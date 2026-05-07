В России расширят список причин для аннулирования прав: подробности

С 1 марта 2027 года в РФ расширяется перечень оснований для аннулирования прав

С 1 марта 2027 года перечень оснований, по которым водительское удостоверение могут признать недействительным, станет шире. Новые правила коснутся и российских, и международных прав – их начнут аннулировать в случаях, которые раньше не считались критичными.

В основе нововведения – медицинский аспект. Если у водителя выявят заболевание, прямо мешающее управлять транспортом, ему назначат обязательное медосвидетельствование. Пройти его нужно строго за три месяца. Не успел? – готовься к тому, что права аннулируют. Без промедлений и напоминаний.

Правительство, кстати, уже 4 мая скорректировало регламент проведения экзаменов на право управления автомобилем, и некоторые пункты обновлённых правил вступят в силу одновременно с новыми основаниями – тоже с марта 2027-го. Речь идёт о поправках как к порядку сдачи экзаменов, так и к процедуре выдачи удостоверений.