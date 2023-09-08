Лучшие средства для защиты от сырости в авто – выбор «За рулем»

Можно ли так обработать тканевую поверхность, чтобы она не впитывала влагу, а заставляла ее скатываться? Спойлер: да.

Организовать в машине лужу способна любая жидкость. Выпала на ухабе из рук открытая бутылка, не выдержал длительной поездки маленький пассажир, нехорошо поступил с вашим сиденьем кот – вариантов множество.

А что в непогоду творится под ногами, знают все. Даже резиновые коврики-корытца спасают не всегда. Под ними находится штатное ковровое покрытие, которое зачастую легко пропускает воду через себя, навстречу металлу и его ближайшим родственникам типа коррозии. Подобные неприятности случались с каждым автомобилистом.

Впрочем, есть способ уберечься: если нанести на сиденья, ковер или другие проблемные места специальные водоотталкивающие (гидрофобные) составы, то пролитая жидкость вместо того, чтобы проникать внутрь, начнет собираться в шарики подобно неубиваемому злобному терминатору модели Т‑1000. А шарики либо скатятся куда-то с глаз долой, либо потихоньку испарятся – тут уж как повезет.

Подходящий «полигон» для испытаний – сиденья с матерчатой обивкой от редакционного Ларгуса. Каждому препарату – свой сектор.

Одни препараты наносятся однократно, другие – аж трижды. Срок сушки – от указания «дать высохнуть» до… суток! После нанесения препарата АМА образовался белесый след. Такой продукт использовать не стоит.

На сиденье могут пролиться самые различные жидкости, но мы при эксперименте обходимся водой. Идеальная реакция, по нашему мнению, должна быть такой.

Насколько такой эффект реален, мы и решили проверить, приобретя девять составов. На рынке немного препаратов чисто автомобильного предназначения, поэтому мы взяли и несколько образцов хозяйственно-бытового назначения.

Участники

АМА Hydro Protection. Профессиональная гидрофобная защита для ткани, кожи и иных поверхностей, Россия Примерная цена 680 ₽

Аэрозольный баллончик требует однократного нанесения состава. Это хорошо, но появившийся при этом заметный белесый след ввел в замешательство: что с ним делать? Пролитая вода честно стала собираться в капельки, но впечатление было испорчено. Не рекомендуем. Golden Snail GS 3038. Пропитка водоотталкивающая, Россия Примерная цена 680 ₽

Применяемость – универсальная, причем автомобильный салон также упомянут. Упаковка триггерная – неудобно. Зато долго ждать не надо: инструкция повелевает «дождаться высыхания». По работоспособности претензий нет. Killaqua Textile. Водоотталкивающая пропитка, Россия Примерная цена 470 ₽

Триггерная упаковка – это неудобно. Зато требуется просто дождаться ­высыхания. Можно использовать.

Kudo KU-H430. Водоотталкивающая пропитка для кожи и текстиля, Россия Примерная цена 380 ₽

Пропитка работает: вода действительно собирается в капли. Однако алгоритм использования не порадовал: требуется обработать 2–3 раза с выдержкой по 20–30 минут. Если время позволяет, можно использовать. Lavr Ln1472. Нанозащита от воды и грязи универсальная, Россия Примерная цена 660 ₽

От терминов со словом «нано» невольно вздрагиваешь – так и мерещится какой-то обман. В данном случае обмана мы не нашли, но вот намек на суточную (!) выдержку не порадовал. Да и аэрозоль был бы привычнее. Препарат работает, ­ но хвалить не за что. Olvist. Пропитка водоотталкивающая, Россия Примерная цена 430 ₽

Универсальный аэрозольный препарат для текстиля, гладких и ворсистых кож. Указание по длительности обработки простое: «дать высохнуть». Гидрофобность, ­действительно, есть. Можно использовать.

Sibearian Go! Outdoor membrane. Водоотталкивающая пропитка для мембранных тканей, Россия Примерная цена 890 ₽

Триггерный баллончик не очень удобен: аэрозоль лучше. Требуется двукратная обработка с выдержкой примерно по 20 минут. Гидрофобные свойства на высоте, однако цена кусается. Uni-drop. Водоотталкивающая пропитка для автосалона, Россия Примерная цена 190 ₽

Препарат предназначен именно для автомобильного интерьера. Распылитель отсутствует. Требуется лишь однократное нанесение – это удобно. Гидрофобность наблюдается. Неплохо, да и недорого. Штрих. Универсальная водоотталкивающая пропитка, Россия Примерная цена 600 ₽

Кожа, замша, текстиль – универсальный аэрозольный препарат бытового назначения готов к обработке почти любых поверхностей. Но время выдержки – 45 минут! А ждать не хочется. Впрочем, каплеобразование получилось хорошее. Претендент на победу.

Результаты

Общие выводы такие. Абсолютно негодного препарата в нашей выборке не нашлось: все в той или иной степени продемонстрировали свою гидрофобность. Только АМА Hydro Protection при этом оставил на обрабатываемой поверхности светлое пятно, а это плохо – зачем нам пятна?

При прочих равных нам не понравились препараты, требующие длительной возни – многократного нанесения или долгой сушки. Триггерные упаковки также заслужили свои минусы.

В целом чуть больше других понравились препараты Штрих и Golden Snail.

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