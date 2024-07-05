Ваша машина может сгореть дотла — 10 причин

«За рулем» рассказал, что может стать причиной пожара в автомобиле

Возгорание в автомобиле может произойти по самым банальным причинам: перегрев пластика панели приборов, спровоцированный отражением концентрированных солнечных лучей. К тому же в салоне современного автомобиля большинство отделочных материалов относится к быстровоспламеняющимся. И это не говоря о бензине и других технических жидкостях.

Какие еще причины могут привести к пожару в машине?

1. Ошибки технического обслуживания

В процессе ТО специалисты автосервиса могут нарушить правила техники безопасности, и автомобиль загорится прямо на СТО. Чаще всего причиной пожара может быть разгерметизация топливной системы и, как следствие, – возгорание паров бензина.

2. Залитый «под пробку» топливный бак

В жаркий день оставлять после заправки до полного бака машину на солнце категорически не рекомендуется. От нагрева топливо в баке расширяется и начинает просачиваться через пробку заливной горловины.

В этом случае причиной пожара может стать любой раскаленный предмет возле лючка бензобака. Например, обычная сигарета.

3. Перегрев катализатора

Перегрев каталитического нейтрализатора может случиться из-за подтекающей форсунки или неисправной свечи зажигания, что приводит к догоранию топлива в корпусе катализаторе.

От горячего катализатора может произойти возгорание нанесенной на днище антикоррозийной мастики, особенно если обработка проводилась недавно.

4. Взрыв аккумулятора

В процессе зарядки аккумулятора или в момент «прикуривания» в батарее выделяется водород. Этот газ взрывоопасен, а сила взрыва может быть такой, что сорвет верхнюю крышку АКБ.

5. Возгорание пусковой жидкости

Избыток Starting Fluid во впускном тракте может спровоцировать вспышку, из-за которой воспламенится подкапотное пространство. При использовании пусковых жидкостей необходимо строго соблюдать инструкцию.

6. Захламленный салон

Наверное, все автовладельцы знают о том, что стеклянная емкость с водой, оставленная в машине под прямыми солнечными лучами, может сработать как линза, из-за которой произойдет возгорание обивки.

7. Система ГБО

Опасность представляет газобаллонная система, установленная кустарным способом. В комплект оборудования входит предохранительный клапан, который защищает баллон от избыточного давления. Чаще всего излишки газа, стравливаясь, оказываются в багажной полости. Представьте, что может произойти, если там появится искра или все та же зажженная сигарета.

8. Антифриз

Эксперты «За рулем» уже показывали, как при температуре меньше 100 градусов могут гореть некачественные антифризы. А если такой антифриз подтекает на горячие детали системы выпуска? Пожар обеспечен.

9. Горячий катализатор и сухая трава

После длительной поездки в жаркую погоду каталитический нейтрализатор раскаляется почти докрасна. Свернув с трассы и поставив машину на участок дороги с высокой сухой травой, можно спровоцировать возгорание автомобиля. От горячего катализатора загорится трава под днищем и подожжет машину.

10. Нештатные гаджеты и зарядные устройства

Чехлы с подогревом на сиденье или тепловентиляторы, например, способны расплавить гнездо прикуривателя и привести к его возгоранию. Еще страшнее, когда автовладельцы, используя толстые провода, подключают напрямую к АКБ музыкальные усилители, магнитолы и подобные устройства. В самодельной электроцепи мало кто предусматривает предохранитель, а в случае замыкания гарантированно случается пожар.

А вот как вас могут обманывать на автомойках.