Чем отчистить обивку салона – экспертиза недорогой автохимии

Эксперты «За рулем» проверили в деле 10 очистителей интерьера автомобиля

В летнюю пору любая грязь в салоне заметнее, чем зимой. А перечень того, чем можно испачкать обивку, очень велик. Чипсы, шоколадки, мороженое, жвачка – брр… А если еще размазать всё это по обивке, а так оно обычно и случается, то никакие влажные салфетки и даже мокрые тряпки не помогают. Приходится разоряться на баллончик с автохимией, обещающей решить задачу.

Для борьбы с загрязнениями мы привлекли десять препаратов схожего назначения. Подопытные коврики старательно запачкали растертым в пыль и подогретым молочным шоколадом, окатили подсолнечным маслом, добавили ложечку варенья и фрагменты жвачки, после чего растерли изнанкой банановой кожуры. Всему этому безобразию дали подсохнуть в течение суток, после чего стали сравнивать препараты.

Каждый подопытный коврик загрязняем единым образом: шоколад, чипсы, варенье и так далее.

От общего к частному

Все баллончики имеют внешние различия: часть из них снабжена щетками, остальные нуждаются в применении тряпки. Первыми, конечно, пользоваться удобнее, но и у тряпок есть некоторые преимущества: они частично вбирают в себя грязь.

Действуем по инструкции: наносим препарат, выжидаем заданное время, затем приступаем к очистке.

Наличие обильной пены – явный плюс. Благодаря поверхностно-активным веществам в своем составе она отталкивает грязные частицы от обрабатываемой поверхности. За счет этого через минуту-другую грязь оказывается в диспергированном состоянии внутри пены: остается удалить ее тряпкой.

Белая пена стала коричневой на глазах: так удаляется грязь.

Участники

Astrohim AC343, Россия Очиститель ковров, велюра и обивки

Заявленная масса 332 г

Предельно допустимая температура нагрева 50 °С

Примерная цена 400 ₽

Щетки у баллончика нет. Пена при распылении – шикарная. Причем заметно, как на глазах она меняет цвет, поднимая грязь с поверхности. Запах – слабый, «химический». Чистит очень хорошо. AutoDoctor, КНР Химчистка салона

Заявленный объем 300 мл

Предельно допустимая температура нагрева н.д.

Примерная цена 200 ₽

Щетка не предусмотрена. Пена высокая. Запах приятным не назовешь – эдакая «сантехника». Чистит хорошо.

AVS Crystal AVK-048, Россия Сухая химчистка салона

Заявленный объем 650 мл

Предельно допустимая температура нагрева 50 °С

Примерная цена 450 ₽

Предусмотрена хорошая щетка. Пена высокая. Запах очень слабый. Чистит хорошо. AVS Crystal AVK-693, Россия Очиститель велюра и обивки салона

Заявленные объем и масса 335 мл, 450 г

Предельно допустимая температура нагрева 50 °С

Примерная цена 350 ₽

Щетки нет. Пена высокая. Запах не из приятных – назовем его сантехническим. Чистит хорошо.

Axiom A9812, Россия Очиститель интерьера пенный

Заявленная масса 534 г

Предельно допустимая температура нагрева 50 °С

Примерная цена 200 ₽

Есть щетка. Пена довольно низкая. Запах слабый. Чистит щетка неплохо, активно поднимая ворс, но вот тканевая обивка может пострадать. СRC Textile clean, ЕС Очиститель салона

Заявленный объем 400 мл

Предельно допустимая температура нагрева 50 °С

Примерная цена 450 ₽

Щетка не предусмотрена. Пена низкая, быстрооседающая. Запах «химический». Чистит неудовлетворительно.

СR Carville racing Airline, Россия Очиститель обивки

Заявленные объем и масса 520 мл, 353 г

Предельно допустимая температура нагрева 50 °С

Примерная цена 600 ₽

Щетки нет. Пена сравнительно невысокая. Запах несильный. Чистит достойно. Mobil car, КНР Очиститель салона универсальный пенный

Заявленный объем 520 мл

Предельно допустимая температура нагрева 50 °С

Примерная цена 250 ₽

Щетка имеется. Пена высокая. Запах нераздража­ющий. А вот чистит, пожалуй, лучше всех: грязь исчезла на глазах.

Pingo 85020-7, Россия Химчистка салона. Пена для очистки обивки

Заявленные объем и масса 500 мл, 421 г

Предельно допустимая температура нагрева 50 °С

Примерная цена 450 ₽

Щетка предусмотрена, но пользоваться ей не очень удобно: при сильном нажиме норовит отвалиться. Пенится хорошо. Чувствуется отдушка. Чистит хорошо. ЗОРК, Россия Пенный очиститель обивки

Заявленный объем 1000 мл

Предельно допустимая температура нагрева 50 °С

Примерная цена 500 ₽

Щетки нет. Пена хорошая. Запах сантехнический, «казенный». Чистит хорошо.

Итоги

С задачей справились почти все препараты. Не понравился только СRC Textile clean: пена изначально оказалась хилой, а вскоре и вовсе исчезла, фактически оставив грязь на месте. У симпатичного баллона Axiom A9812 щетка показалась нам слишком «задиристой», способной повредить нежное тканевое покрытие. У Pingo 85020-7 щетка, установленная под углом, задумана хорошо, однако при излишнем усердии то и дело соскакивает с баллончика.

Помните, что все препараты боятся сильного нагрева – только у китайского AutoDoctor предельная температура почему-то не указана. Но это не означает, что его можно оставлять не солнцепеке: способен «рвануть», как и все остальные. Мы оценили и запах, оставляемый препаратами, ведь инструкции к большинству из них обещают одорировать воздух в салоне.

Больше всего нам понравился китайский Mobil car: щетка есть, запаха практически нет, а грязь удалил почти без усилий. Отметим также Astrohim с его отличной пеной и AVS Crystal AVK‑048 с удобной щеткой.

Результаты испытаний относятся только к конкретным образцам и не могут служить для суждения обо всей продукции в целом.

И последнее напоминание. Свежая грязь удаляется проще, а потому постарайтесь не откладывать ее удаление «на потом»!

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