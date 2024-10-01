Как подобрать зимние шины для автомобиля: простая инструкция

Отсюда и разница характеристик даже у моделей с превосходными свойствами. Если производитель эту разницу не показывает, вот вам повод задуматься – что именно пытаются продать.



Нередко люди, несмотря на то что им больше подходят фрикционные шины, покупают все же шипованные модели, чтобы подстраховаться и чувствовать себя увереннее в любых погодных условиях. Это оправдано по двум причинам.



Во-первых, погода в средней полосе России непредсказуема и разнообразна.

Во-вторых, технологии, применяемые в премиальных шинах, расширяют возможности их использования. Эти модели тише и комфортнее, отлично цепляются за любое покрытие, а шипы держатся настолько надежно, что не вылетают даже при пробуксовках по асфальту. При выборе бюджетных шин минусы шипов будут проявляться более очевидно.