Как подобрать зимние шины для автомобиля: простая инструкция
Объясняем на примере шин Ikon Tyres

Почему мы выбрали именно эти шины? Все просто: это новый бренд на проверенных технологиях.

Завод во Всеволожске, где производятся сегодня шины Ikon Tyres, 18 лет проработал как производственная площадка финского концерна Nokian Tyres. В 2023-м в связи со сменой собственника провели ребрендинг. Стандарты качества не изменились, так как на предприятии сохранили технологии, оборудование и продолжают работать те же опытные специалисты. Смена собственника и ребрендинг не повлияли на производственные процессы.

Поэтому инструкцию по выбору зимних шин мы проиллюстрируем продукцией высокого и стабильного качества, предлагающейся в двух ценовых сегментах:
Отметим, что с 2025 года в рамках ребрендинга среднеценовая линейка будет переименована в Ikon Character
Размерность зимних шин
Давний спор о том, какие шины лучше зимой — пошире или поуже, обоснован только для транспорта, работающего в определенных условиях. Легковые же автомобили, которыми мы по преимуществу владеем, универсальны — им приходится ездить и по чистому асфальту, и по укатанному снегу, и по льду, и по слякоти. Существенный сдвиг характеристик в одну сторону ослабит позиции автомобиля в любых других условиях.
Выбирайте тот размер зимних шин, который рекомендован производителем вашего автомобиля. Тогда и шины будут служить долго, и претензий со стороны ГИБДД, кстати, не будет. Кроме того, установка типоразмера вразрез с рекомендацией производителя может существенно снизить управляемость и ходовые качества автомобиля. Кстати, размеров по рекомендации производителя обычно несколько на выбор.
Зимние шины Ikon Autograph и Ikon Character выпускаются в десятках типоразмеров диаметром от 13 до 20 дюймов с самой разной шириной протектора и высотой профиля — проблем с подбором не возникнет.
Шины и диски
  • У вас зимние шины на отдельных дисках
    Если вы предпочитаете зимние шины на отдельных дисках, чтобы менять колеса в сборе, а не перебортировать каждый сезон летние на зимние и наоборот, и если ваш автомобиль предполагает возможность выбора типоразмера, то можете рассмотреть возможность установки шин с более высоким профилем (например, 205/75 R16 вместо 205/55 R16 — по числу после слэша). Такие шины зимой комфортнее и лучше сглаживают неровности дороги в виде островков наледи или снежных комков.
  • У вас зимние шины без дисков
    Если вы намерены использовать одни и те же диски для летних и зимних шин, то их размерность должна быть одинакова.
Давление
Что касается давления в шинах, то его зимой тоже следует держать на рекомендованном производителем автомобиля уровне – изготовители шин учитывают это при проектировании своих моделей. Поэтому есть зимние шины для легковых машин (например, Ikon Autograph Ice 9) и для кроссоверов (например, Ikon Autograph Ice 9 SUV).
Что касается давления в шинах, то его зимой тоже следует держать на рекомендованном производителем автомобиля уровне – изготовители шин учитывают это при проектировании своих моделей. Поэтому есть зимние шины для легковых машин (например, Ikon Autograph Ice 9) и для кроссоверов (например, Ikon Autograph Ice 9 SUV).
Шипованные или фрикционные
Общая рекомендация несложная: в городах, где дороги чистятся регулярно и качественно, разумно предпочесть фрикционные шины (без шипов). В пригороде и там, где снег убирается с дорог реже, а из-за особенности климата часто образуется наледь, правильнее предпочесть шипованные шины.

Более детальную картину рассмотрим на примере шин Ikon Autograph и Ikon Character. Премиальные шипованные шины Ikon Autograph Ice 9, если сравнивать их с нешипованной версией, обеспечивают безопасное сцепление даже на гладком льду и на сложной смешанной зимней трассе. Фрикционные же Ikon Autograph Snow 3 тише, комфортнее и экономичнее по топливу, идеально работают на городских зимних трассах. Дело в том, что шипы — это не просто бонус к нешипованным шинам. Шипы — это другая технология, которая у нешипованных шин заменяется бо́льшим количеством ламелей, блоками протектора меньшего размера, иным составом резиновой смеси.
Отсюда и разница характеристик даже у моделей с превосходными свойствами. Если производитель эту разницу не показывает, вот вам повод задуматься – что именно пытаются продать.

Нередко люди, несмотря на то что им больше подходят фрикционные шины, покупают все же шипованные модели, чтобы подстраховаться и чувствовать себя увереннее в любых погодных условиях. Это оправдано по двум причинам.

Во-первых, погода в средней полосе России непредсказуема и разнообразна.
Во-вторых, технологии, применяемые в премиальных шинах, расширяют возможности их использования. Эти модели тише и комфортнее, отлично цепляются за любое покрытие, а шипы держатся настолько надежно, что не вылетают даже при пробуксовках по асфальту. При выборе бюджетных шин минусы шипов будут проявляться более очевидно.
Стоимость шин
За последние 2 года и автомобильный, и шинный рынки изменились практически до неузнаваемости. Большинство премиальных иностранных брендов ушли из России. Покупать привычные бренды, которые везут к нам в обход через третьи страны, не слишком разумно. Во‑первых, цены завышены. А во‑вторых, нет даже производственной гарантии, не говоря уже о таких бонусах, как маркетинговая расширенная гарантия как у российских брендов.

Многочисленные китайские шинные бренды, о которых российским автомобилистам пока мало что известно, имеют широкий ценовой разброс, что сложно объяснить. В сравнительных тестах эти шины пока не участвовали, что заставляет относиться к ним с осторожностью. Кстати, забавный факт: на Западе и Востоке нет традиции делать сравнительные тесты зимних шин, и поэтому там среди автомобилистов большим спросом пользуются переведенные на их языки испытания шин российскими журналистами, в частности — экспертами «За рулем».

Таким образом, в первую очередь лучше всего обратить внимание на шины российских производителей, которые обеспечивают подтвержденный опытом и тестами уровень качества. Да, у нас есть прекрасно оснащенные заводы и передовые технологии, с чего мы и начали наш рассказ. Что же до цен, то они адекватные, а потому конкурентоспособные — как в премиальном сегменте, так и в среднеценовом. Проверьте это в любом интернет-магазине.
За последние 2 года и автомобильный, и шинный рынки изменились практически до неузнаваемости. Большинство премиальных иностранных брендов ушли из России. Покупать привычные бренды, которые везут к нам в обход через третьи страны, не слишком разумно. Во‑первых, цены завышены. А во‑вторых, нет даже производственной гарантии, не говоря уже о таких бонусах, как маркетинговая расширенная гарантия как у российских брендов.

Многочисленные китайские шинные бренды, о которых российским автомобилистам пока мало что известно, имеют широкий ценовой разброс, что сложно объяснить. В сравнительных тестах эти шины пока не участвовали, что заставляет относиться к ним с осторожностью. Кстати, забавный факт: на Западе и Востоке нет традиции делать сравнительные тесты зимних шин, и поэтому там среди автомобилистов большим спросом пользуются переведенные на их языки испытания шин российскими журналистами, в частности — экспертами «За рулем».

Таким образом, в первую очередь лучше всего обратить внимание на шины российских производителей, которые обеспечивают подтвержденный опытом и тестами уровень качества. Да, у нас есть прекрасно оснащенные заводы и передовые технологии, с чего мы и начали наш рассказ. Что же до цен, то они адекватные, а потому конкурентоспособные — как в премиальном сегменте, так и в среднеценовом. Проверьте это в любом интернет-магазине.
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