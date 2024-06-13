Маргарин, бензин, WD-40… — а чем вы удаляете пятна битума с кузова?

«За рулем» рассказал, как отчистить битумные пятна, не повредив краску автомобиля

При неправильном удалении следов битума можно серьезно испортить лакокрасочное покрытие (ЛКП) автомобиля. Затягивать с их удалением тоже нельзя, поскольку на кузове останутся следы. Как избавиться от этих серьезных загрязнений правильно? Есть 6 способов.

Причины появления битумных пятен

Обнаружить битумные пятна можно на нижней части дверей автомобиля, бамперах и порогах. Появляются такие пятна, как правило, летом после проезда по недавно отремонтированным дорогам. Под воздействием высокой температуры окружающей среды битум становится жидким и, вылетая из-под колес, оседает на элементах кузова автомобиля. Там капли битума, быстро остывая, успевают проникнуть в поверхностные слои ЛКП – это агрессивное химическое воздействие, устранить которое не так-то просто.

Для удаления битумных пятен обычный автошампунь не годится. Если отскребать такие пятна, то на поверхности останутся царапины. Избавиться от битумных пятен можно только путем их растворения.

Способы растворения битумных пятен

1. Покупка специальной автохимии

Некоторые средства очистки имеют побочные эффекты. Испытания на эффективность таких средств отечественного производства, как Texon, Grass и Astrohim, а также американского Doctor Wax показали, что с удалением свежих пятен эти средства справились. Причем даже несвежее пятно поддалось удалению, хотя и не с первой попытки.

Способ показал свою эффективность, хотя стоимость импортных средств немного «кусается».

Важно! При неграмотном применении автохимии можно испортить лакокрасочное покрытие. Производитель из Германии на своем средстве Pingo так и указывает: применять для нового автомобиля можно только через месяц после его выпуска. Для перекрашенных авто этот срок и того больше: только через 6 месяцев. Если поверхность покрыта нитролаком, то использование этого средства вообще недопустимо. Перед тем, как решиться самостоятельно удалять битумные пятна, следует внимательно прочитать инструкцию по применению.

2. При помощи «вэдэшки»

Этот способ удаления пятен подойдет автовладельцам с крепкими нервами.

WD-40 или другие «пшикалки» легко растворяют свежие пятна. Метод прост: попрыскать на пятно, выждать 10 минут и аккуратно удалить загрязнение мягкой тканью. После удаления верхнего слоя пятна процедуру можно повторить. В большинстве случаев удается избавиться от пятен.

3. Керосин

К слову, при помощи керосина еще в прошлом веке удаляли смолу. По эффективности керосин считается аналогом «вэдэшки».

После нанесения керосина ему нужно дать время впитаться в битумное пятно и только после этого аккуратно попробовать удалить загрязнение. При обращении с керосином рекомендуется не курить и вообще соблюдать правила пожарной безопасности.

Если предстоит обработка керосином большой поверхности, то рекомендуется надевать респиратор.

4. Бензин или солярка

Эффективным и доступным средством для «скорой помощи» в борьбе с битумными пятнами будет топливо. Смоляные пятна хорошо поддаются очистке этими жидкостями. По завершении удаления место, где было пятно, необходимо обязательно промыть водой.

5. Уайт-спирит

При обращении с этим средством необходимо соблюдать осторожность.

Уайт-спирит вряд ли имеется у каждого в запасе. Однако если возник вопрос о его приобретении для борьбы с битумными пятнами, то рекомендация одна: лучше купить специализированный препарат на его основе для удаления битума.

6. Экологически чистые и даже съедобные средства

Это… всем известный маргарин или подсолнечное масло.

Главное преимущество – отсутствие неприятных запахов и противопожарная безопасность.

Главный недостаток – жирные пятна после использования этих продуктов. Но с этой проблемой справиться гораздо проще, чем с битумом.

Как избежать появления битумных пятен

Рекомендаций всего три, и они несложные.

Во-первых, на участках дорог, где производится ремонт или недавно производился, придерживаетесь скорости 40-50 км/ч.

Во-вторых, соблюдайте дистанцию за впереди идущим транспортом, из-под колес которого на ваш автомобиль летят капли битума.

В-третьих, нанесите защитное покрытие на элементы кузова.

Помните, что неправильная мойка автомобиля может обернуться штрафом. А вот как можно избежать этой неприятности.