Простой и недорогой способ раз и навсегда навести порядок в багажнике

Читатель «За рулем» рассказал, как сделать органайзер для инструментов

Изготовил органайзер в Шеви Ниву, чтобы всё было под рукой и не разлеталось по багажнику.

Материал купил в строительном магазине, он применяется для шумоизоляции стен. Использовал лист толщиной 50 мм и по размеру багажника. Разметил ручкой отсеки и острым ножом вырезал углубления, оставляя немного материала на дне. Прекрасно разместились ключи, трос, датчики, свечи и многое другое, что обычно необходимо в дороге.

Чтобы ничего не разлеталось, прикрыл органайзер листом картона, а сверху – ковриком багажника.

В. Карпин, г. Петрозаводск

Самодельный органайзер для инструмента в багажник автомобиля

Приз автору совета – набор автокосметики ASTROhim

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