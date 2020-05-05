Спустило колесо: тест пяти средств скорой помощи

Проверку «За рулем» прошли различные наборы для экспресс-ремонта шин: самовулканизирующиеся жгутики, аэрозоли, состав в мягком флаконе и препарат для закачки под давлением. Рассказываем, как с их помощью починить проколотую шину в полевых условиях.

Что испытывали?

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Самые доступные по цене и чаще всего встречающиеся в продаже — наборы для ремонта бескамерных шин . Их выпускают многие производители, в комплект входят набор жгутиков и необходимый инструмент. Место прокола зачищаем от грязи и вставляем внутрь шины жгутик, который герметично уплотняет пробоину.

Остальные средства, участвующие в нашей экспертизе, условно назовем жидкими. Состав нужно ввести внутрь поврежденной шины, после чего тот, выходя вместе с воздухом через прокол, образует герметичную пробку, препятствующую утечке.

В этой экспертизе мы решили сравнить не препараты разных брендов, а показать на их примере различные подходы к ремонту шины в полевых условиях. В компанию к набору жгутиков («Автостоп АВ‑1011») добавили пару аэрозольных средств (Aim One Tyre inflator TI‑270 и Hi-Gear HG5339), а также состав в мягком флаконе (Hi-Gear HG5312) и препарат, закачиваемый в шину при подаче внешнего давления (Baseus Tire Repair Fluid). В фотогалерее они ­расположены в алфавитном порядке.

1. Автостоп АВ-1011, КНР. Ремонт бескамерных шин

Цена ~ 150 руб.

Объем не указано мл Комплектность: шило, игла, клей, пять самовулканизирующихся жгутов Ремонтный набор для рукастого пользователя. Способен починить довольно большие пробои и порезы в шинах — до полутора сантиметров. При ремонте небольших проколов часто даже балансировка не нарушается. При больших порезах можно натолкать до десяти жгутиков, чтобы добраться до шиномонтажа. 2. Aim One Tyre inflator TI-270, КНР. Герметик для шин

Цена ~ 390 руб.

Масса / объем 300 г / 450 мл Рекомендуется сразу извлечь предмет, вызвавший прокол. Не требует полностью спускать ремонтируемое колесо. Для быстрого ремонта — пригодится водителю, не привыкшему к самостоятельному обслуживанию машины.

3. Baseus Tire Repair Fluid. Герметик для шин

Цена ~ 950 руб.

Объем 430 мл Русскоязычная инструкция отсутствует. Компрессор или насос потребуется не только для накачивания спустившего колеса, но и для введения препарата внутрь шины. По конечному эффекту почти не отличается от аэрозольных средств, но превосходит их по цене. Реальный плюс: баллон без давления, на жаре не взорвется. В продаже встречается редко. И как показала наша экспертиза, специально искать данный препарат не стоит. 4. Hi-Gear HG5312, США. Антипрокол

Цена ~ 660 руб.

Объем 360 мл Инструкция — самая подробная в нашей выборке. И «правильный» колпачок на флаконе: им можно выворачивать золотники! Средство рекомендуется не только для ремонта, но и для профилактики. При ремонте не обязательно удалять предмет, засевший в шине. Указано, что с боковыми порезами успех не гарантирован. Превосходит аэрозольные средства по универсальности ремонта (еще герметизирует травящие золотники), но уступает им в удобстве применения. 5. Hi-Gear HG5339, США. Аварийный герметик для колёс

Цена ~ 575 руб.

Объем 453 г Перед ремонтом рекомендовано устранить причину прокола. Как и все аэрозоли, не требует спускать давление в ноль, выкручивая вентили. По удобству применения, как и препарат № 2, - лучший в выборке.

Как применять?

Для ремонта спустившей шины в любом случае понадобится компрессор или насос. Даже аэрозольные препараты не смогут накачать колесо до нормы.

При применении аэрозолей (№ 2 и № 5), а также препарата № 3 не нужно предварительно выкручивать вентиль. Значит не придется стравливать до нуля давление в шине, что упрощает ремонт. К слову, мы измерили давление, развиваемое аэрозольными баллончиками: получилось от 2,4 бар для № 5 до 3,2 бар для № 2. А с герметизирующими составами в пластиковых флаконах (№ 4) вентиль перед ремонтом нужно обязательно выкручивать.

