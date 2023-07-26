Моем, чистим, смазываем – памятка автолюбителю на лето

Сейчас самое подходящее время привести в порядок некоторые узлы и элементы автомобиля. И не только потому, что погода к этому располагает. Некоторые работы носят сезонный характер и помогают избежать типичных летних проблем.

Промываем радиаторы

Если двигатель начал перегреваться и кондиционер плохо холодит, наиболее вероятная причина – загрязнившиеся радиаторы. Тополиный пух с пылью, смоченные водой, образуют между радиаторами кондиционера и двигателя теплоизоляционную подушку.

По плотности она напоминает войлок и существенно ухудшает отвод тепла.

Чтобы помыть радиаторы, у большинства современных автомобилей приходится снимать передний бампер.

У более возрастных моделей порой достаточно демонтировать решетку радиатора.

Теплообменник кондиционера не сильно загрязнен, но все равно его стоит промыть струей воды. Для промывки радиатора двигателя и полного удаления грязи из пространства между теплообменниками можно использовать сделанный из трубы распылитель с несколькими отверстиями на конце.

Для мойки удобно использовать самодельное приспособление. Просверлив несколько отверстий в трубке, подаем в неё воду из водопровода или из портативной мойки. При этом напор воды не должен быть сильным, чтобы не погнуть пластины радиаторов.

Если грязь отмывается плохо, можно добавить в воду автошампунь или средство для мойки двигателя. Направляя струи в сторону моторного отсека, будьте осторожны – не залейте генератор, стартер или прочее электрооборудование.

Заряжаем кондиционер

Если кондиционер начал хуже охлаждать воздух, а явных повреждений нет, систему порой достаточно дозаправить. Достаточно приобрести баллончик с хладагентом и простенькое заправочное устройство с манометром. Цена комплекта не превышает 3000 рублей.

Как только воздух из дефлекторов пойдет холодный, заправку останавливаем. Излишнее количество хладагента может вызвать отключение кондиционера по превышению давления в системе, а также привести к записи ошибки в память системы управления двигателем.

Подсоединяем заправочный шланг и баллон к системе кондиционирования и закачиваем хладагент небольшими порциями.

Чистим крылья

У большинства автомобилей вода с ветрового стекла стекает по бокам в полости передних крыльев. Вместе с ней туда же попадают грязь, семена и листья растений. Потоками воды все это смывается в нижнюю часть крыльев и там скапливается. Этот «плодородный грунт» всегда сырой и отлично способствует коррозии.

Выход один – снять колесо и заднюю часть подкрылка. Вычистить отложения пластмассовым (не царапающим краску) шпателем, промыть полость водой и, желательно, обработать антикором.

Такие отложения образовались в полости крыла Kia Rio всего за два года, прошедшие с предыдущей очистки.

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