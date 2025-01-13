Как ведут себя зимние шины Ikon на 30-градусном морозе? Проверили!

Эксперт Гудков: шины без шипов держатся на льду и снегу не хуже, чем «шиповки»

Марка Ikon уже примелькалась, хотя была зарегистрирована только в апреле 2023 года. За ней – большой бэкграунд покинувшей Россию фирмы Nokian и крупнейший отечественный шинный завод производительностью 17 млн покрышек в год. Но нельзя сказать, что завод просто продолжает выпускать изделия Nokian.

Взять, например, зимние шины. Топовая премиальная шипованная модель Ikon Autograph Ice 9 получила совсем другие шипы по сравнению с «прародительницей» Hakkapeliitta 9.

Шипы – двух видов, сложной несимметричной формы. Те, что стоят ближе к середине беговой дорожки, ориентированы широкой стороной ромбовидного сердечника поперек направления качения – и отвечают за торможение и разгон. А ближе к краю беговой дорожки сердечники развернуты так, что работают самой широкой стороной в поперечном направлении – в поворотах.

Шипы российской разработки в покрышках Ikon Autograph Ice 9 – двух видов, ориентированы в разных зонах по-своему.

Мурманская область встретила нас морозами до минус 36 градусов и идеальными зимними дорогами: никакой химии, только чистый лед и снег! Здесь Autograph Ice 9 покоряет цепкостью и прогнозируемостью. По сути, ни одного сюрприза за три дня шины не подкинули. А будучи установленными на премиальный кроссовер – еще и подарили удовольствие от виражей, быстрых и медленных.

А вот «фрикционки» Ikon Autograph Snow 3 как раз удивили. Наши шинные тесты не раз показывали, что при морозах ниже 15-20 градусов нешипованные покрышки находятся в лучшей форме.

Фрикционные покрышки Ikon Autograph Snow 3 сохранили рисунок Хаккапелиитты с центральной дорожкой, также насыщенной ламелями.

И всё же убедиться лично в том, что шины без шипов могут держаться на льду и снегу ничуть не хуже, чем «шиповки», было любопытно. Возможно, дело и в том, что шины были новые – и мельчайшие частицы в резиновой смеси, этакие абразивные минишипчики, были в наилучшей форме.

Конечно, полноценные тесты надо делать при непосредственном сравнении с другими шинами, в тех же условиях и на тех же покрытиях. Но, тем не менее, позволю себе заочно сравнить шины Ikon с теми покрышками, на которых постоянно езжу сам.

Так вот, шипованные Autograph Ice 9 бесспорно превосходят по сцеплению на льду и снегу Kumho Wintercraft SUV Ice WS31, в который «обут» редакционный Tank 300. Но при этом такого низкочастотного гула на шоссейных скоростях у Kumho не водится.

А фрикционные шины Ikon Autograph Snow 3 не шумнее, но «зацепистее» в зимних условиях, чем Nordman RS2, в который обут мой личный автомобиль. Это объяснимо: бывший Nordman, ныне переименованный в Character, – шины «второй линейки» всё той же компании Ikon. С хорошим соотношением цены и качества, но меньшей этой самой ценой.

Премиальные шины позволяют раскрыть потенциал автомобиля и его характер.

Кстати, процесс переименования Nordman в Character объявлен завершенным: с конвейера завода во Всеволожске сегодня сходят шины только с новым именем и дизайном боковины. Если встретите в продаже Nordman – это из прежних запасов.

Но самое интересное впереди: в обозримом будущем Ikon обещает представить новые шипованные и нешипованные модели, разработанные уже собственным научно-исследовательским центром и сейчас проходящие испытания. Цель весьма амбициозна: превзойти по потребительским свойствам последние модели Nokian – шипованную Hakkapeliitta 10 и нешипованную R5, которые финны «забрали с собой» при разводе. Обязательно проверим!

Как подобрать зимние шины для автомобиля: простая инструкция.