Жгутики могут спасти в безвыходной ситуации.

На этом колесе можно потихоньку доехать до шиномонтажа.

Перед применением средства № 4 можно не удалять из шины виновника прокола. С остальными такой номер не пройдет: сначала придется извлечь засевший в шине гвоздь и только потом ремонтировать. Хотя что лучше? С одной стороны — инородный предмет при движении может разбивать место прокола. И не исключено, что через некоторое время шина вновь начнет травить воздух. С другой — если задача только доковылять до сервиса, то выбор в пользу такого ­препарата очевиден.

Средство № 4 можно закачать в колесо заранее! Тогда владелец машины может и не узнать о том, что «поймал» саморез: вязкий состав быстро заткнет появившуюся в шине дырку. Удобно, но при этом колесо потяжелеет и наверняка получит дисбаланс. Кстати, не удивляйтесь, если при разбортировке колеса за удаление липкой массы на шиномонтаже возьмут дополнительные деньги. Очищать её ой как непросто.

Средство Baseus Tire Repair Fluid попадёт внутрь ремонтируемой шины только при подключении компрессора или насоса.

При применении аэрозольного препарата не нужно выкручивать вентиль. Это удобно.

Особенности препаратов

Самое неприятное повреждение колеса — боковой порез или пробоина сантиметра в полтора и более. Жидкие средства при этом априори бессильны. А вот жгутики часто выручают даже при сильных порезах. Конечно, ездить с боковым порезом даже после ремонта опасно: доплестись до гаража и срочно менять шину!

Герметики «работают» исключительно при повреждении шины в зоне протектора. Утечки воздуха через золотники ниппелей ликвидирует только средство № 4.

Средство в пластиковом флаконе нуждается в предварительном выворачивании золотника вентиля. При употреблении флакон требуется сжать рукой. Для ремонта колеса большой размерности одного флакона может не хватить.

В состав большинства жидких средств входит вода. Поэтому, если вы поймали гвоздь на морозе, средство предварительно придется подогреть, например, за пазухой или около дефлекторов отопителя. Кстати, высоких температур аэрозоли тоже боятся — поэтому не оставляйте их на ярком солнце в салоне — разместите их в багажнике машины.

После применения препаратов следует на невысокой скорости проехать пару километров. В инструкциях сказано, что в этом случае герметизирующая жидкость равномерно растечется внутри шины, не нарушая балансировку колеса. Это не так. Наш журнал ещё четверть века назад на практике доказал, что все попытки самобалансировки колес залитыми внутрь жидкостями заканчиваются одинаково: шину приходится демонтировать, очищать изнутри и балансировать традиционным способом. Учитывайте это, когда будете заливать внутрь герметик.

Вентиль спущенного колеса при заправке должен находиться ниже его центра. Кстати, чем больше размерность колес, тем больше потребуется жидкого герметика: одного баллона для устранения прокола может не хватить.

Рекомендуем в течение нескольких дней после ремонта регулярно контролировать давление в шине. Если оно снижается — обратитесь в мастерскую.

Что выбрать?

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Самый дешевый и эффективный способ отремонтировать шину — загерметизировать с помощью жгутика. Но для этого нужно иметь хотя бы минимальный опыт в таком ремонте, да и руки испачкать придется.

Более оперативный и удобный способ — использовать жидкие препараты. Они эффективно и быстро герметизируют небольшие проколы. Однако после их применения всё равно придётся посетить шиномонтаж.

Желаем всем, чтобы ни одно из проверенных средств не понадобилось.

Спустило колесо: тест пяти средств скорой помощи Проверку «За рулем» прошли различные наборы для экспресс-ремонта шин: самовулканизирующиеся жгутики, аэрозоли, состав в мягком флаконе и препарат для закачки под давлением. Рассказываем, как с их помощью починить проколотую шину в полевых условиях. Спустило колесо: тест пяти средств скорой помощи