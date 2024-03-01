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Никакого шаманства – только опыт! Классные лайфхаки автомобилистам в дальнюю дорогу
Эксперт «За рулем» посоветовал автомобилистам...

Никакого шаманства – только опыт! Классные лайфхаки автомобилистам в дальнюю дорогу

Эксперт «За рулем» посоветовал автомобилистам «раскачивать» стеклоочистители

Для чего это нужно делать и как в пути могут пригодиться хозяйственная лента и канцелярский файл, расскажем ниже.

Совет 1. Щетки стеклоочистителя

Зимние условия влияют на работу всех узлов и агрегатов автомобиля. Сказывается это и на стеклоочистителях. Щетки вроде еще не изношены, но качество очистки стекла ощутимо снижается.

И вот предстоит дальняя дорога, а вы как назло забыли заменить щетки. Не отчаивайтесь. Эксперт «За рулем» рекомендует для восстановления нормальной работы просто «раскачать» стеклоочиститель.

Комментарий эксперта

Алексей Ревин, редактор:

— От влаги и зимних реагентов шарнир на поводке стеклоочистителя корродирует и теряет подвижность. Усилия пружины становится недостаточно, чтобы прижать дворник к стеклу, и щетка начинает хуже чистить.

Поэтому шарнир нужно периодически смазывать и разрабатывать, покачивая поводок. Тогда подобных проблем не возникает.

Стрелками показана область нанесения смазки

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Совет №2. Крепление из скотча

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А вы знаете, что при помощи хозяйственной ленты можно обустроить в машине не только держатель для термокружки, но и закрепить смартфон на приборной панели?

Даже если просто положить моток хозленты на сиденье, то в него можно вставить стакан с напитком. Аналогичным образом в него войдет и некрупный смартфон.

Чтобы при резком маневре предотвратить опрокидывание стакана, его можно зафиксировать ремнем безопасности.
Чтобы при резком маневре предотвратить опрокидывание стакана, его можно зафиксировать ремнем безопасности.

Совет №3. Канцелярский файл

Если с вами в дорогу отправляются маленькие пассажиры, то велика вероятность, что в пути они захотят посмотреть мультфильмы на своем планшете. В этом случае можно вполне обойтись без специального органайзера на спинку переднего сиденья или дорогостоящего держателя.

Воспользуйтесь обычным прозрачным канцелярским файлом. Закрепить его можно под штырями подголовника и вложить внутрь планшет. Для подключения проводных наушников можно сделать небольшой разрез в файле.

Самым удобным вариантом будет использование беспроводных наушников.

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За РулемКацубо Игорь
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 1
01.03.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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