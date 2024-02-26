Еще один китайский кроссовер будут собирать в России

Forthing T5 EVO будут выпускать в Калининграде, продажи SUV стартуют в марте

С 12 по 14 марта в Калининграде состоится конференция дилеров бренда Forhting (дочка Donfeng), которую проводит дистрибьютор китайского бренда Ixen Motors Rus. Событие приурочили к старту местного производства кроссовера Forthing T5 EVO в России.

«Локализация производства автомобилей Forthing на заводе в Калининграде позволяет внедрить субсидированные программы и сформировать конкурентное рыночное предложение. Стоимость кроссовера Forthing T5 EVO с учётом выгод сократилась на 600 тысяч рублей. А MPV Forthing YACHT подешевел на 300 тысяч рублей», – говорится в пресс-релизе бренда.

Локализация, в том числе, даст возможность адаптировать машины к условиям российского климата. Так, в максимальной комплектации модели появятся обогревы рулевого колеса и ветрового стекла, они дополнят подогревы наружных зеркал заднего вида и передних сидений.

Также планируется активно продвигать бренд Forthing в России. Сейчас у компании Ixen 35 автосалонов, расположенных в ключевых городах России, где осуществляют продажу, гарантийное обслуживание и ремонт машин марки. Планируют открыть второй склад запчастей в Москве и увеличить ассортимент деталей. Чтобы глубже разобраться с устройством автомобилей Forthing, обучение технических специалистов предполагает их выезд на завод в Китай.

Для повышения узнаваемости бренда Forthing дистрибьютор усилит рекламное продвижение моделей T5 EVO и Yacht, вложив до 330 млн и 190 млн рублей соответственно. Рекламировать модели будут как на федеральном телевидении, так и на радио, в Интернете, соцсетях и классифайдах.

Справка

Бренд Forthing – дочерняя структура концерна Dongfeng, он был основан в 2001 году. На логотипе марки изображен лев, символизирующий бесстрашие и храбрость, а название Forthing имеет в составе слово Forth (вперед).

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Источник: Ixen Motors Rus