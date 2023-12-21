Почему стальные тормозные диски делают не для всех авто?

«За рулем» объяснил преимущества чугуна при производстве автокомпонентов

Читатель «За рулем» хочет узнать:

– Почему на мотоциклах и даже велосипедах тормозные диски из стали, а на автомобилях – нет?

Ответ эксперта

Алексей Ревин, «За рулем»

– Стальные диски иногда применяются на спортивных автомобилях, там, где их диаметр не лимитирован компоновочными соображениями. При проектировании обычных автомобилей для широкого потребления размеры дисков ограничены.

Чугун предпочтительнее потому, что теплопроводность его выше, чем у стали, на 30–50% – в зависимости от марки материалов.

При этом чугун заметно дешевле и проще в обработке. Например, вентилируемый стальной диск изготовить очень сложно, а чугунный получается простой отливкой.

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