Лучшие средства для защиты от сырости в авто – выбор «За рулем»
Организовать в машине лужу способна любая жидкость. Выпала на ухабе из рук открытая бутылка, не выдержал длительной поездки маленький пассажир, нехорошо поступил с вашим сиденьем кот – вариантов множество.
А что в непогоду творится под ногами, знают все. Даже резиновые коврики-корытца спасают не всегда. Под ними находится штатное ковровое покрытие, которое зачастую легко пропускает воду через себя, навстречу металлу и его ближайшим родственникам типа коррозии. Подобные неприятности случались с каждым автомобилистом.
Впрочем, есть способ уберечься: если нанести на сиденья, ковер или другие проблемные места специальные водоотталкивающие (гидрофобные) составы, то пролитая жидкость вместо того, чтобы проникать внутрь, начнет собираться в шарики подобно неубиваемому злобному терминатору модели Т‑1000. А шарики либо скатятся куда-то с глаз долой, либо потихоньку испарятся – тут уж как повезет.
Насколько такой эффект реален, мы и решили проверить, приобретя девять составов. На рынке немного препаратов чисто автомобильного предназначения, поэтому мы взяли и несколько образцов хозяйственно-бытового назначения.
Участники
| Примерная цена 680 ₽
Аэрозольный баллончик требует однократного нанесения состава. Это хорошо, но появившийся при этом заметный белесый след ввел в замешательство: что с ним делать? Пролитая вода честно стала собираться в капельки, но впечатление было испорчено. Не рекомендуем.
| Примерная цена 680 ₽
Применяемость – универсальная, причем автомобильный салон также упомянут. Упаковка триггерная – неудобно. Зато долго ждать не надо: инструкция повелевает «дождаться высыхания». По работоспособности претензий нет.
| Примерная цена 470 ₽
Триггерная упаковка – это неудобно. Зато требуется просто дождаться высыхания. Можно использовать.
| Примерная цена 380 ₽
Пропитка работает: вода действительно собирается в капли. Однако алгоритм использования не порадовал: требуется обработать 2–3 раза с выдержкой по 20–30 минут. Если время позволяет, можно использовать.
| Примерная цена 660 ₽
От терминов со словом «нано» невольно вздрагиваешь – так и мерещится какой-то обман. В данном случае обмана мы не нашли, но вот намек на суточную (!) выдержку не порадовал. Да и аэрозоль был бы привычнее. Препарат работает, но хвалить не за что.
| Примерная цена 430 ₽
Универсальный аэрозольный препарат для текстиля, гладких и ворсистых кож. Указание по длительности обработки простое: «дать высохнуть». Гидрофобность, действительно, есть. Можно использовать.
| Примерная цена 890 ₽
Триггерный баллончик не очень удобен: аэрозоль лучше. Требуется двукратная обработка с выдержкой примерно по 20 минут. Гидрофобные свойства на высоте, однако цена кусается.
| Примерная цена 190 ₽
Препарат предназначен именно для автомобильного интерьера. Распылитель отсутствует. Требуется лишь однократное нанесение – это удобно. Гидрофобность наблюдается. Неплохо, да и недорого.
| Примерная цена 600 ₽
Кожа, замша, текстиль – универсальный аэрозольный препарат бытового назначения готов к обработке почти любых поверхностей. Но время выдержки – 45 минут! А ждать не хочется. Впрочем, каплеобразование получилось хорошее. Претендент на победу.
Результаты
Общие выводы такие. Абсолютно негодного препарата в нашей выборке не нашлось: все в той или иной степени продемонстрировали свою гидрофобность. Только АМА Hydro Protection при этом оставил на обрабатываемой поверхности светлое пятно, а это плохо – зачем нам пятна?
При прочих равных нам не понравились препараты, требующие длительной возни – многократного нанесения или долгой сушки. Триггерные упаковки также заслужили свои минусы.
В целом чуть больше других понравились препараты Штрих и Golden Snail.
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