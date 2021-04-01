Ликсутов: за виновным в ДТП блогером числится 566 нарушений

Заммэра отправил сводку нарушений в прокуратуру с просьбой взять расследование дела об аварии на Новинском бульваре под особый контроль, сообщает Telegram-канал Дептранса.

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Вкратце напомним обстоятельства дела: ютуб-блогер и пранкер Эдвард Бил выехал сегодня на встречную полосу на Садовом кольце в Москве, из-за чего произошло столкновение пяти автомобилей и серьезно пострадала женщина.



Департамент транспорта Москвы обеспокоен тем, что такой злостный нарушитель долго оставался безнаказанным, продолжая игнорировать ПДД снова и снова.

Приведем некоторые факты, изложенные заммэра Максимом Ликсутовым в письме в прокуратуру.

У виновного в ДТП на Новинском бульваре только за 2021 год:

245 превышений скорости на 20–40 км/ч;

104 — на 40–60 км,ч;

48 — на 60–80 км/ч;

23 — на 80 (!) км/ч.

Всего же за ним числится 566 различных нарушений.



Как мы уже писали, штрафы не были выписаны, так как автомобиль в январе был снят с учета и блогер собственником не значился. Очевидно, что сделано это было намеренно, чтобы таким образом уходить от ответственности.

В связи с этим Максим Ликсутов попросил прокуратуру провести расследование умышленных действий блогера.

Наш юрист Сергей Смирнов уже обратил внимание, что в хорошо оснащенном камерами фото- и видеофиксации городе злостный нарушитель преспокойно гонял по улицам, и ничего ему за это не было.

