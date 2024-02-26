Гран-при
История премииНовинкиКроссоверыДоступные автоКитайский автопромКоммерческие автомобили
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Удаленный доступ к современным автомобилям
26 февраля
Кто управляет вашим авто? Кто угодно (по сети)
Эксперт напомнил: современные автомобили легко...
АКП, мощность 175 л.с. и зимний пакет — кроссовер с гарантией на 2 года
26 февраля
АКП, мощность 175 л.с. и зимний пакет — кроссовер с гарантией на 2 года
У дилеров в России появился Citroen C5 Aircross...
2006 год, сентябрь, «Крокус-Экспо». Главный редактор «За рулем» Петр Меньших вручил ключи от Hyundai Getz Сергею Лебедеву (Коряжма, Архангельская область). Хотя выиграла не его анкета, а анкета супруги. Сама Наталья приехать не смогла – осталась дома с трехмесячным Александром.
26 февраля
Мы уже подарили больше 50 автомобилей – следующий ваш!
«За рулем» рассказал, какие машины выиграли...

Еще один китайский кроссовер будут собирать в России

Forthing T5 EVO будут выпускать в Калининграде, продажи SUV стартуют в марте

С 12 по 14 марта в Калининграде состоится конференция дилеров бренда Forhting (дочка Donfeng), которую проводит дистрибьютор китайского бренда Ixen Motors Rus. Событие приурочили к старту местного производства кроссовера Forthing T5 EVO в России.

«Локализация производства автомобилей Forthing на заводе в Калининграде позволяет внедрить субсидированные программы и сформировать конкурентное рыночное предложение. Стоимость кроссовера Forthing T5 EVO с учётом выгод сократилась на 600 тысяч рублей. А MPV Forthing YACHT подешевел на 300 тысяч рублей», – говорится в пресс-релизе бренда.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Локализация, в том числе, даст возможность адаптировать машины к условиям российского климата. Так, в максимальной комплектации модели появятся обогревы рулевого колеса и ветрового стекла, они дополнят подогревы наружных зеркал заднего вида и передних сидений.

Также планируется активно продвигать бренд Forthing в России. Сейчас у компании Ixen 35 автосалонов, расположенных в ключевых городах России, где осуществляют продажу, гарантийное обслуживание и ремонт машин марки. Планируют открыть второй склад запчастей в Москве и увеличить ассортимент деталей. Чтобы глубже разобраться с устройством автомобилей Forthing, обучение технических специалистов предполагает их выезд на завод в Китай.

Еще один стильный кроссовер будут собирать на «Автоторе»

Для повышения узнаваемости бренда Forthing дистрибьютор усилит рекламное продвижение моделей T5 EVO и Yacht, вложив до 330 млн и 190 млн рублей соответственно. Рекламировать модели будут как на федеральном телевидении, так и на радио, в Интернете, соцсетях и классифайдах.

Справка

Бренд Forthing – дочерняя структура концерна Dongfeng, он был основан в 2001 году. На логотипе марки изображен лев, символизирующий бесстрашие и храбрость, а название Forthing имеет в составе слово Forth (вперед).

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Ixen Motors Rus

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Китайские автомобили
Количество просмотров 1
26.02.2024
Фото:Китайские автомобили
Поделиться:
Оцените материал:
0