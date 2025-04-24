Как выбрать компрессор для автомобиля — удобный и надежный

Эксперт Колодочкин подсказал, по каким критериям оценивать шинные компрессоры

Автомобильные компрессоры – «потомки» ручных и ножных насосов. Сегодня уже трудно представить, что в комплектацию Жигулей в эпоху их расцвета входили ручные насосы. Позднее появилась суперновинка: ножные насосы, заметно облегчающие накачку колес. Но ленивое человечество не захотело работать ни руками, ни ногами: на сцену вышли компрессоры.

Приобрести компрессор сегодня очень просто и выбор их богатый. Многие выбирают их даже по внешнему виду и в цвет автомобилю. Однако иметь представление о том, чем одна модель отличается от другой, необходимо.

Тип питания компрессора

Основных вариантов сегодня – три.

Самый распространенный тип питания – с проводным подключением к гнезду 12 В, расположенному в салоне или в багажнике автомобиля. Сразу скажем про главный недостаток: мощность таких компрессоров априори не может быть выше 120 Вт, поскольку она ограничена номиналом предохранителя, защищающего 12-вольтовые гнезда в машинах. Конечно, в продаже может оказаться и более мощная модель, но предохранитель при этом обязательно сгорит.

Еще одно относительное неудобство таких компрессоров – питающий провод. Если он слишком короткий, то при проверке давления во всех колесах вам придется то и дело переподключать его к разным гнездам. А длинный провод, как показывает практика, обычно лень аккуратно свернуть после работы: в итоге в багажник летит компрессор с кое-как намотанным поверх кабелем.

Второй тип питания сегодня сходит со сцены: он подразумевает подключение непосредственно к полюсным выводам аккумуляторной батареи. Так когда-то работал популярный советский компрессор «Мустанг». Мощность таких компрессоров может быть практически любой, однако в современных автомобилях добраться до батареи бывает непросто. Да и открывать лишний раз капот сегодня не приветствуется автопроизводителем.

Наконец, третий тип компрессоров вообще не требует подключения к сети: они работают от встроенных аккумуляторов. Мощность при этом может быть высокой, а запутаться в проводах невозможно. Минус один: такие компрессоры надо время от времени подзаряжать, на что порой нет ни времени, ни желания.

Производительность компрессоров

Производительность компрессора напрямую связана с его мощностью. Она характеризует объем воздуха, прокачиваемый насосом за единицу времени. Для малолитражки обычно хватает величин порядка 30 литров в минуту, внедорожнику требуются вдвое большие значения. Конечно, накачать колесо можно и слабеньким насосом, но ждать придется долго.

Манометр компрессора

Это прибор, показывающий давление. Еще совсем недавно большинство манометров были механическими, но сегодня их практически вытеснили электронные. Современные компрессоры, как правило, умеют автоматически отключаться при достижении нужного вам давления – это удобно. Давление на манометре указывают в атмосферах, барах или psi. В переводе одного показателя на другой получается примерно так: 1 атмосфера = 1,01 бара = 14,7 psi. Легковым автомобилям стоит выбирать компрессор с максимальным давлением около 4 атмосфер, внедорожникам – 5-7 атмосфер, а грузовым – 10 атмосфер.

Цифровые манометры зачастую похожи на своих механических коллег.

Любители точности обычно применяют отдельные манометры, вообще не связанные с компрессорами. Они могут быть как механическими, так и электронными. Некоторым недостатком электронных является их зависимость от уровня заряда встроенного источника питания.

Продолжительность непрерывной работы компрессора

На практике, когда требуется просто подкачать подсевшее колесо, указанный параметр роли не играет: в течение нескольких минут ни один компрессор не перегреется. Другое дело, если вдруг потребуется накачать все колеса. Надо помнить, что обычно компрессоры рассчитаны на непрерывную работу в течение около 20 минут. Для профессионального использования в шиномонтажных мастерских они точно непригодны.

Дополнительные функции компрессора

Из полезной мелочевки можно отметить наличие встроенного фонарика, облегчающего работу в темное время суток. Не помешает автоматическая защита от перегрева, отключающего прибор при достижении критической температуры. Кроме того, как уже отмечалось выше, удобной оказалась функция отключения компрессора при достижении заданной величины давления.

Компрессоры имеют компактные размеры, не занимают много места в салоне или багажнике автомобиля и легко помещаются даже в кофр мотоцикла.

Наконечники для компрессора

Практически все компрессоры оснащены двумя типами наконечников. Одни – в виде резьбовой втулки с внутренней резьбой как у вентиля. Другие напоминают самоварный краник с перекидной рукояткой.

Такой наконечник при использовании удобнее резьбового.

Наворачивающийся наконечник имеет несколько принципиальных недостатков. Используя его, необходимо соосно расположить наконечник и вентиль и попасть в мелкую резьбу. На морозе, когда шланг компрессора «дубеет», это очень непросто, особенно если вентиль расположен в углублении между спицами колеса, либо если на штампованные колеса установлены пластмассовые колпаки.

Если вентили длинные, то состыковаться проще, но надо помнить о том, что такие вентили легче оторвать в снегу или грязи.

А еще резьба вентиля может быть повреждена коррозией, причем так сильно, что резьбовой наконечник насоса, особенно тоже немолодой, будет проворачиваться, и уплотнения удастся достигнуть, только прижимая его рукой.

Эксперт Колодочкин назвал реальные сроки службы основных элементов в автомобиле.