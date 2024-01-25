Китайский автопром задает в России тренд на минивэны — рассказываем о лучших

Эксперты нашли на рынке России 6 лучших минивэнов из Китая

Минивэны были очень популярны в Европе и США в 90-е и 2000-е годы, затем уступили кроссоверам, но не в Китае. На фоне большого количества в РФ автомобилей китайского производства в автосалонах появились и минивэны. Эксперты Autonews.ru составили топ-6 лучших на российском рынке.

Автомобили Haima представлены в РФ двумя моделями, одной из которых является минивэн 7Х. У этого автомобиля во втором ряду — два комфортабельных кресла, позади которых трехместный диван. Цена 7X с бензиновым турбомотором объемом 1,6 л и мощностью 195 л.с. — 3,6 млн рублей.

Haima 7Х

Конкурентом Haima X7 в России можно назвать Forthing Yacht, об этой модели мало отзывов, плюсом можно назвать тот факт, что это «дочка» бренда Dongfeng. У автомобиля ценой от 4,19 млн рублей бензиновый турбомотор объемом 1,5 л мощностью 197 л.с.

Третье место в топ-6 у Hongqi HQ9 — его пассажирам обеспечены простор и комфорт. Из недостатков называют не всегда идеальные материалы отделки салона и только передний привод. Цена — от 7,89 млн рублей.

Forthing Yacht Voyah Dream

Еще один минивэн люкс-класса из Китая — комфортный Voyah Dream от Dongfeng. Доступны классический электромобиль, и подзаряжаемый гибрид с бензиновым мотором объемом 1,5 л. Цена стартует от 10,2 млн рублей.

Марка Suzuki в последние десятилетия славилась мастерством в конструировании максимально компактных машин, у которых при этом максимально вместительные салоны. Ertiga как раз такой продукт. Будучи в длину и ширину меньше, чем Lada Vesta, этот японский автомобиль вмещает три ряда сидений и семерых пассажиров.

Suzuki Ertiga

Минивэн Custo является ближайшим родственником Kia Carnival, но от бренда Hyundai — именно этот факт называется преимуществом, из недостатков — высокая цена (от 4,35 млн рублей), отсутствие заводской гарантии и возможные проблемы с запчастями.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: autonews.ru