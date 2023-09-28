Большая «восьмерка»: самый дешевый из китайских премиум-кроссоверов

Кроссовер GAC GS8 во втором поколении подрос, стал богаче на опции и и при этом не подорожал.

Марка GAC появилась в России в конце 2019 года с кроссовером GS8 первого поколения. Он не был провальным, однако на тогдашнем многонациональном рынке раскрутиться не удалось. А когда китайские бренды в России пошли в бурный рост, о ГАКе никто не вспоминал в силу отсутствия новинок.

«Восьмерка» второго поколения вполне может разбудить интерес. Тем более, что вслед за ней обещают привезти и другие модели.

GS8 практически сменил класс: он вырос на 144 мм в длину и на 120 мм по колесной базе. Благодаря этому стало просторнее на третьем ряду. Он по-прежнему входит в базовое оснащение, а в дорогих версиях получил электропривод складывания.

Китайцы научились делать красивые машины в разных стилях. Но, пожалуй, GS8 едва ли не первый пример, когда у машин двух поколений явно прослеживается общий стиль. Их роднят фары с четырьмя выстроенными в квадрат линзами, вертикальные задние фонари из двух световых блоков, хромированные вставки в переднем ­бампере и под задними боковыми окнами.

Под капотом – столь любимый китайцами стиль «всё в черном». Мотор 2.0 турбо выдает 248 сил вместо 190. Как и на первом поколении, его дефорсировали для России ради налоговой выгоды владельца. В автомате Aisin стало восемь передач вместо шести, поэтому двигатель сможет поддерживать более низкие обороты. В сочетании с совсем небольшой прибавкой массы это вселяет надежду, что расход бензина вырос незначительно. Предшественник брал около 11 л/100 км в смешанном цикле. Бензин – АИ‑95. Горловину бачка омывателя закрыли персональной заглушкой. Более бесполезное решение придумать трудно.

Переднеприводные версии в России продаваться больше не будут. Заявленный клиренс – 160 мм, это замер при полной нагрузке.

Цифровая приборка с несколькими вариантами дизайна тоже прорисована отменно. Как и на большинстве «китайцев», к отображению данных нужно привыкнуть. Появилась проекция данных на стекло. Передние сиденья и лобовое стекло обогреваются на всех GS8, руль – начиная со второго уровня оснащения.

Качество материалов очень понравилось, равно как и подгонка деталей. Джойстик коробки передач «хрустальный», на манер вольвовского. Спереди на консоли – площадка сразу под два смартфона (еще одна полезная китайская мода). Предусмотрели даже небольшой лючок, чтобы незаметно пропускать через него зарядный провод от телефона к розетке, которая этажом ниже. Есть встроенный видеорегистратор, однако в блоке за салонным зеркалом всё равно остался USB-порт. Это если вдруг владельца чем-то не устроит штатный «видик».

Спереди всё по-новому. От изобилия физических кнопок избавились, их практически не осталось. Центральный дисплей уже во второй комплектации из четырех увеличивается в диагонали с 10,1 до 14,6 дюйма. Причем замечаешь это только при светящемся экране: сами корпуса визуально одинакового размера. Графика отличная, Android Auto и Apple CarPlay отсутствуют. Второй ряд, кажется, стал еще просторнее. Третья зона климат-контроля, регулировка дивана по продольному положению и наклону спинки были и прежде. К ним добавили обогрев и подголовники с настраиваемой боковой поддержкой. Можно выбирать между черной, светлой или черно-зеленой кожей.

Типичная претензия к машине из Китая: короткая подушка переднего сиденья. GAC GS8 решил проблему радикально – сделал регулировку по длине, как на премиальных «европейцах». Плюс настройка по углу наклона, плюс подголовники с настройками по высоте и вылету. В первом приближении, у «восьмерки» самые крутые кресла по возможности настройки под себя из всех официально поставляющихся к нам китайских моделей.

Эх, сюда бы еще вентиляцию и массажер…

Стоимость больших полноприводных китайских кроссоверов, млн рублей

GAC GS8 1-го поколения (4836 мм, 2.0Т, 190 л. с.) 3,59–3,79

(4836 мм, 2.0Т, 190 л. с.) GAC GS8 2-го поколения (4980 мм, 2.0Т, 248 л. с.) 3,5–4,1

(4980 мм, 2.0Т, 248 л. с.) Changan CS95 (4949 мм, 2.0Т, 220 л. с.) 4,13

(4949 мм, 2.0Т, 220 л. с.) Chery Tiggo 8 Pro Max (4722 мм, 2.0Т, 197 л. с.) 4,02–4,32

(4722 мм, 2.0Т, 197 л. с.) Exeed TXL (4780 мм, 2.0T, 197 л. с.) 4,65

(4780 мм, 2.0T, 197 л. с.) Exeed VX (4970 мм, 2.0T, 249 л. с.) 5,28–5,65

(4970 мм, 2.0T, 249 л. с.) Geely Monjaro (4770 мм, 2.0Т, 238 л. с.) 4,48–4,78

Кузов сменил плавные обводы на резкие грани. Фары, кстати, в топовой комплектации адаптивные, но что они реально умеют, пока неясно. Масса машины выросла на центнер: полноприводный GS8 весит 2105 кг.

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Фото: Дмитрий Конин и GAC