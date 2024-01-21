#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota HiAce by B-Dash
21 января
Сумасшедший тюнинг японского минивэна с «лицом» Land Cruiser 300
На токийском автосалоне показали эпатажный...
Jeep Wrangler
21 января
Самый прожорливый «Джип» снимают с производства
Компания Jeep объявила о прекращении...
Авторынок в 2024 году – на что могут рассчитывать покупатели
21 января
Авторынок в 2024 году – на что могут рассчитывать покупатели
Азат Тимерханов назвал три причины, почему он...

Сумасшедший тюнинг японского минивэна с «лицом» Land Cruiser 300

На токийском автосалоне показали эпатажный тюнинг-проект на базе Toyota HiAce

На Токийском автосалоне японское тюнинговое ателье B-Dash представило уникальный проект на базе минивэна Toyota HiAce. Автомобиль преобразился как внешне, так и внутри.

Toyota HiAce by B-Dash
Toyota HiAce by B-Dash

Внешний вид HiAce стал более агрессивным благодаря элементам от внедорожника Land Cruiser 300 GR Sport. У него были заимствованы передняя оптика, решетка радиатора и воздухозаборники, а бампер и боковые юбки привезли из мастерской Essex Progress. Задний бампер получил дизайн от Stinger, а 20-дюймовые колеса были предоставлены Project D D-1SR. Цвет минивэна также был изменен, его покрасили в специальный цвет Dark Red Mica Metallic.

Toyota HiAce by B-Dash
Toyota HiAce by B-Dash

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Как выехать из сугроба – 6 приемов опытных водителей

Салон HiAce преобразился не менее впечатляюще. Главной особенностью стало наличие мощной акустической системы, которая заняла весь багажник. Модифицированный минивэн также получил спортивное кресло Recaro для водителя и рассчитан на шестерых пассажиров.

В то время как модификации экстерьера и интерьера автомобиля являются весьма значительными, информации о его технических характеристиках пока нет. Ожидается, что минивэн сохранил свой 2,7-литровый бензиновый двигатель, но с модифицированной подвеской для заниженной посадки.

Toyota HiAce by B-Dash
Toyota HiAce by B-Dash

Несмотря на то, что тюнингованный HiAce не может быть использован на дорогах общего пользования в Японии из-за своих модификаций, он, безусловно, привлечет внимание любителей уникальных автомобилей и автозвука в других странах.

Источник: Carscoops

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Соцсети
Количество просмотров 2
21.01.2024
Фото:Соцсети
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Hiace

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв