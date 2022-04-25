На праздники в Питер: вот сколько это будет стоить

Сравнили с последним доковидным годом и загрустили.

Материалы по теме Mazda представила два новых двигателя

Разумеется, калькуляция примерная: для расчета мы брали средние цены на гостиницы и еду. И, конечно, усреднили расход топлива — до 10 литров на 100 км. Да и семью представили среднестатистическую: папа, мама и ребенок, допустим, 10 лет (этот возраст уже везде обилечивается). Поедем из самого густонаселенного города — Москвы. На три полных дня. Для Питера это минимум, конечно. И хотя в 2022-м нам дают четыре (с 30 апреля по 3 мая включительно) и еще четыре (7–10 мая) выходных, есть другие занятия. Например, традиционные майские шашлыки на дачах. Это пропускать нельзя.

А зачем на машине? Есть же «Сапсан», поезда! Но, во-первых, билеты на удобные даты и время под праздник не всегда можно купить. Во-вторых, один билет на «Сапсан» стоит от 7000 рублей, а их нужно как минимум два. Есть подозрение, что ехать на машине с семьей дешевле (это мы проверим). А в-третьих, ну какие же мы автолюбители, если меняем водительское кресло на пассажирское в поезде?

Расходы на дорогу

Материалы по теме Поезд рекордных размеров отправился в Москву

Расстояние между центрами Москвы и Санкт-Петербурга по М-11 — 769 км. Если брать среднестатистические 10 литров на 100 километров, на этот путь понадобятся 77 литров топлива в одну сторону. Бензин постоянно дорожает, будем считать АИ-95 по 52 рубля за литр. Итого 4004 рубля в одну сторону. Но наверняка, раз вы на машине, захотите съездить в Кронштадт, Сестрорецк, Петергоф, Гатчину, Пушкин… А может, в Выборг. Да и по самому Питеру будете ездить. Так что на бензин можно смело откладывать 10 000 рублей (туда и обратно).

В Санкт-Петербурге есть платная дорога — Западный скоростной диаметр. Очень может быть, что вам придется ездить по ЗСД, и неоднократно. Проезд по одному участку стоит 100–200 рублей. Сколько вы там накатаете, непредсказуемо. У меня выходило и по 1000 рублей только на ЗСД в день.

Материалы по теме Пора в отпуск: топ-5 седанов для путешествий

Не забудьте о том, что и сама M-11 — платная. Стоимость проезда от одного города до другого для легковых автомобилей первой категории в дневное время 2890 рублей. В выходные дни — 3200 рублей. Немного сэкономить (до 360 рублей в обе стороны, если ехать в выходные в дневное время) можно с транспондером T-Pass. Где можно получить? Да прямо на M-11, на 21-м километре. Аренда обойдется в 50 рублей в месяц. И еще не меньше 1000 рублей придется положить на счет.

Прицениться поточнее можно с помощью онлайн-калькулятора.

Итого на дорогу нужно приготовить 15 000 рублей. Дешевле «Сапсана», если ехать втроем (ребенку 10 лет нужно покупать «взрослый» билет). И тем более дешевле под праздники, когда один билет на «Сапсан» стоит 16 000 — 17 000 рублей.

Можно ли хорошо сэкономить?

Можно ехать не по М-11, а по бесплатной M-10. Таким образом вы сохраните около 6000 рублей. Но путь будет раза в 1,5 дольше: часов 11 вместо 8 ч по платке. Все зависит от загруженности и ремонтов. И того, и другого на M-10 хватает.

Гостиницы и питание

Материалы по теме Как долго не уставать за рулем: десяток лайфхаков

Допустим, вы едете на четыре дня, с 1 по 4 мая. Гостиницы и отели на праздники обычно поднимают цены. Стоимость номера для двоих взрослых и одного ребенка в центре города может достигать и фантастических 255 448 рублей (громадная студия на набережной Лейтенанта Шмидта). Но есть и другие, приближенные к реальности варианты — только не в самом центре, а чуть в стороне. Например, на Петроградской стороне. Ну и что? У вас ведь есть машина. Будет проще с парковкой. Если что, спуститесь в метро или вызовете такси. 20-метровый номер в мини-отеле обойдется в 16 500 рублей, апартаменты — в 21 000 рублей, места в четырехздвездочном отеле — от 30 000 до 36 000 рублей. То есть стоимость жилья для троих в сутки — от 4000 до 9000 рублей. Выбор очень большой, даже сейчас.

