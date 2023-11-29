#
Где сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тестирование масел в МИЦ ГСМ
Качество масел тестируют профессионалы
Ведущему российскому испытательному центру МИЦ...
Стоит ли ехать, если все замело? Неожиданный ответ!
Стоит ли ехать, если все замело? Неожиданный ответ!
Российские водители рассказали, как они...
Toyota Land Cruiser 70
Toyota сделала это — не обновлявшийся с 1984 года Land Cruiser 70 предстал в новом виде
В Японии состоялся дебют обновленной Toyota...

Не резать же подрамник! Крепежный лайфхак

Читатель «За рулем» рассказал, как подобраться к хитрой гайке

Ravon Nexia R3 – тест-ремонт ЗР

На автомобиле Ravon R3 2017 года выпуска при отворачивании заднего болта крепления защиты двигателя закладная пластина в подрамнике провернулась, а потому не давала отвернуть болт. Пластина (она же гайка) имеет размер примерно 15×30 мм со смещенным резьбовым отверстием под болт. Стопор пластины ­отвалился.

Добраться до пластины-гайки нет возможности без вскрытия подрамника. Я спас ситуацию, просверлив отверстие диаметром 6 мм и вставив болт М6, предотвращающий проворот пластины. После этого смог отвернуть и затем завернуть болт крепления защиты.

Е. Афанасьев, Белгородская область

Приз автору совета – провода для прикуривания 1000A, 5 м AIRLINE

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Фотоинструкции по самостоятельному обслуживанию автомобилей разных моделей мы собрали тут.

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЕ. Афанасьев
Количество просмотров 13
Поделиться:
Оцените материал:
+2

Отзывы о Ravon Nexia (2)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Ravon Nexia  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Понравилось, то что в бюджетной авто есть esp, abc, Дорожный просвет как раз для наших дорог, мультимедиа с громкой связью, интерьер приятный,

Недостатки:

очень шумная, на скорости больше 100 км появляется свист от наружних зеркал, в зимнее время не устойчива на дороге, и бензина потребляет больше чем по паспорту.

Комментарий:

В целом машина достойна и отрабатывает свои деньги. Бюджетная и для большого города самое то.

+1