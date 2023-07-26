Моем, чистим, смазываем – памятка автолюбителю на лето
Промываем радиаторы
Если двигатель начал перегреваться и кондиционер плохо холодит, наиболее вероятная причина – загрязнившиеся радиаторы. Тополиный пух с пылью, смоченные водой, образуют между радиаторами кондиционера и двигателя теплоизоляционную подушку.
По плотности она напоминает войлок и существенно ухудшает отвод тепла.
Чтобы помыть радиаторы, у большинства современных автомобилей приходится снимать передний бампер.
У более возрастных моделей порой достаточно демонтировать решетку радиатора.
Для мойки удобно использовать самодельное приспособление. Просверлив несколько отверстий в трубке, подаем в неё воду из водопровода или из портативной мойки. При этом напор воды не должен быть сильным, чтобы не погнуть пластины радиаторов.
Если грязь отмывается плохо, можно добавить в воду автошампунь или средство для мойки двигателя. Направляя струи в сторону моторного отсека, будьте осторожны – не залейте генератор, стартер или прочее электрооборудование.
Заряжаем кондиционер
Если кондиционер начал хуже охлаждать воздух, а явных повреждений нет, систему порой достаточно дозаправить. Достаточно приобрести баллончик с хладагентом и простенькое заправочное устройство с манометром. Цена комплекта не превышает 3000 рублей.
Как только воздух из дефлекторов пойдет холодный, заправку останавливаем. Излишнее количество хладагента может вызвать отключение кондиционера по превышению давления в системе, а также привести к записи ошибки в память системы управления двигателем.
Чистим крылья
У большинства автомобилей вода с ветрового стекла стекает по бокам в полости передних крыльев. Вместе с ней туда же попадают грязь, семена и листья растений. Потоками воды все это смывается в нижнюю часть крыльев и там скапливается. Этот «плодородный грунт» всегда сырой и отлично способствует коррозии.
Выход один – снять колесо и заднюю часть подкрылка. Вычистить отложения пластмассовым (не царапающим краску) шпателем, промыть полость водой и, желательно, обработать антикором.
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