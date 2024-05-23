Нерешительный пуск мотора? Вялый разгон? Решаем проблемы за три «пшика»

Эксперты «За рулем» испытали 10 препаратов для очистки дроссельной заслонки

Грязная дроссельная заслонка и ее узел способны резко ухудшить поведение машины.

Стали «плавать» минимальные обороты холостого хода? После отпускания педали газа частота вращения коленвала остается высокой? Машина утратила динамику? Двигатель стал неохотно пускаться? Очень может быть, что во всех этих неприятностях виновата грязь, скопившаяся на дроссельной заслонке.

Как устроен дроссель

Дроссельный узел может иметь три исполнения.

Первый – когда заслонку открывает трос, связанный непосредственно с педалью, а закрывает ее пружина. При этом заслонка должна закрываться максимально плотно, а подачу воздуха для работы двигателя на минимальных оборотах холостого хода обеспечивает регулятор холостого хода (РХХ). Он может либо открываться и закрываться короткими импульсами, от скважности которых зависит его пропускная способность, либо напоминать иглу, регулирующую это сечение.

У второго типа дроссельных узлов открыванием заслонки на большие углы заведует тросик, соединенный с педалью газа, а минимальный холостой ход обеспечивает электропривод, открывающий заслонку на небольшой угол.

Третий тип – развитие второго. Здесь электропривод полностью управляет открыванием и закрыванием заслонки по команде блока управления двигателя. Это – так называемая система с электронной педалью газа.

Загрязнения мешают работе всех дроссельных узлов, однако способы их промывки различаются. На простейшем узле следует обязательно демонтировать РХХ и тщательно вымыть как его иглу, так и каналы для воздуха. Необходимо обеспечить легкое и полное закрывание заслонки. «Умные» дроссельные узлы мыть нужно очень осторожно, не прикладывая больших усилий, дабы не повредить электропривод.

Как мыть

Инструкции к препаратам для очистки дроссельного узла разрешают промывку без его снятия. Но мы такой вариант рекомендуем только в крайних случаях, например, в дороге. Лишь сняв узел, мы можем промыть его качественно и без риска попадания состава в двигатель.

У некоторых автомобилей после снятия дросселя порой случается нестабильная работа двигателя – нужна адаптация. Можно обратиться к профильным форумам, где автовладельцы уже испытали всё на своих машинах. В большинстве случаев адаптация либо вовсе не нужна, либо происходит довольно быстро – при этом «холостые» могут немного «плавать».

Откуда грязь

Откуда в этих узлах появляется грязь? За каждый километр пробега через них проходит примерно два кубометра воздуха, который не всегда является стерильно чистым.

Но в загрязнении дросселя виноват не только воздушный фильтр, далекий от идеала. Серьезные источники загрязнения – картерные газы из системы вентиляции картера, а также фрагменты выхлопа из системы рециркуляции. Поэтому со временем на дроссельной заслонке и в каналах патрубка образуется налет из сажи, масла, пыли, компонентов топлива и так далее. Эти отложения мешают нормальным перемещениям заслонки и РХХ.

Отработанное масло, битум, лак, древесный уголь – основные компоненты загрязнителя. Плюс пыль из воздушного фильтра.

Как испытывали?

Мы приобрели десяток очистителей по цене от 280 до 600 рублей. На многих баллончиках указано слово «карбюратор», и это нормально: химики начали думать над подобными составами еще в карбюраторную эпоху, а природа происхождения вредного налета у впрысковых и карбюраторных автомобилей во многом одинакова.

И так – для каждой из десяти заготовок. Перед испытаниями шайбы с нанесенным на них загрязнителем поместили в печку, где продержали 24 часа при температуре 60 °C.

Проводить сравнительные испытания на «живых» моторах нереально: состояние дроссельных заслонок у них будет заведомо разным. Здесь оседают и лаки, и смолы, и прочие вредности. Поэтому ситуацию пришлось смоделировать: вместо заслонок взяли металлические шайбы подходящего диаметра, а единый для всех загрязнитель создали не хуже сказочных колдуний, смешав отработанное моторное масло с пылью из воздушного фильтра редакционного Ларгуса, а также с толченым древесным углем, лаком и битумом.

