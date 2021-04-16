Лихачи с «левыми» номерами: почему их не ловят?

Тяжелая авария в Москве с участием блогера Эдварда Била наглядно показала: мы никак не защищены от таких «экстремалов». А демонстративное неуважение к обществу — хуже нарушения ПДД.

Эдвард Бил ездил на незарегистрированном Audi RS6 с недействительными номерными знаками. До аварии этот Audi нарушил скоростной режим 566 раз! И никому до этого не было дела.

Не пойман — не вор

Почему люди ездят с подложными (поддельными, недействительными) номерами? Потому что управы нет. В отсутствие на наших дорогах инспекторов риск быть пойманным с поличным крайне невелик — камеры ловить нарушителей не обучены. Встретиться с ГИБДД таким лихачам светит лишь в трех случаях: если инспектор станет свидетелем грубого нарушения (и догонит), если проводится какой-нибудь рейд, когда шерстят всех подряд, либо, как произошло в этот раз, если лихача остановит авария. Но даже если поймают, всегда можно включить дурачка: не успел поставить на учет, номер прикрутили злые старушки из соседнего подъезда, случайные знакомые дали покататься. И коронное: командир, может штраф выпишешь?

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За использование заведомо подложных номеров можно лишиться прав на срок от 6 до 12 месяцев, но если эти номера стояли на машине раньше и просто не были изъяты после снятия машины с учета, можно отделаться легким испугом. Их же не подделали, а просто не сняли с машины!

Вы сильно удивитесь, но ни у кого нет точных данных о том, сколько таких нарушителей гоняет по Москве, области и в целом по стране. Если автоматическая система идентификации номерных знаков посчитала, что номер не существует — всё, претензий ни к кому нет. ЦОДД Москвы говорит, что отправляет всю базу в ГИБДД, а там уверяют, что эту базу не видят.

Собранная через неделю после аварии пресс-конференция с участием ГИБДД и представителей городских властей ничего не прояснила. До конца так и непонятно, сколько у этого блогера нарушений — то ли десятки, то ли сотни. И если бы не случилась эта авария, гонял бы он прекрасно и дальше.

Засекли — поймали!

Как должно быть в идеале? Если система выявляет автомобиль с несуществующим номерным знаком, она, образно говоря, отправляет это нарушение в корзину. Мало ли, солнечный блик упал на номер или листик приклеился — и вот буква «У» на действующем номерном знаке превратилась в «Х», а такого номера уже не существует. Что ж, ошибки бывают в любом деле.

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Но если автомобиль с таким номерным знаком выявляется вновь и вновь, значит это не ошибка идентификации и автомобиль с таким (несуществующим в базе ГИБДД) номером действительно есть и регулярно ездит по дорогам общего пользования. За рулем может быть кто угодно, включая террористов. Лишь этого довода вполне достаточно, чтобы забить тревогу и пытаться выявить такой автомобиль. А если водитель еще и пачками собирает штрафы, понимая свою безнаказанность, - тем более!

В Москве с помощью видеокамер (контроля за ПДД, видеонаблюдения и прочих) блоху можно поймать; легко отследить передвижение конкретного человека, что не раз нам доказывали. А определить местонахождение автомобиля с конкретным номерным знаком — и того проще. А дальше нужно лишь физически задержать машину и водителя. Так почему не ловят? Не хватает сил, людей, техники? Может, усилить ГИБДД ради благого дела?

Диагноз и приговор

Знаете, что самое нехорошее в таких историях? Подобные громкие аварии служат концентраторами напряжений, и люди сами начинают требовать жесткача: повышения штрафов, увеличения срока лишения прав и так далее. Но под раздачу в итоге попадают обычные автомобилисты — святых среди нас нет, да и кто не ошибался на дороге? А те, кто считают себя «равнее» других, по-прежнему плюют на закон, ездят как бог на душу положит и выкладывают все это в интернет, собирая лайки и рекламу. А заканчивается это кровавым месивом.

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Я не спрашиваю, почему Роскомнадзор не банит аккаунты в соцсетях, где демонстрируют наплевательское отношение к закону, — это отдельная тема. Но я уверен, что пора вводить такое понятие, как «демонстративное неуважение к обществу». Можно нарушить десять раз в год и оплатить штрафы. И двадцать можно. Но если собираешь штрафы сотнями, зная, что тебя не поймают, и целенаправленно демонстрируешь на людях свою безнаказанность — это уже диагноз. Все эти фото- и видеосвидетельства нужно приобщать к делу и лишать прав пожизненно.

Заметили, что я тоже невольно начинаю требовать жесткача? Или я все-таки прав?