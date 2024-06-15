Еще одно простое и гениальное применение пластиковым хомутам
В пластике корпуса воздушного фильтра автомобиля Land Rover Freelander 2012 года выпуска сорвалась «резьба», в которую входит саморез.
Я пропустил пластиковый хомут в отверстие и смог затянуть саморез плотно. Такое решение подойдет для любого автомобиля с такой же конструкцией воздушного фильтра.
С. Морозов, г. Челябинск
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