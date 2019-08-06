Организовать систему фотовидеофиксации нарушений, чтобы у водителей был шанс на справедливость, на самом деле несложно. Вот что нужно сделать.

Материалы по теме Техосмотр по-новому: опять будет дороже!

Камеры появились в Москве в 2007 году и работали в тестовом режиме до конца 2008 года — штрафы не выписывались. Страна готовилась к нашествию цифровых копий инспекторов ГИБДД, поэтому депутаты быстро и почти единогласно приняли закон о презумпции виновности водителя, если нарушение зафиксировано камерой, а не человеком в погонах. Предполагалось, что камера не ошибается, взяток не берет, поэтому можно не брать в расчет Конституцию РФ — и целесообразность в очередной раз победила законность.

Спустя 12 лет можно уверенно говорить, что бездушные камеры переняли от инспекторов худшие черты. Они точно так же ожидают нарушителей в сложных местах-ловушках или в кустах. Только камера не выскакивает на дорогу с полосатой палкой, а делает фотоснимок нарушителя. Очень много мобильных камер принадлежит частным компаниям, которые забирают почти всю сумму из уплаченного водителем штрафа.

Водителей возмущает не только размещение камер в кустах, но и фактическая невозможность обжалования штрафа. Презумпция виновности предполагает, что именно обвиняемая сторона должна предоставить доказательства своей правоты.

Недавно в Костромской области я «попался» камере, спрятанной в кустах, которая сделала фото автомобиля и вычислила: 117 км/ч. Я не помню, где я мог так лететь, там ведь дорог нормальных нет! Рассудить человека и робота мог бы видеорегистратор, но уведомление о штрафе пришло, как назло, спустя неделю после «нарушения»: запись нужного момента уже была стерта.

Материалы по теме Черный список нарушителей ПДД — у них будет много проблем!

В 2019 году, когда космические корабли готовятся к отправке человека на Марс, а бесплатный видеохостинг YouTube тестирует возможность бесплатного размещения 8К‑видеозаписей, система фотовидеофиксации в России застряла на технологическом уровне конца XX века. Оказывается, видеозаписи в XXI веке очень сложно хранить и еще более сложно передавать, притом что нас окружают сети 4G, а скоро появятся 5G. В результате водитель получает от робота лишь фото автомобиля как основное и единственное свидетельство вины, - а если ее не признаёт, то о доказательствах в свою пользу должен позаботиться сам.

Поэтому даже объявленная возможность удаленно обжаловать «письма счастья» погоды не сделает, ведь если у водителя нет доказательств собственной невиновности, штраф ему не отменят, и не важно, как происходило обжалование — в электронном виде или в традиционном.

Что делать? Нужно принять несколько волевых решений, которые восстановят людей в правах и дадут шанс на справедливость.

Во‑первых, необходимо полностью запретить использование технических средств фиксации нарушений, не осуществляющих постоянную видеосъемку участка контроля.

Во‑вторых, необходимо, чтобы каждая камера имела аттестованную методику проверки видеоматериалов и данных с датчиков. При таком подходе можно выяснить, было нарушение или камера ошиблась.

В‑третьих, штрафы за нарушения должны формироваться в кратчайшие сроки (например, в течение 24 часов с момента фиксации нарушения) и сразу же направляться водителю или собственнику ТС. У автомобилистов будет возможность сохранить запись с видеорегистратора и использовать ее для защиты. Все нарушения, которые зафиксированы, но не оформлены в течение 24 часов, должны идти в корзину.

Материалы по теме Машины с автопилотом — вот что оставит вас без работы!

В‑четвертых, обжалование «писем счастья» должно быть доступно в таком же упрощенном виде, как и их формирование. Водитель должен получить возможность, не имея специальных юридических познаний и не владея мудреной терминологией, обжаловать штраф через портал «Госуслуги.ру» в свободной форме.

В‑пятых, рассмотрением дел о штрафах должен заниматься особый третейский орган, штрафной омбудсмен, а не ГИБДД. В случае, если штраф выписан незаконно, государство должно компенсировать затраты на обжалование как омбудсмену, так и безвинно пострадавшему. Подобная практика введена сейчас для урегулирования споров по ОСАГО, и есть понимание, что она уже показала свою эффективность.

В‑шестых, все камеры, как стационарные, так и мобильные, должны предваряться знаком, преду­преждающим, что ведется фотовидеофиксация нарушений. Если такого знака не было, а штраф пришел, он должен подлежать отмене в безусловном порядке как оформленный в нарушение закона. Цель использования камер — предотвращение нарушений, а не провоцирование водителей на нарушения.

Наконец, в‑седьмых, всякое сомнение должно трактоваться в пользу водителя, а не камеры. Это уже прописано в нашем законе, но почему-то не работает. Почему? Ответ очевиден.

Автор: Петр Шкуматов

Фото: Виталий Невар/ТАСС