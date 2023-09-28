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GS8 практически сменил класс: он вырос на 144 мм в длину и на 120 мм по колесной базе. Благодаря этому стало просторнее на третьем ряду. Он по-прежнему входит в базовое оснащение, а в дорогих версиях получил электропривод складывания.Большая «восьмерка»: самый дешевый из китайских премиум-кроссоверов
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Большая «восьмерка»: самый дешевый из китайских премиум-кроссоверов

Кроссовер GAC GS8 во втором поколении подрос, стал богаче на опции и и при этом не подорожал.

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Марка GAC появилась в России в конце 2019 года с кроссовером GS8 первого поколения. Он не был провальным, однако на тогдашнем многонациональном рынке раскрутиться не удалось. А когда китайские бренды в России пошли в бурный рост, о ГАКе никто не вспоминал в силу отсутствия новинок.

«Восьмерка» второго поколения вполне может разбудить интерес. Тем более, что вслед за ней обещают привезти и другие модели.

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GS8 практически сменил класс: он вырос на 144 мм в длину и на 120 мм по колесной базе. Благодаря этому стало просторнее на третьем ряду. Он по-прежнему входит в базовое оснащение, а в дорогих версиях получил электропривод складывания.
GS8 практически сменил класс: он вырос на 144 мм в длину и на 120 мм по колесной базе. Благодаря этому стало просторнее на третьем ряду. Он по-прежнему входит в базовое оснащение, а в дорогих версиях получил электропривод складывания.

Китайцы научились делать красивые машины в разных стилях. Но, пожалуй, GS8 едва ли не первый пример, когда у машин двух поколений явно прослеживается общий стиль. Их роднят фары с четырьмя выстроенными в квадрат линзами, вертикальные задние фонари из двух световых блоков, хромированные вставки в переднем ­бампере и под задними боковыми окнами.

Под капотом – столь любимый китайцами стиль «всё в черном». Мотор 2.0 турбо выдает 248 сил вместо 190. Как и на первом поколении, его дефорсировали для России ради налоговой выгоды владельца. В автомате Aisin стало восемь передач вместо шести, поэтому двигатель сможет поддерживать более низкие обороты. В сочетании с совсем небольшой прибавкой массы это вселяет надежду, что расход бензина вырос незначительно. Предшественник брал около 11 л/100 км в смешанном цикле. Бензин – АИ‑95.
Горловину бачка омывателя закрыли персональной заглушкой. Более бесполезное решение придумать трудно.

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Переднеприводные версии в России продаваться больше не будут. Заявленный клиренс – 160 мм, это замер при полной нагрузке.

Цифровая приборка с несколькими вариантами дизайна тоже прорисована отменно. Как и на большинстве «китайцев», к отображению данных нужно привыкнуть. Появилась проекция данных на стекло. Передние сиденья и лобовое стекло обогреваются на всех GS8, руль – начиная со второго уровня оснащения.

Качество материалов очень понравилось, равно как и подгонка деталей. Джойстик коробки передач «хрустальный», на манер вольвовского. Спереди на консоли – площадка сразу под два смартфона (еще одна полезная китайская мода). Предусмотрели даже небольшой лючок, чтобы незаметно пропускать через него зарядный провод от телефона к розетке, которая этажом ниже. Есть встроенный видеорегистратор, однако в блоке за салонным зеркалом всё равно остался USB-порт. Это если вдруг владельца чем-то не устроит штатный «видик».
Качество материалов очень понравилось, равно как и подгонка деталей. Джойстик коробки передач «хрустальный», на манер вольвовского. Спереди на консоли – площадка сразу под два смартфона (еще одна полезная китайская мода). Предусмотрели даже небольшой лючок, чтобы незаметно пропускать через него зарядный провод от телефона к розетке, которая этажом ниже. Есть встроенный видеорегистратор, однако в блоке за салонным зеркалом всё равно остался USB-порт. Это если вдруг владельца чем-то не устроит штатный «видик».
Спереди всё по-новому. От изобилия физических кнопок избавились, их практически не осталось. Центральный дисплей уже во второй комплектации из четырех увеличивается в диагонали с 10,1 до 14,6 дюйма. Причем замечаешь это только при светящемся экране: сами корпуса визуально одинакового размера. Графика отличная, Android Auto и Apple CarPlay отсутствуют.
Второй ряд, кажется, стал еще просторнее. Третья зона климат-контроля, регулировка дивана по продольному положению и наклону спинки были и прежде. К ним добавили обогрев и подголовники с настраиваемой боковой поддержкой. Можно выбирать между черной, светлой или черно-зеленой кожей.

