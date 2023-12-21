Почему стальные тормозные диски делают не для всех авто?
Читатель «За рулем» хочет узнать:
– Почему на мотоциклах и даже велосипедах тормозные диски из стали, а на автомобилях – нет?
Ответ эксперта
Алексей Ревин, «За рулем»
– Стальные диски иногда применяются на спортивных автомобилях, там, где их диаметр не лимитирован компоновочными соображениями. При проектировании обычных автомобилей для широкого потребления размеры дисков ограничены.
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Чугун предпочтительнее потому, что теплопроводность его выше, чем у стали, на 30–50% – в зависимости от марки материалов.
При этом чугун заметно дешевле и проще в обработке. Например, вентилируемый стальной диск изготовить очень сложно, а чугунный получается простой отливкой.
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