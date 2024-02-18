Полноприводный Jetour T2 добрался до России

Jetour T2 официально появились в российских автосалонах

В российских автосалонах Jetour появились долгожданные новинки – кроссоверы Jetour T2. Новинка обладает внушительными габаритами: длина 4785 мм, колесная база 2800 мм. При сложенных сидениях второго ряда объем багажного отделения достигает 1494 литров.

Jetour T2

Под капотом Jetour T2 расположен мощный 2-литровый турбодвигатель, развивающий 245 л. с. Впервые для моделей Jetour в России кроссовер оснащен системой полного привода XWD от BorgWarner шестого поколения, позволяющей уверенно чувствовать себя на бездорожье. Глубина преодолеваемого брода составляет 700 мм, угол въезда равен 28°, а угол съезда 30°. Водитель может выбирать из 7 режимов вождения, настраивая автомобиль под различные дорожные условия.

В салоне Jetour T2 царит атмосфера комфорта и современности. Водителя и пассажиров встречает 15-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Для удобства предусмотрены система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и функция автоматической парковки.

Дизайнеры бренда предлагают на выбор три цветовых решения интерьера: черный с красными вставками, зеленый с оранжевыми акцентами и коричневый.

Jetour T2 будет доступен в двух комплектациях: базовой Voyage и топовой Expedition. Стартовая цена автомобиля составит 3,76 млн рублей.

Презентация нового кроссовера состоится 5 марта 2024 года.

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Источник: Китайские автомобили