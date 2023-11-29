Не резать же подрамник! Крепежный лайфхак

Читатель «За рулем» рассказал, как подобраться к хитрой гайке

На автомобиле Ravon R3 2017 года выпуска при отворачивании заднего болта крепления защиты двигателя закладная пластина в подрамнике провернулась, а потому не давала отвернуть болт. Пластина (она же гайка) имеет размер примерно 15×30 мм со смещенным резьбовым отверстием под болт. Стопор пластины ­отвалился.

Добраться до пластины-гайки нет возможности без вскрытия подрамника. Я спас ситуацию, просверлив отверстие диаметром 6 мм и вставив болт М6, предотвращающий проворот пластины. После этого смог отвернуть и затем завернуть болт крепления защиты.

Е. Афанасьев, Белгородская область

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