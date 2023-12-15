Большой и очень мощный: номинант Гран-при «За рулем» — Exeed VX уже в России
В России стартовали продажи обновленного кроссовера Exeed VX. Российским покупателям он предлагается в самой богатой комплектации President.
Сиденья обиты кожей, в списке оснащения: трехзонный климат-контроль, передние кресла с электроприводом и массажем, панорамная крыша, аудиосистема с 23 динамиками, электропривод пятой двери, адаптивный круиз-контроль и многое другое. Также можно выбрать формат второго ряда сидений: трехместный диван или два раздельных кресла.
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Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
У полностью нового салона передняя панель в виде единой стеклянной поверхности. В нее интегрированы три экрана и дефлекторы вентиляции. Диагональ центрального тачскрина — 15,6 дюйма, боковых — по 12,3 дюйма. Обновленный VX оснащен системой Exeed Connect — ею можно управлять с мобильного приложения.
Новый руль с сенсорными кнопками, за управление трансмиссией отвечает правый подрулевой рычажок, а пульты управления электроприводом сидений расположены на дверях. Для безопасности водителя и пассажиров — 10 подушек безопасности.
Турбомотор объемом 2,0 л мощностью 249 л.с., 385 Нм, но вместо преселективного «робота» теперь классический восьмиступенчатый автомат Aisin, а за подключение задней оси отвечает новая электрогидравлическая муфта BorgWarner шестого поколения. Есть четыре режима: снег, грязь, песок и бездорожье. Максимальная скорость – 195 км/ч, до «сотни» автомобиль разгоняется за 9,3 с.
Стоимость шестиместной версии с раздельными креслами составляет 6,5 млн рублей, за семиместную придется выложить уже 6,7 млн рублей. Другими словами, после обновления Exeed VX подорожал минимум на 1 миллион, цены дорестайлинговых версий варьировались от 5,3—5,7 млн рублей.
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Источник: exeedinternational.com
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Желаем всем удачи!
Отзывы о Exeed VX (1)
В VX модели инженеры EXEED наконец поставили самые современные и удобные сиденья. Длинные, широкие и очень комфортные. Вам будет удобно передвигаться в данной машине даже длительное время, не зависимо от роста, веса и особенностей построения тела.