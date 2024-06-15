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Еще одно простое и гениальное применение пластиковым хомутам

Читатель «За рулем» придумал, как восстановить крепление воздушного фильтра

Маргарин, бензин, WD-40… — а чем вы удаляете пятна битума с кузова?

В пластике корпуса воздушного фильтра автомобиля Land Rover Freelander 2012 года выпуска сорвалась «резьба», в которую входит саморез.

Я пропустил пластиковый хомут в отверстие и смог затянуть саморез плотно. Такое решение подойдет для любого автомобиля с такой же конструкцией воздушного фильтра.

С.Морозов, г. Челябинск

Способ ремонта корпуса воздушного фильтра

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • О том, как спасти стекла вашего автомобиля от царапин, рассказано и показано в данном материале.

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За РулемРевин Алексей
Фото:С. Морозов
Количество просмотров 3
15.06.2024
Фото:С. Морозов
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