Не резать же подрамник! Крепежный лайфхак
На автомобиле Ravon R3 2017 года выпуска при отворачивании заднего болта крепления защиты двигателя закладная пластина в подрамнике провернулась, а потому не давала отвернуть болт. Пластина (она же гайка) имеет размер примерно 15×30 мм со смещенным резьбовым отверстием под болт. Стопор пластины отвалился.
Добраться до пластины-гайки нет возможности без вскрытия подрамника. Я спас ситуацию, просверлив отверстие диаметром 6 мм и вставив болт М6, предотвращающий проворот пластины. После этого смог отвернуть и затем завернуть болт крепления защиты.
Е. Афанасьев, Белгородская область
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Отзывы о Ravon Nexia (2)
Понравилось, то что в бюджетной авто есть esp, abc, Дорожный просвет как раз для наших дорог, мультимедиа с громкой связью, интерьер приятный,
очень шумная, на скорости больше 100 км появляется свист от наружних зеркал, в зимнее время не устойчива на дороге, и бензина потребляет больше чем по паспорту.
В целом машина достойна и отрабатывает свои деньги. Бюджетная и для большого города самое то.