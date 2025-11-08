#
Полноприводный «японец» с мощным мотором и гидроавтоматом: что с ним не так?

Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах всех версий Mitsubishi Outlander

Когда речь заходит про среднеразмерные кроссоверы, на ум сразу приходит самый популярный – Toyota RAV4.

Добротный седан на смену Эмгранду — дешевле на 394 тысячи!

Однако на российском вторичном рынке присутствует огромное множество достойных полноприводных кроссоверов от известных брендов с отличной репутацией. Некоторые модели на слуху, некоторые менее популярны.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев провел анализ вторички и выявил несколько отличных вариантов с классическим гидроавтоматом и полным приводом. Один из них – Mitsubishi Outlander.

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Машины 2015–2018 годов – второй рестайлинг, уже с новой медиасистемой. За экземпляры с пробегом менее 100 тысяч км просят до 2,6 млн.

Засада в том, что 90% Аутлендеров – с вариаторами. А гидроавтомат Jatco JF613E, выдерживающий 250 тысяч км, доступен только при топовом V6 3.0 (227 или 230 л. с.).

Это не самый надежный мотор – течи, трещины клапанной крышки, износ гидрокомпенсаторов. В районе 150 тысяч км часто требуется замена маслонасоса и умирает нейтрализатор. И да, мотор V6 многовато жрет: 12–16 л на сотню.

При таком раскладе есть смысл обратить внимание на гибридную версию PHEV, ее продавали у нас официально. На ходу батарею заряжает прекрасный атмосферник 4B11 2.0, а можно и от розетки. Роль автомата исполняет простейший и неубиваемый редуктор. Цены примерно такие же. Основная забота – где чинить сложную электрическую часть, случись чего.

Очень выносливые система полного привода, подвеска и рулевой механизм. Не очень надежна электрика, в том числе управляющие блоки. Не лучшая защита от коррозии, а лакокрасочное покрытие по-японски мягкое.

Интерьер Mitsubishi Outlander
  • С остальными достойными кроссоверами с пробегом из подборки можете ознакомиться в нашем материале.
  • «За рулем» можно читать и в MAX

Лежнин Роман
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 14286
08.11.2025 
Фото:Mitsubishi
