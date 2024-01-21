Сумасшедший тюнинг японского минивэна с «лицом» Land Cruiser 300

На токийском автосалоне показали эпатажный тюнинг-проект на базе Toyota HiAce

На Токийском автосалоне японское тюнинговое ателье B-Dash представило уникальный проект на базе минивэна Toyota HiAce. Автомобиль преобразился как внешне, так и внутри.

Toyota HiAce by B-Dash

Внешний вид HiAce стал более агрессивным благодаря элементам от внедорожника Land Cruiser 300 GR Sport. У него были заимствованы передняя оптика, решетка радиатора и воздухозаборники, а бампер и боковые юбки привезли из мастерской Essex Progress. Задний бампер получил дизайн от Stinger, а 20-дюймовые колеса были предоставлены Project D D-1SR. Цвет минивэна также был изменен, его покрасили в специальный цвет Dark Red Mica Metallic.

Toyota HiAce by B-Dash

Салон HiAce преобразился не менее впечатляюще. Главной особенностью стало наличие мощной акустической системы, которая заняла весь багажник. Модифицированный минивэн также получил спортивное кресло Recaro для водителя и рассчитан на шестерых пассажиров.

В то время как модификации экстерьера и интерьера автомобиля являются весьма значительными, информации о его технических характеристиках пока нет. Ожидается, что минивэн сохранил свой 2,7-литровый бензиновый двигатель, но с модифицированной подвеской для заниженной посадки.

Toyota HiAce by B-Dash

Несмотря на то, что тюнингованный HiAce не может быть использован на дорогах общего пользования в Японии из-за своих модификаций, он, безусловно, привлечет внимание любителей уникальных автомобилей и автозвука в других странах.

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Источник: Carscoops