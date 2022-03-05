На 2022 год в России 86 территориальных единиц, и у многих регионов не один и не два кода. Систематизируем актуальную информацию.

Материалы по теме Важные изменения для автомобилистов с 1 марта — полный список

Регистрационные знаки для авто- и мототранспорта с цифровыми кодами регионов были впервые введены у нас в стране в 1993 году (приказом №362 от 30 июля). На советских номерах были буквенные коды регионов, но с ростом численности автопарка номерной емкости стало не хватать — пришлось использовать больше комбинаций букв и добавить поле с кодом региона.

Как присваиваются коды регионов

Изначально коды регионов в России выдавались в алфавитном порядке. Так, например, коды с 1 по 21 были присвоены республикам, с 22 по 27 — краям, с 28 по 76 — областям Российской Федерации. Но этого оказалось мало, так что в некоторых регионах стали выдавать новые регистрационные знаки, с кодами от 90 до 99. Исключением стал Севастополь (там номера с кодом 92 из резерва ГИБДД появились летом 2014 года).

Когда оказалось мало двухзначных кодов, пришлось использовать трехзначные. С 2013 по 2020 годы — 1 и 7, а с лета 2020 года — любые, кроме ноля. Всего на данный момент регионам страны и территориям, которые находятся за пределами РФ и обслуживаются Управлением режимных объектов МВД, присвоено 146 кодов: конечно, все запомнить почти невозможно.

Регионы России с несколькими кодами на номерах

Материалы по теме Автоматическая отмена ошибочных штрафов: ждем!

«Чемпионы» по количеству кодов — Москва и Московская область. В столице широко использовали уже девять кодов (77, 99, 97, 177, 199, 197, 777, 799, 797). Ограниченно выдавались номера с кодами 277 и 299. В Московской области — шесть кодов (50, 90, 150, 190, 750, 790). Ничего удивительного: по данным столичного департамента транспорта, в Московском регионе зарегистрировано более 8,4 миллиона машин, а одного кода хватает на 1,78 миллиона номеров.

В Санкт-Петербурге, Красноярском крае и Краснодарском крае по четыре кода, в Пермском крае, Иркутской, Самарской, Ростовской, Челябинской и Свердловской областях, Республиках Татарстан и Башкортостан — по три... Всего в стране уже 23 субъекта с несколькими кодами регистрационных знаков.

Новые коды регионов на номерах автомобилей

В ближайшем будущем в 16 регионах страны появятся новые трехзначные коды. Это:

616 — Республика Татарстан (Татарстан)

222 — Алтайский край

330 — Астраханская область

333 — Владимирская область

444 — Костромская область

660 — Псковская область

661 — Ростовская область

663 — Самарская область

664 — Саратовская область

665 — Сахалинская область

667 — Смоленская область

668 — Тамбовская область

669 — Тверская область

497, 999 — Москва

278, 878 — Санкт-Петербург

995 — Чеченская Республика

Эти коды приказано не использовать на номерах

Согласно поправкам к приказу МВД №766, вступившим в силу 8 апреля 2020 года, регионам разрешили давать трехзначные коды. Свердловской области должен был достаться код 666. В ГИБДД поспешили всех успокоить, сообщив, что кода 196 хватит еще не на один год.

Скоро будет прекращена выдача номеров с кодами 02, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 34, 42, 47, 50, 52, 54, 59, 61, 63, 66, 74, 77, 78, 80, 81, 86, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 123, 150, 177, 190, 197, 199, 750, 777, 799. Примите к сведению, если любите «красивые» номера.

Устаревшие коды регионов на номерах

Материалы по теме Машина на стоянке без номеров — какой штраф? Ответ главы ГИБДД

Были коды регионов, которые менялись на другие по разным причинам. Например, по Приказу МВД №5 от 5 января 2000 года на автомобильных номерах Чеченской республики вместо кода 20 стал использоваться код 95, так как в 90-е годы в республике процветал криминальный автобизнес, было множество незаконно полученных, поддельных и дублирующих номеров. Вскоре в Чечне начнут выдавать номера с кодом 995 (благосостояние республики растет, у многих несколько единиц авто- и мототранспорта).

В уже упомянутом 2014 году, когда Севастополю дали 92-й регион, республика Крым получила номера с кодом региона 82, который раньше был закреплен за Корякским автономным округом, частью Камчатского края. Но там эти номера были не особо нужны. Код 82 использовался также в Самарской и Ульяновской областях.

А на время переходного периода, до изготовления номеров с кодами 82 и 92, в Крыму использовали номерные знаки серии 777 из столичного резерва и 23, 123 (коды Краснодарского края).

Автомобили без кода региона на номере

Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Во многих регионах страны (особенно южных) сейчас можно увидеть автомобили с номерными знаками без кодов регионов, с флагами в правой части номерных табличек. В Российской Федерации с такими номерами могут быть автомобили государственных служб. Если флаги отличаются от российских цветом верхней полосы (вместо белой черная или голубая полосы), это флаги ДНР и ЛНР. Под флагами вместо числовых кодов у них аббревиатуры латиницей — DPR и LPR соответственно. Такие номера вместо прежних украинских выдают в самопровозглашенных республиках с 2015 года. А с 2017 года они легальны в Российской Федерации (по указу Президента РФ №74 от 18 февраля).

Остается напомнить, что владелец автомобиля может поставить его на учет только по месту собственной регистрации, получив номера с соответствующим кодом. И как бы вы ни относились к кодам, нет ни одного лучше или хуже — это только числа.

Полный список кодов регионов России смотрите на следующей странице