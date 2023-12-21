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Почему стальные тормозные диски делают не для всех авто?
21 декабря
Почему стальные тормозные диски делают не для всех авто?
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Почему стальные тормозные диски делают не для всех авто?

«За рулем» объяснил преимущества чугуна при производстве автокомпонентов

Каждый второй антифриз опасен для двигателя!

Читатель «За рулем» хочет узнать:

– Почему на мотоциклах и даже велосипедах тормозные диски из стали, а на автомобилях – нет?

Ответ эксперта

Алексей Ревин, «За рулем»

– Стальные диски иногда применяются на спортивных автомобилях, там, где их диаметр не лимитирован компоновочными соображениями. При проектировании обычных автомобилей для широкого потребления размеры дисков ограничены.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Чугун предпочтительнее потому, что теплопроводность его выше, чем у стали, на 30–50% – в зависимости от марки материалов.

При этом чугун заметно дешевле и проще в обработке. Например, вентилируемый стальной диск изготовить очень сложно, а чугунный получается простой отливкой.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемРевин Алексей
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 1
21.12.2023
Фото:За Рулем«За рулем»
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