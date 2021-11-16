7 новых штрафов для водителей в КоАП 2022

В следующем году в Кодексе об административных правонарушениях появится ряд поправок, касающихся автомобилистов. Многие из них предусматривают ужесточение ответственности. К примеру, 3 года тюрьмы за пьяную езду и 2 тысячи рублей за отсутствие техосмотра.

1. Водители не смогут оспорить штрафы за превышение средней скорости

Штрафы за скорость не изменятся. Сегодня превышение скорости на 20–40 км/ч карается штрафом в 500 рублей. За 40–60 км/ч сверх лимита штрафуют на 1–1,5 тысячи рублей. Максимальный штраф составляет 5 тысяч рублей либо лишение прав на 6 месяцев за превышение на 80 км/ч и более.

Однако в статье 12.9 КоАП РФ пропишут понятие «средней скорости», которого нет в действующей редакции. Раньше водители имели возможность обжаловать такие штрафы, аргументируя это тем, что не было установлено конкретное место и время совершения правонарушения, а это обязательная информация (пункт 26 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 25 июня 2019 года N 20 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»). Теперь эта лазейка устранена, и оснований для обжалования штрафа за превышение средней скорости больше не будет.

Фиксация превышения средней скорости работает так: в начале и в конце определенного участка дороги устанавливают камеры. По разнице во времени снимков электроника рассчитывает среднюю скорость пути.

2. За отсутствие техосмотра начнут наказывать (с 1 марта 2022 года)

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С 1 марта 2022 года вступает в силу новая поправка в статье 12.1 КоАП РФ, согласно которой водителя оштрафуют на 2 тысячи рублей, если автомобиль, которым он управляет, не имеет диагностической карты. На данный момент штрафа за езду без диагностической карты для водителей, использующих автомобиль для личных нужд, нет.

Штрафовать будут с помощью дорожных камер, причем «письма счастья» будут приходить не чаще одного раза в сутки.

Напомним, с 1 октября 2021 года бумажные диагностические карты стали необязательными. Данные о прохождении ТО заносят в Единую автоматизированную информационную систему (ЕАИСТО). Поэтому водитель сможет показать карту инспектору ГИБДД в электронном виде на смартфоне либо предъявить распечатку, которую, по желанию, можно будет получить при прохождении техосмотра.

3. Камеры научатся проверять наличие полиса ОСАГО (с 1 марта 2022 года)

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Водителей, не оформивших полис ОСАГО, начнут штрафовать камеры по статье 12.37 КоАП РФ. Пока что нарушение фиксируют только инспекторы ГИБДД. Размер санкции остается прежним. Если водитель забыл дома полис или автомобилем управляет не вписанный в страховку другой человек, за это полагается штраф в 500 рублей. За просроченную страховку придется заплатить 800 рублей.

Камеры зафиксируют номер автомобиля и сверят его с базой владельцев «автогражданки». Штрафы будут выписывать раз в сутки.

Важно знать! За отсутствие ОСАГО водитель может получить только штраф. Никаких других видов наказания не предусмотрено.

4. За пьяное вождение могут посадить на 3 года

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На данный момент за пьяную езду в статье 12.8 ч. 1 КоАП РФ предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. А еще с 12 июля 2021 года вступила в силу новая уголовная ответственность. Так, частью 2 статьи 264.1 УК РФ предусмотрен увеличенный срок лишения свободы и принудительных работ (до 3 лет), а также повышенный размер штрафа (от 300 тысяч до 500 тысяч рублей), если ранее судимый водитель, устроивший ДТП с погибшими и пострадавшими в состоянии опьянения, сел пьяным за руль в третий раз.

В следующем году пьяного водителя, управлявшего автомобилем, в салоне которого находились дети до 16 лет, оштрафуют на 50 тысяч рублей и лишат прав на срок до 3 лет. При первом нарушении наступает административная ответственность, уже со второго — уголовная.

5. За мойку во дворе и парковку на газоне начнут штрафовать во всех регионах

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Парковка на газонах, детских площадках и тротуарах запрещена. Но пока что за данное нарушение штрафуют не во всех регионах, суммы наказаний достигают 5 тысяч рублей для физических лиц и 300 тысяч — для юрлиц. В следующем году в статье 13 КоАП РФ появятся изменения. За проезд и парковку на газоне размер штрафа составит до 4 тысяч рублей, на спортивных и детских площадках — до 5 тысяч.

6. Владельцев автохлама ждет новое наказание

В статью 16.10 КоАП РФ внесут новый штраф для владельцев брошенных автомобилей в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Под понятием «автохлам» понимают транспортное средство, у которого нет хотя бы одной кузовной детали: двери, стекла, капота, замка двери, пробки топливного бака, запора горловин цистерн.

Юлия Каблинова, координатор общественного движения «Синие ведерки»

Юлия Каблинова, координатор общественного движения «Синие ведерки»:

В моем дворе проблемы с автохламом нет, но то, что она для Москвы актуальна, — это бесспорно.

Только решать ее нужно не штрафами, а рабочей программой утилизации автомобилей.

Также необходимо проработать механизм уведомления владельца о том, что его автомобиль, уже по факту не являясь транспортным средством, занимает парковочное место и что необходимо принять меры по его утилизации.

7. Технические неисправности автомобиля (с 1 марта 2022 года)

Согласно статье 12.5 КоАП, с 1 марта 2022 года вступает в силу новая поправка, запрещающая эксплуатировать автомобиль при определенных неисправностях. За нарушение требования — штраф 500 рублей.

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К неисправностям относят:

шины не по сезону, стертые покрышки;

фонари заднего хода не включаются или не работают в постоянном режиме при включенной передаче заднего хода;

контурные и габаритные огни не работают в постоянном режиме;

фары (со световым потоком более 2000 люмен), устройства фароочистки отсутствуют либо неисправны;

класс источника света не соответствует эксплуатационной документации;

видеорегистраторы, навигаторы, пленки и наклейки, загораживающие обзор водителю (кроме зеркал заднего вида, стеклоочистителей, устройств размораживания и осушения ветрового стекла);

отсутствуют противосолнечные козырьки;

отсутствуют подголовники и подушки безопасности, предусмотренные производителем;

поврежденный бампер;

незаконно установленные лебедки.

Если водитель ехал на автомобиле, например, без фары, то сотрудник ГИБДД имеет право запретить эксплуатацию транспортного средства и выписать штраф. Автовладельцу придется вызывать эвакуатор.

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Не все из вышеперечисленных поправок уже утверждены. Однако то, что КоАП РФ по отношению к нарушителям станет жестче, очевидно.

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