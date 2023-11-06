Определяем неисправности автомобиля по износу шин

«За рулем» рассказал, как по характеру износа шин диагностировать подвеску

Большинство водителей бросают беглый взгляд на колеса только лишь для того, чтобы убедиться, что ни одно из них не приспущено. Владельцы автомобилей, оснащенных датчиками контроля давления, не делают и этого. И напрасно. Халатное отношение к шинам может обернуться двойными расходами: ремонтом технической неисправности автомобиля и покупкой новой резины. Вот как этого избежать.

Протектор изношен по внутренней или внешней поверхности

Первое, что нужно сделать при таком износе резины ― это проверить на СТО развал-схождение. Углы установки колес могут нарушиться после ремонта подвески, сильного удара при проезде ямы или от длительного срока эксплуатации. Быстрее всего установка колес сбивается от частых поездок по бездорожью и неаккуратного вождения.

Протектор изношен по центру

Основная причина ― чрезмерное давление в шинах. Проблема решается доведением давления до нормы. Само собой протектор от этого не восстановится, но колеса смогут послужить еще какое-то время.

Наклейку с рекомендованным давлением в шинах обычно можно найти на внутренней стороне лючка бензобака или в проеме водительской двери.

Растрескивание протектора

Проблема кроется не в манере вождения и не в технической неисправности автомобиля. Трещины на протекторе будут сигналом того, что превышен срок эксплуатации резины. На таких колесах можно поездить некоторое время, но нужно как можно раньше решить вопрос покупки новых шин.

Чаще всего трещины появляются на летней резине через 5-6 лет. После этого может проявиться биение руля во время движения. И балансировка в этом случае не поможет. Причина в деформации каркаса покрышки. Неисправность может сопровождаться образованием так называемой грыжи на боковой поверхности колеса. А внутри шины корд может «пойти винтом». В сложившейся ситуации нужно как можно быстрее переобуться, пока образовавшийся дисбаланс колес не привел к разрушению деталей подвески.

Быстрый износ резины без видимых причин

Проблема может проявляться в равномерном, но слишком быстром износе протектора. И причина снова не в технической неисправности автомобиля. При быстром износе резины на ведущих колесах следует обратить внимание на манеру вождения. Ну а если вы приверженец «спортивной езды», то с быстрым износом колес придется смириться.

Быстрый износ всех покрышек укажет на неправильный выбор резины. Шины, обладающие повышенным сцеплением с дорогой, отличаются малым ресурсом. Однако быстрому износу могут быть подвержены и обычные покрышки без выдающихся характеристик.

«Ямы», пятна и полосы

В этом случае нужно проверить состояние подвески, тормозных узлов и балансировку. Однако не только дефекты на протекторе, но и само поведение автомобиля во время движения должно сигнализировать о возникших неисправностях. К примеру, чтобы убить протектор разбалансировкой, нужно проехать около тысячи километров с вырывающимся из рук рулем. Если не обращать на это внимание, то раскошелиться придется не только на новую резину, но и ремонт подвески.

Диагональные следы износа

Явное нарушение угла схождения колес. Машина, как положено будет двигаться прямолинейно, а колеса будут стоять под углом. Диагональному износу может быть подвержена вся рабочая поверхность протектора, либо только по краям. Если наблюдается второй вариант износа, то причина в нарушении угла развала колес.

Два этих типа износа могут быть следствием и неисправностей в подвеске. Все зависит от ее архитектуры и предусмотренных заводом регулировок. Например, из личного опыта: на древнем Volkswagen Golf Country износ внутренней окружности задних шин вылечился заменой уставших пружин и амортизаторов. Вместе с «осанкой» у машины автоматически исправилась и «поступь».

Износ боковых поверхностей

В большинстве случаев проблема кроется в неправильном давлении в колесах. В свою очередь погрешность в показаниях давления может появиться от использования дешевых компрессоров с неточными манометрами. Как следствие нарушается пятно сцепления резины с дорожным покрытием. Отражаться это будет на управляемости автомобилем и эффективности торможения. Для решения проблемы лучше всего потратиться на профессиональный компрессор, оборудованный точным манометром.

Памятка по типам износа протектора

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