Чем отчистить обивку салона – экспертиза недорогой автохимии
В летнюю пору любая грязь в салоне заметнее, чем зимой. А перечень того, чем можно испачкать обивку, очень велик. Чипсы, шоколадки, мороженое, жвачка – брр… А если еще размазать всё это по обивке, а так оно обычно и случается, то никакие влажные салфетки и даже мокрые тряпки не помогают. Приходится разоряться на баллончик с автохимией, обещающей решить задачу.
Для борьбы с загрязнениями мы привлекли десять препаратов схожего назначения. Подопытные коврики старательно запачкали растертым в пыль и подогретым молочным шоколадом, окатили подсолнечным маслом, добавили ложечку варенья и фрагменты жвачки, после чего растерли изнанкой банановой кожуры. Всему этому безобразию дали подсохнуть в течение суток, после чего стали сравнивать препараты.
От общего к частному
Все баллончики имеют внешние различия: часть из них снабжена щетками, остальные нуждаются в применении тряпки. Первыми, конечно, пользоваться удобнее, но и у тряпок есть некоторые преимущества: они частично вбирают в себя грязь.
Наличие обильной пены – явный плюс. Благодаря поверхностно-активным веществам в своем составе она отталкивает грязные частицы от обрабатываемой поверхности. За счет этого через минуту-другую грязь оказывается в диспергированном состоянии внутри пены: остается удалить ее тряпкой.
Участники
| Очиститель ковров, велюра и обивки
Заявленная масса 332 г
Предельно допустимая температура нагрева 50 °С
Примерная цена 400 ₽
Щетки у баллончика нет. Пена при распылении – шикарная. Причем заметно, как на глазах она меняет цвет, поднимая грязь с поверхности. Запах – слабый, «химический». Чистит очень хорошо.
| Химчистка салона
Заявленный объем 300 мл
Предельно допустимая температура нагрева н.д.
Примерная цена 200 ₽
Щетка не предусмотрена. Пена высокая. Запах приятным не назовешь – эдакая «сантехника». Чистит хорошо.
| Сухая химчистка салона
Заявленный объем 650 мл
Предельно допустимая температура нагрева 50 °С
Примерная цена 450 ₽
Предусмотрена хорошая щетка. Пена высокая. Запах очень слабый. Чистит хорошо.
| Очиститель велюра и обивки салона
Заявленные объем и масса 335 мл, 450 г
Предельно допустимая температура нагрева 50 °С
Примерная цена 350 ₽
Щетки нет. Пена высокая. Запах не из приятных – назовем его сантехническим. Чистит хорошо.
| Очиститель интерьера пенный
Заявленная масса 534 г
Предельно допустимая температура нагрева 50 °С
Примерная цена 200 ₽
Есть щетка. Пена довольно низкая. Запах слабый. Чистит щетка неплохо, активно поднимая ворс, но вот тканевая обивка может пострадать.
| Очиститель салона
Заявленный объем 400 мл
Предельно допустимая температура нагрева 50 °С
Примерная цена 450 ₽
Щетка не предусмотрена. Пена низкая, быстрооседающая. Запах «химический». Чистит неудовлетворительно.
| Очиститель обивки
Заявленные объем и масса 520 мл, 353 г
Предельно допустимая температура нагрева 50 °С
Примерная цена 600 ₽
Щетки нет. Пена сравнительно невысокая. Запах несильный. Чистит достойно.
| Очиститель салона универсальный пенный
Заявленный объем 520 мл
Предельно допустимая температура нагрева 50 °С
Примерная цена 250 ₽
Щетка имеется. Пена высокая. Запах нераздражающий. А вот чистит, пожалуй, лучше всех: грязь исчезла на глазах.
| Химчистка салона. Пена для очистки обивки
Заявленные объем и масса 500 мл, 421 г
Предельно допустимая температура нагрева 50 °С
Примерная цена 450 ₽
Щетка предусмотрена, но пользоваться ей не очень удобно: при сильном нажиме норовит отвалиться. Пенится хорошо. Чувствуется отдушка. Чистит хорошо.
| Пенный очиститель обивки
Заявленный объем 1000 мл
Предельно допустимая температура нагрева 50 °С
Примерная цена 500 ₽
Щетки нет. Пена хорошая. Запах сантехнический, «казенный». Чистит хорошо.
Итоги
С задачей справились почти все препараты. Не понравился только СRC Textile clean: пена изначально оказалась хилой, а вскоре и вовсе исчезла, фактически оставив грязь на месте. У симпатичного баллона Axiom A9812 щетка показалась нам слишком «задиристой», способной повредить нежное тканевое покрытие. У Pingo 85020-7 щетка, установленная под углом, задумана хорошо, однако при излишнем усердии то и дело соскакивает с баллончика.
Помните, что все препараты боятся сильного нагрева – только у китайского AutoDoctor предельная температура почему-то не указана. Но это не означает, что его можно оставлять не солнцепеке: способен «рвануть», как и все остальные. Мы оценили и запах, оставляемый препаратами, ведь инструкции к большинству из них обещают одорировать воздух в салоне.
Больше всего нам понравился китайский Mobil car: щетка есть, запаха практически нет, а грязь удалил почти без усилий. Отметим также Astrohim с его отличной пеной и AVS Crystal AVK‑048 с удобной щеткой.
Результаты испытаний относятся только к конкретным образцам и не могут служить для суждения обо всей продукции в целом.
И последнее напоминание. Свежая грязь удаляется проще, а потому постарайтесь не откладывать ее удаление «на потом»!
- Экспертиза препаратов для очистки дроссельной заслонки – по этой ссылке.
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