Как там в детском стишке: «Моем, моем трубочиста…» Все испытанные составы по определению годятся и для очистки регуляторов холостого хода.

Для ускорения сушки загрязненные шайбы поместили в печку, где продержали 24 часа при температуре 60 ºC. Затем попробовали удалить загрязнения каждым из препаратов. Кроме того, оценивали их запах, а также работоспособность баллончиков в горизонтальном и перевернутом состоянии – не секрет, что во многих случаях до обрабатываемого узла просто так не добраться. Например, чтобы попасть в карбюратор с падающим потоком, баллончик должен быть расположен горизонтально.

Участники

Результаты наших тестов относятся только к данной выборке препаратов.

Astrohim Очиститель карбюратора и воздушной заслонки

Примерная цена 600 ₽

Объем 650 мл

С грязью справился успешно, при этом запах довольно слабый. В наклонном положении начинаются перебои распыливания. Carville racing Очиститель карбюратора и дроссельной заслонки

Примерная цена 420 ₽

Объем 400 мл

Чистит очень хорошо. Запах резкий. В наклонном положении работает нормально, но трудиться вверх ногами всё же не хочет.

Depur Очиститель дроссельной заслонки

Примерная цена 370 ₽

Объем 650 мл

Чистит нормально. Запах слабый, но чувствуется значительная отдушка. Наклонов баллончик не любит, вверх ногами не работает. G-Power Очиститель дроссельного узла и карбюратора

Примерная цена 400 ₽

Объем 650 мл

Чистит хорошо. Запах слабый. А вот трубочка – короткая. При наклоне сохраняет работоспособность, но вверх ногами «умирает».

Kerry Очиститель карбюратора и воздушной заслонки

Примерная цена 280 ₽

Объем 335 мл

Чистит средне. Запах «химический». При наклоне начинаются перебои. В перевернутом положении «гаснет». Lavr Очиститель дроссельной заслонки

Примерная цена 300 ₽

Объем 650 мл

Чистит хорошо. Запах слабый. При наклоне работает со сбоями, вверх ногами не работает совсем.

Pingo Очиститель дросселя и карбюратора

Примерная цена 380 ₽

Объем 500 мл

Чистит нормально. Запах резкий. При наклонах баллончика начинаются перебои. Вверх ногами работать не хочет. reinWell Очиститель карбюратора

Примерная цена 350 ₽

Объем 500 мл

Не заладилось… Чистит скверно, запах зловонный, да еще и трубочка короткая. В наклонном положении – постоянные перебои. В перевернутом состоянии бастует.

Wog Очиститель карбюратора и воздушной заслонки

Примерная цена 400 ₽

Объем 520 мл

Чистит хорошо. Запах слабый, с отдушкой. Сопло комбинированное. При наклоне работает с перебоями. Вверх ногами не работает. ВМПАВТО Очиститель дроссельной заслонки

Примерная цена 380 ₽

Объем 650 мл

Чистит средне. Запах слабый. При наклонах работает, но при перевертывании – отказ.

Результаты испытаний очистителей дроссельной заслонки

Наименование Чистящая способность* Astrohim + Carville racing ++ Depur + G-Power + Kerry +/– Lavr + Pingo + reinWell –/+ Wog + ВМПАВТО +/–

* Экспертная оценка.

Наше мнение

Большинство препаратов с задачей по очистке справилось. Лучше других проявил себя Carville racing, который удалил загрязнения почти мгновенно. В отстающие попал reinWell, снимавший грязь с явной неохотой. Среди остальных препаратов советуем обратить внимание на те, которые получили оценку «+». К общим замечаниям относится массовое нежелание баллончиков работать вверх ногами.

Эксперизу проникающих жидкостей вы найдете тут.