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Типичная претензия к машине из Китая: короткая подушка переднего сиденья. GAC GS8 решил проблему радикально – сделал регулировку по длине, как на премиальных «европейцах». Плюс настройка по углу наклона, плюс подголовники с настройками по высоте и вылету. В первом приближении, у «восьмерки» самые крутые кресла по возможности настройки под себя из всех официально поставляющихся к нам китайских моделей.

Эх, сюда бы еще вентиляцию и массажер…

Стоимость больших полноприводных китайских кроссоверов, млн рублей

  • GAC GS8 1-го поколения (4836 мм, 2.0Т, 190 л. с.) 3,59–3,79
  • GAC GS8 2-го поколения (4980 мм, 2.0Т, 248 л. с.) 3,5–4,1
  • Changan CS95 (4949 мм, 2.0Т, 220 л. с.) 4,13
  • Chery Tiggo 8 Pro Max (4722 мм, 2.0Т, 197 л. с.) 4,02–4,32
  • Exeed TXL (4780 мм, 2.0T, 197 л. с.) 4,65
  • Exeed VX (4970 мм, 2.0T, 249 л. с.) 5,28–5,65
  • Geely Monjaro (4770 мм, 2.0Т, 238 л. с.) 4,48–4,78
Кузов сменил плавные обводы на резкие грани. Фары, кстати, в топовой комплектации адаптивные, но что они реально умеют, пока неясно. Масса машины выросла на центнер: полноприводный GS8 весит 2105 кг.
Кузов сменил плавные обводы на резкие грани. Фары, кстати, в топовой комплектации адаптивные, но что они реально умеют, пока неясно. Масса машины выросла на центнер: полноприводный GS8 весит 2105 кг.
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Фото: Дмитрий Конин и GAC

GS8 практически сменил класс: он вырос на 144 мм в длину и на 120 мм по колесной базе. Благодаря этому стало просторнее на третьем ряду. Он по-прежнему входит в базовое оснащение, а в дорогих версиях получил электропривод складывания.
Под капотом – столь любимый китайцами стиль «всё в черном». Мотор 2.0 турбо выдает 248 сил вместо 190. Как и на первом поколении, его дефорсировали для России ради налоговой выгоды владельца. В автомате Aisin стало восемь передач вместо шести, поэтому двигатель сможет поддерживать более низкие обороты. В сочетании с совсем небольшой прибавкой массы это вселяет надежду, что расход бензина вырос незначительно. Предшественник брал около 11 л/100 км в смешанном цикле. Бензин – АИ‑95.
Горловину бачка омывателя закрыли персональной заглушкой. Более бесполезное решение придумать трудно.
Качество материалов очень понравилось, равно как и подгонка деталей. Джойстик коробки передач «хрустальный», на манер вольвовского. Спереди на консоли – площадка сразу под два смартфона (еще одна полезная китайская мода). Предусмотрели даже небольшой лючок, чтобы незаметно пропускать через него зарядный провод от телефона к розетке, которая этажом ниже. Есть встроенный видеорегистратор, однако в блоке за салонным зеркалом всё равно остался USB-порт. Это если вдруг владельца чем-то не устроит штатный «видик».
Спереди всё по-новому. От изобилия физических кнопок избавились, их практически не осталось. Центральный дисплей уже во второй комплектации из четырех увеличивается в диагонали с 10,1 до 14,6 дюйма. Причем замечаешь это только при светящемся экране: сами корпуса визуально одинакового размера. Графика отличная, Android Auto и Apple CarPlay отсутствуют.
Второй ряд, кажется, стал еще просторнее. Третья зона климат-контроля, регулировка дивана по продольному положению и наклону спинки были и прежде. К ним добавили обогрев и подголовники с настраиваемой боковой поддержкой. Можно выбирать между черной, светлой или черно-зеленой кожей.
Кузов сменил плавные обводы на резкие грани. Фары, кстати, в топовой комплектации адаптивные, но что они реально умеют, пока неясно. Масса машины выросла на центнер: полноприводный GS8 весит 2105 кг. 

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За РулемМилешкин Кирилл
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