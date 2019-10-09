Проколоть колесо проще простого. Как быть, если такое случилось, а компрессора под рукой нет? Производители автодевайсов говорят, что можно обойтись без него. «За рулем» проверил это утверждение.

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Идея кажется неплохой: компактный набор нехитрого инструмента выручит в отсутствие компрессора. Насколько технология рабочая, нам и предстоит выяснить.

Что входит в комплект? Набор для ремонта колес, клей, ножик и простенький манометр, переходник и пять газовых баллончиков. Стоит примерно 2000 рублей. По отдельности инструменты из данного комплекта купить нельзя, только баллончики — по 150 рублей. Как заявляет производитель, пяти штук должно хватить, чтобы накачать 15-16-дюймовое колесо. Проверим.

Мы нашли автомобиль с шинами 195/55 R16 и предварительно спустили заднее левое колесо. Теперь накачаем его с помощью нашего набора. Снимаем колпачок с вентиля шины, накручиваем на него небольшой шланг из комплекта. К шлангу в нужном месте прикручиваем баллончик и открываем кран. Внимание! Эти работы надо проводить в перчатках! По мере того как газ уходит, баллончик сильно охлаждается. Видно, как он покрывается инеем.

Газ в первом баллончике закончился, ставим второй, предварительно закрыв кран. Заворачиваем баллончик до тех пор, пока приспособление не проткнет пленку. Это хорошо слышно. Открываем кран снова и ждем. Видно, что колесо начинает накачиваться и стоит уже не на диске, а немного приподнялось.

Проделываем эту процедуру с каждым из оставшихся баллончиков. Уже на четвертом становится понятно, что пяти баллончиков для накачки колеса не хватит. Закончив накачку, проверим давление в колесе. Вместо оптимальных 2,2 атм мы с помощью манометра намерили 0,7 атм!

Накачивать колесо с помощью баллончиков дольше, чем компрессором. При этом пяти баллончиков из комплекта недостаточно, чтобы накачать колесо полностью. Единственное, что полезно в этом комплекте, — инструмент для ремонта покрышки. Но платить за него 2000 рублей нецелесообразно, да и стоимость баллончиков не маленькая. Проще и в итоге дешевле будет все же купить компрессор.

Как самостоятельно разбортировать колесо, можно посмотреть тут.

Нужно ли балансировать колеса каждый сезон? Развернутый ответ на вопрос, в каких случаях необходимо выполнять эту операцию, вы найдете по этой ссылке.

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