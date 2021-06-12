Куда поехать на авто? Топ-15 лучших мест России

Калмыкия, Саха, Дальний восток, Алтай, Бурятия, а может быть, Нижний Новгород или Саратов? Наша страна полна неизведанных мест.

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Мы живем в эпоху бурного развития внутреннего российского туризма. Центр НАФИ составил список мест России, которые считаются самыми красивыми, интересными и рекомендованными к посещению. Топ-15 был сформирован на основе опроса более 1200 респондентов из разных регионов.

Попали в этот географический хит-парад не только популярные туристические локации, но и места, которые для большинства россиян можно смело назвать неизведанными. В первую пятерку вошли:

Долина Гейзеров (Камчатский край)

Это гейзерное поле — одно из пяти крупнейших на планете. Из недр земли в этом месте, когда-то сформировавшимся в результате вулканической активности, постоянно извергаются термальные воды и пар. По сути, долина площадью около 6 кв. км — это глубокий каньон со своим уникальным микроклиматом и собственной экосистемой, объединяющая флору и фауну. Настоящий затерянный мир.

Большое Яшалтинское озеро (Республика Калмыкия)

Местные называют его Соленым озером, такое же название и у местного курорта. Грязь и соли озера обладают обезболивающими свойствами, снижают мышечное напряжение и воспаление, улучшают кровообращение и, поговаривают, даже обладают омолаживающим эффектом. Площадь озера велика — около 40 кв. км; длина 8 км, ширина — около 5 км. Неподалеку — множество других озер и прудов, а также Тюльпанный остров с табунами диких лошадей.

Горный хребет Дуссе-Алинь (Хабаровский край)

Одно из мест, считающихся легендарными среди настоящих туристов. Его тоже называют своего рода затерянным миром — по причине того, что добраться сюда сможет далеко не каждый. Чтобы попасть в этой царство отвесных скал, горных рек, озер и водопадов, нужно иметь хорошую спортивную форму и туристический опыт. Один из водопадов — на реке Курайгагна — является одним из высочайших на Дальнем востоке.

Ленские столбы (Республика Саха)

Ленские столбы — это вертикальные скалы, причудливо громоздящиеся и тянущиеся вдоль берега Лены на многие километры. Кроме того, на территории природного парка можно посмотреть на развевающиеся пески-тукуланы на участках северной пустыни, стоянку древнего человека в устье ручья Диринг-Юрях, познакомиться с мерзлотными экосистемами. Место поистине пропитано древностью — здесь были обнаружены окаменевшие останки мамонта, бизона и шерстистого носорога.

Шато-Эркен (Кабардино-Балкарская Республика)

Совершенно реальный рыцарский замок площадью 2000 гектаров, с готическими башнями, надежными стенами и воротами, оберегающими озеро с лебедями и винные погреба. Этот объект — самая новая достопримечательность Кавказа. Замок, расположившийся у села Черная речка недалеко от трассы на Нальчик, является новоделом — но он удивительно гармонично вписался в пейзаж, ведь фоном ему служит белоснежный Эльбрус и раскинувшиеся вокруг виноградники.

Куда еще?

В список также вошли Соловецкий монастырь (Архангельская область), Тавдинские пещеры (Алтайский край), остров Врангеля (Чукотский автономный округ), утес Степана Разина (Саратовская область), Приморский океанариум (Приморский край), Иволгинский дацан (Республика Бурятия), Ярославово дворище (Новгородская область), пещеры Хээтэй (Забайкальский край), маяк Анива (Сахалинская область) и водопады Руфабго в Республике Адыгея.

Кстати, если едете к морю, не спешите — тоже есть что посмотреть по пути.

Фото: Юрий Смитюк, Гаврил Старостин / ТАСС, Youtube