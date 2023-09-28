Большая «восьмерка»: самый дешевый из китайских премиум-кроссоверов
Марка GAC появилась в России в конце 2019 года с кроссовером GS8 первого поколения. Он не был провальным, однако на тогдашнем многонациональном рынке раскрутиться не удалось. А когда китайские бренды в России пошли в бурный рост, о ГАКе никто не вспоминал в силу отсутствия новинок.
«Восьмерка» второго поколения вполне может разбудить интерес. Тем более, что вслед за ней обещают привезти и другие модели.
Китайцы научились делать красивые машины в разных стилях. Но, пожалуй, GS8 едва ли не первый пример, когда у машин двух поколений явно прослеживается общий стиль. Их роднят фары с четырьмя выстроенными в квадрат линзами, вертикальные задние фонари из двух световых блоков, хромированные вставки в переднем бампере и под задними боковыми окнами.
Переднеприводные версии в России продаваться больше не будут. Заявленный клиренс – 160 мм, это замер при полной нагрузке.
Цифровая приборка с несколькими вариантами дизайна тоже прорисована отменно. Как и на большинстве «китайцев», к отображению данных нужно привыкнуть. Появилась проекция данных на стекло. Передние сиденья и лобовое стекло обогреваются на всех GS8, руль – начиная со второго уровня оснащения.
Типичная претензия к машине из Китая: короткая подушка переднего сиденья. GAC GS8 решил проблему радикально – сделал регулировку по длине, как на премиальных «европейцах». Плюс настройка по углу наклона, плюс подголовники с настройками по высоте и вылету. В первом приближении, у «восьмерки» самые крутые кресла по возможности настройки под себя из всех официально поставляющихся к нам китайских моделей.
Эх, сюда бы еще вентиляцию и массажер…
Стоимость больших полноприводных китайских кроссоверов, млн рублей
- GAC GS8 1-го поколения (4836 мм, 2.0Т, 190 л. с.) 3,59–3,79
- GAC GS8 2-го поколения (4980 мм, 2.0Т, 248 л. с.) 3,5–4,1
- Changan CS95 (4949 мм, 2.0Т, 220 л. с.) 4,13
- Chery Tiggo 8 Pro Max (4722 мм, 2.0Т, 197 л. с.) 4,02–4,32
- Exeed TXL (4780 мм, 2.0T, 197 л. с.) 4,65
- Exeed VX (4970 мм, 2.0T, 249 л. с.) 5,28–5,65
- Geely Monjaro (4770 мм, 2.0Т, 238 л. с.) 4,48–4,78
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Фото: Дмитрий Конин и GAC
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