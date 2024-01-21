Сумасшедший тюнинг японского минивэна с «лицом» Land Cruiser 300
На Токийском автосалоне японское тюнинговое ателье B-Dash представило уникальный проект на базе минивэна Toyota HiAce. Автомобиль преобразился как внешне, так и внутри.
Внешний вид HiAce стал более агрессивным благодаря элементам от внедорожника Land Cruiser 300 GR Sport. У него были заимствованы передняя оптика, решетка радиатора и воздухозаборники, а бампер и боковые юбки привезли из мастерской Essex Progress. Задний бампер получил дизайн от Stinger, а 20-дюймовые колеса были предоставлены Project D D-1SR. Цвет минивэна также был изменен, его покрасили в специальный цвет Dark Red Mica Metallic.
Салон HiAce преобразился не менее впечатляюще. Главной особенностью стало наличие мощной акустической системы, которая заняла весь багажник. Модифицированный минивэн также получил спортивное кресло Recaro для водителя и рассчитан на шестерых пассажиров.
В то время как модификации экстерьера и интерьера автомобиля являются весьма значительными, информации о его технических характеристиках пока нет. Ожидается, что минивэн сохранил свой 2,7-литровый бензиновый двигатель, но с модифицированной подвеской для заниженной посадки.
Несмотря на то, что тюнингованный HiAce не может быть использован на дорогах общего пользования в Японии из-за своих модификаций, он, безусловно, привлечет внимание любителей уникальных автомобилей и автозвука в других странах.
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Источник: Carscoops
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