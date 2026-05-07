Ормузский кризис ускорит отказ от ДВС: прогноз экспертов

Глава ACEA: Ормузский кризис ускорит переход на электрокары

Война США и Израиля против Ирана спровоцировала взлет мировых цен на нефть и неопределенность с поставками. В этой ситуации Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA), объединяющая 17 крупнейших компаний, предрекает, что европейцы начнут гораздо быстрее отказываться от машин с ДВС в пользу электрических.

Энергетический кризис на фоне блокады Ормузского пролива дает Европе уникальный шанс форсировать переход на транспорт с нулевым уровнем выбросов, но им еще нужно грамотно распорядиться. Так считают в ACEA.

«Технологически нейтральная стратегия декарбонизации, которая включает электрификацию и возобновляемые виды топлива, имеет важное значение. Она является ключом к обеспечению устойчивости Европы, защите потребителей от ценовых и транспортных шоков и успешному переходу к климатически нейтральной мобильности», – уверена генеральный директор ACEA Сигрид де Врис.

По мнению ассоциации, нынешняя волатильность на мировых энергетических рынках и ближневосточная нестабильность – весомый аргумент для ускоренного отказа от ископаемого топлива. Машины с нулевым уровнем выбросов в ACEA считают гораздо более привлекательными и выгодными – как для обычных людей, так и для бизнеса.

Европейские автопроизводители выдвинули два конкретных требования. Во-первых, необходимо признать, что электричество должно быть самым доступным источником энергии. Во-вторых, следует стимулировать использование возобновляемых видов топлива.

Властям ЕС нужно реально снижать стоимость электроэнергии для зарядки машин, считают в ACEA. Этот шаг должен найти отражение в Директиве ЕС об энергетическом налогообложении, а также в налогах и сборах на электричество в каждой стране союза.

«Поддержание доступных и предсказуемых цен на электроэнергию является ключевым фактором для того, чтобы побудить граждан и предприятия выбирать транспорт с нулевым уровнем выбросов», – пояснили в ассоциации.

Еще одно предложение: ввести дифференциацию топлива по содержанию углерода. Чем выше доля возобновляемого сырья, тем дешевле должно быть топливо на заправках.

Нефтяной кризис уже ударил по рынку: европейцы потянулись за подержанными электрокарами

В ACEA отметили, что нефтяной шок уже повлиял на отдельные сегменты европейского авторынка. В ряде стран вырос спрос на подержанные электромобили (BEV): всему виной резкий рост цен на бензин и дизель.

Правда, утверждать, что кризис напрямую увеличил продажи новых электромобилей, в ассоциации пока не спешат. Там поясняют, что недавний рост рынка «зеленых» машин в основном связан с налоговыми льготами и программами стимулирования, которые действовали еще до начала конфликта.

Члены ассоциации уже предлагают покупателям более 250 электрифицированных легковушек, 50 фургонов и 50 грузовиков с нулевым уровнем выбросов, а также 25 моделей автобусов.

Ранее в S&P Global Mobility тоже заговорили о возможном росте спроса на электрокары на фоне подорожания бензина. Там, правда, сделали оговорку: ключевой фактор – продолжительность конфликта.

«Ключевым фактором является продолжительность конфликта, потенциальные последствия которого начинаются со сбоев в цепочках поставок, роста цен на топливо и заканчиваются долгосрочными изменениями в производстве автомобилей и потребительском спросе», – говорится в отчете аналитиков.

Статистика продаж в Европе за первый квартал 2026 года

Тренд на электрификацию подтверждается и цифрами. По данным ACEA, европейский авторынок за первые три месяца 2026 года вырос на 4%, причем доля электрокаров достигла 19,4% (546 937 тысячи штук). Для сравнения: бензиновые машины заняли 22,6% рынка, а дизельные – всего 7,7%.

Гибриды тоже набирают обороты: продано 1 089 421 единица, что составило 38,6% от общего рынка. А вот популярность бензиновых авто упала на 18,2% – и это на всех ключевых рынках. Во Франции падение достигло 40,3%, в Италии – 18,6%, в Испании – 18,1%, в Германии – 16,1%. Доля бензиновых машин в Европе сократилась с 28,7 до 22,6%, а дизельных – на 15,7%.

