Простой и недорогой способ раз и навсегда навести порядок в багажнике
Изготовил органайзер в Шеви Ниву, чтобы всё было под рукой и не разлеталось по багажнику.
Материал купил в строительном магазине, он применяется для шумоизоляции стен. Использовал лист толщиной 50 мм и по размеру багажника. Разметил ручкой отсеки и острым ножом вырезал углубления, оставляя немного материала на дне. Прекрасно разместились ключи, трос, датчики, свечи и многое другое, что обычно необходимо в дороге.
Чтобы ничего не разлеталось, прикрыл органайзер листом картона, а сверху – ковриком багажника.
В. Карпин, г. Петрозаводск
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