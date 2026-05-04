Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Названо главное условие для роста автомобильного рынка в России

Сергей Целиков: увеличить продажи авто в РФ может повышение их доступности

Продажи новых автомобилей в России буксуют – участники рынка постоянно гадают, почему спрос падает и как его раскачать. Своими соображениями на эту тему поделился известный автоэксперт Сергей Целиков.

По его словам, на самом деле всё сводится всего к двум факторам, которые определяют объём продаж. Первый – это покупательская способность населения, второй – цена и сама доступность машин. Всё остальное, по сути, лишь перераспределяет спрос между игроками, марками и регионами, где-то добавляя, а где-то отнимая.

Текущий годовой объём рынка в 1,3-1,4 млн машин Сергей Целиков называет «равновесным» – то есть таким, который сложился при нынешнем балансе доходов и цен. Серьёзно сдвинуть эту цифру вверх, уверен он, могут лишь два сценария.

Первый – ощутимый рост доходов населения, при котором реальные зарплаты будут опережать рост расходов на 15-20% в год на протяжении нескольких лет подряд. Второй – возвращение на рынок доступных и надёжных иномарок, тех самых Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Renault Logan и Sandero, которых сейчас отчаянно не хватает.

Кстати, повышение утильсбора, скачки кредитных ставок, приход новых китайских брендов, скидки, распродажи или специальные цены для льготников – всё это, по мнению Целикова, не увеличивает общую ёмкость рынка в годовом исчислении. Такие меры лишь перераспределяют спрос внутри, не меняя общей картины.

Между прочим, цифры это подтверждают. Как сообщил Минпромторг, в 2025 году в России продали 1 316 789 новых легковых автомобилей – это на 15% меньше, чем годом ранее. А с учётом всей коммерческой техники продажи составили 1 495 761 единицу, что на 19% хуже 2024-го, хотя и на 13% выше показателей 2023-го.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
04.05.2026 
