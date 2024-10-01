Как подобрать зимние шины для автомобиля: простая инструкция

За последние 2 года и автомобильный, и шинный рынки изменились практически до неузнаваемости. Большинство премиальных иностранных брендов ушли из России. Покупать привычные бренды, которые везут к нам в обход через третьи страны, не слишком разумно. Во‑первых, цены завышены. А во‑вторых, нет даже производственной гарантии, не говоря уже о таких бонусах, как маркетинговая расширенная гарантия
как у российских брендов.
Многочисленные китайские шинные бренды, о которых российским автомобилистам пока мало что известно, имеют широкий ценовой разброс, что сложно объяснить. В сравнительных тестах эти шины пока не участвовали, что заставляет относиться к ним с осторожностью. Кстати, забавный факт: на Западе и Востоке нет традиции делать сравнительные тесты зимних шин, и поэтому там среди автомобилистов большим спросом пользуются переведенные на их языки испытания шин российскими журналистами, в частности — экспертами «За рулем».
Таким образом, в первую очередь лучше всего обратить внимание на шины российских производителей, которые обеспечивают подтвержденный опытом и тестами уровень качества. Да, у нас есть прекрасно оснащенные заводы и передовые технологии, с чего мы и начали наш рассказ. Что же до цен, то они адекватные, а потому конкурентоспособные — как в премиальном сегменте, так и в среднеценовом. Проверьте это в любом интернет-магазине.