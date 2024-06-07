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Простейший лайфхак: Как спасти стекла вашего автомобиля от царапин

Читатель «За рулем» придумал эффективный способ очистки уплотнителей окон в авто

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Очень часто при опускании стекла и последующем его подъеме на нем остаются грязные следы, а иногда даже возникают царапины. Виной всему внешние уплотнители, набравшие в себя грязь и песок в зимний период. Исправить эту ситуацию можно легко и быстро. Понадобятся всего лишь пластиковая карта, салфетка из микрофибры и универсальный очиститель ткани и пластика.

Способ очистки внешних уплотнителей окон
Способ очистки внешних уплотнителей окон

Опускаем стекло до конца, оборачиваем пластиковую карту салфеткой, смоченной очистителем, просовываем этот «сэндвич» между уплотнителями и чистим, начиная от бокового зеркала.

В.Кривошеев, г. Самара

Способ очистки внешних уплотнителей окон
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За РулемРевин Алексей
Фото:В. Кривошеев
Количество просмотров 6
07.06.2024
Фото:В. Кривошеев
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