Материалы по теме Путешествуем ночью: несколько простых советов

Стоимость питания зависит от ваших гастрономических привычек. Несколько дней в Питере можно продержаться и на стрит-фуде, потратив совсем немного. Но обилие закусочных, кафе, ресторанов, пышечных, блинных и тому подобных «едален» не способствует такой диете. Диапазон большой. Но в среднем в Питере можно обедать на 1000–1500 рублей за человека — не отказывая себе ни в чем, кроме алкоголя. Но мы ведь за рулем, так что «в Питере пить» не будем. Иначе вообще никогда калькуляцию не составим.

Не забудьте, что питаться нужно еще и по дороге. Средний чек в популярных заведениях Mgrillcafe (примерно на середине M11 в обе стороны) — 530 рублей с человека.

Еда на четыре дня — без роскошеств, но достаточно сытная и разнообразная — для двух взрослых и ребенка будет стоить около 17 000 рублей.

Платные парковки

Такого беспредела с платными парковками, как в Москве, в Питере нет. Самые дорогие места в центре города стоят максимум 230 рублей, много за 100 рублей в час, очень много по 40 рублей, но при желании можно найти и бесплатные места — причем легальные, а не в чужом дворе. В любом случае на парковки нужно отложить хотя бы 1000 рублей.

Музеи и прочие культурные учреждения

Материалы по теме Вместо поездки на машине: на Байкал запустили круизный поезд

А вот на музеи придется потратиться. Их в Санкт-Петербурге множество, недаром Питер называют «городом-музеем».

За один билет в Эрмитаж придется отдать 500 рублей. На борт «Авроры» можно взойти за 400 рублей. С аудиогидом — за 890 рублей. С живой экскурсией — за 3625 рублей. Билет в домик Петра 1 для граждан РФ и государств-членов ЕАЭС — 300 рублей (взрослый). В Михайловский дворец — 450 рублей. Входной билет в «Гранд Макет Россия» (настоятельно советую посетить) — 690 рублей. Детей с 3 до 13 лет пускают за 450 рублей. Классный же музей железных дорог рядом с Балтийским вокзалом можно осмотреть в выходные за 400 рублей, в будний день за 300 рублей. Школьникам, студентам-очникам и пенсионерам билеты продают по 100 рублей в будни и по 200 рублей в выходные.

В программу-минимум можно еще включить такие пункты:

подняться на 43-метровую высоту Колоннады Исаакиевского собора (400 рублей с человека);

полюбоваться на фонтаны в Петергофе (их торжественно пустили 23 апреля) — 600 рублей за каждого взрослого и 450 рублей с учащегося. Детей до 7 лет пускают бесплатно.

Материалы по теме 5 подстав по дороге на юг летом

В общем, арифметика простая. Собираетесь в музей — готовьте по 500 рублей с человека (в среднем). Но если вы захотите пойти в Михайловский театр, например, на «Пиковую даму» — придется отдать по 1000 рублей минимум. На «Золушку» — минимум 2000 рублей. И театральный буфет всегда страшно дорогой.

А вообще по Питеру лучше всего просто гулять. Это бесплатно — если не поддаваться на разводы уличных аниматоров в костюмах животных или царских особ, а также зазывал, приглашающих на «бесплатные» дегустации. Здесь можно лишиться многих сотен, если не тысяч.

Итого

Четырехдневное путешествие двух взрослых и ребенка обойдется: 15 000 на дорогу туда и обратно, 1000 на ЗСД, 1000 на парковки или поездки на метро, 20 000 — 30 000 на жилье, 17 000 на еду, 6000 на разные музеи. Суммарно — от 60 000 до 70 000 рублей.

В доковидные времена (в 2019 году) такая поездка обошлась бы в 1,5 раза дешевле. Впрочем, это касается вообще всего, а не только поездок в Питер на майские.

«За рулем» можно читать и в Viber.