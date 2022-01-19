Новые штрафы в КоАП 2022: к чему готовиться?

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях еще не приняты, но все идет к тому, что весной автомобилисты столкнутся с новыми штрафами.

Материалы по теме Диагностическая карта еще многим понадобится

Проект поправок в КоАП разработан Минюстом. Хотя окончательный вариант документа появится только после обсуждения с МВД и Минтрансом, уже сейчас стоит внимательно изучить предложенные нормы.

Что делать, чтобы не получить штраф?

Следить за техническим состоянием автомобиля

Несмотря на отмену обязательного техосмотра, для водителей собираются ввести целый ряд новых ограничений по эксплуатации автомобиля в связи с определенными неисправностями и техническими нарушениями (ст. 12.5 КоАП). С учетом уже существующих запретов штраф в 500 руб. будет грозить за:

шины не по сезону, стертые покрышки;

фонари заднего хода не включаются или не работают в постоянном режиме при включенной передаче заднего хода;

контурные и габаритные огни не работают в постоянном режиме;

фары (со световым потоком более 2000 люмен), устройства фароочистки отсутствуют либо неисправны;

класс источника света не соответствует эксплуатационной документации;

видеорегистраторы, навигаторы, пленки и наклейки, загораживающие обзор водителю (кроме зеркал заднего вида, стеклоочистителей, устройств размораживания и осушения ветрового стекла);

отсутствуют противосолнечные козырьки;

отсутствуют подголовники и подушки безопасности, предусмотренные производителем;

поврежденный бампер;

незаконно установленные лебедки.

Гаишник также сможет запретить эксплуатацию неисправного, по его мнению, автомобиля. Придется вызывать эвакуатор.

Не лихачить

Материалы по теме Не совершайте эти 8 ошибок, когда вас останавливает ДПС

Опасное вождение, которое действующим законодательством никак не регулируется, обзаведется отдельной статьей (ст. 21.14 ч. 5) с санкцией в 3000 руб.

Не нарушать (особенно повторно)

Новелла в виде ст. 21.28 устанавливает ответственность за систематическое грубое нарушение ПДД (три и более в течение одного года, например, проезд на красный свет, отказ уступить дорогу пешеходу и т.п.) — 10 000–30 000 руб. штрафа или лишение прав на срок до 1,5 года.

На газонах не парковать

Стоянка на газонах, зеленых насаждениях, детских площадках и тротуарах, а также мойка там машины и сейчас запрещены, но лишь в некоторых регионах РФ. В новом КоАПе предполагается сделать этот запрет универсальным (ст. 16.9 ч. 4) и ввести наказание в виде предупреждения или штрафа от 1000 до 3000 руб.

Не мусорить

Материалы по теме Остановка перед пешеходным переходом: где можно и где нельзя

Ст. 17.47 ч. 4 КоАП установит ответственность за «сброс из автомобиля мусора, отходов в лес, воду или складирование вне специально отведенных площадок» со штрафами в 2000–3000 руб. для граждан, 20 000–60 000 руб. с конфискацией для ИП и 30 000–100 000 руб. с конфискацией для юрлиц.

Протирать номера

Повторное управление автомобилем с нечитаемыми номерами сейчас чревато штрафом в 500 руб. (по ст. 12.2 ч. 1). В проекте КоАП нарушение образует отдельный состав (ст. 21.2 ч. 2) со штрафом 5000 руб. или лишением прав на 3 месяца.

Отказаться от тонировки

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

Рецидив с вождением автомобиля с чрезмерной тонировкой получит собственную статью (ст. 21.5 ч. 6) со штрафом 3000 руб. (сейчас применяется ст. 12.5 ч. 3.1, предусматривающая штраф в 500 руб.).

Помнить о камерах

В первом квартале 2022 г. ожидается принятие новой редакции ГОСТа Р 57144, содержащего требования к порядку работы дорожных камер. В частности, документ позволит в автоматическом режиме фиксировать такие нарушения, как опасное вождение и превышение средней скорости (фиксируется на участке дороги между двумя установленными камерами).