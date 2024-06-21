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Простой и недорогой способ раз и навсегда навести порядок в багажнике

Читатель «За рулем» рассказал, как сделать органайзер для инструментов

Зачем водители сверлят дырки в аккумуляторах? Вы удивитесь!

Изготовил органайзер в Шеви Ниву, чтобы всё было под рукой и не разлеталось по багажнику.

Материал купил в строительном магазине, он применяется для шумоизоляции стен. Использовал лист толщиной 50 мм и по размеру багажника. Разметил ручкой отсеки и острым ножом вырезал углубления, оставляя немного материала на дне. Прекрасно разместились ключи, трос, датчики, свечи и многое другое, что обычно необходимо в дороге.

Чтобы ничего не разлеталось, прикрыл органайзер листом картона, а сверху – ковриком багажника.

В.Карпин, г. Петрозаводск

Самодельный органайзер для инструмента в багажник автомобиля
Самодельный органайзер для инструмента в багажник автомобиля

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Перегревается коробка? – вот что нужно срочно сделать

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  • О новом простом и гениальном применении пластиковых стяжек рассказано в данном материале

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За РулемРевин Алексей
Фото:В. Карпин
Количество просмотров 3
21.06.2024
Фото:В. Карпин
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