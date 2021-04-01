Виновный в ДТП блогер возил с собой костюм Деда Мороза и ружье

Речь о ютуб-блогере Эдварде Биле, который выехал на встречку на Садовом, и в результате разбилось пять машин.

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Эдвард Бил уже прошел медосвидетельствование и теперь с ним работают следователи.

Согласно заключению экспертов, момент аварии молодой человек был трезв, результат на наркотики будет готов позже. Уже осмотрели его спортивную Audi и нашли в машине альпинистские тросы, костюм Деда Мороза, боксерскую перчатку и парик. Кроме этого полицейские обнаружили еще и пневматическое ружье. Правда, по закону, на ружья данного типа разрешение не требуется, они продаются открыто.

Также стало известно, что блогер Эдвард Бил не является собственником автомобиля Audi, попавшего в аварию на Смоленской площади в центре Москвы, сообщает ТАСС. Регистрационный учет транспортного средства был прекращен в январе 2021 года предыдущим владельцем.

Прокуратура Москвы взяла на контроль проверку по факту аварии на Смоленской площади в центре Москвы, где тяжело пострадала женщина, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Наш юрист Сергей Смирнов прокомментировал ситуацию свете участившихся в последнее время происшествий с блогерами.

Поэтому у меня больше вопросов к сотрудникам ГИБДД, которые в силу разного рода причин, в том числе, из-за сокращений, как-то не очень серьезно следят за безопасностью дорожного движения. Каким образом автомобиль, снятый с учета, с аннулированной регистрацией рассекает по городу, который, словно ёлка, увешан видеокамерами? Неужели нельзя было своевременно выявить нарушителя на дороге, остановить и принять необходимые меры?

Возможно, следует увеличить наказание для тех, кто управляет подобного рода автомобилями. И конечно остается вопрос к блогерам и остальным подобным водителям, которые настолько наплевательски относятся к правилам дорожного движения, где их воспитывали?

Ранее другие блогеры ради шутки угнали такси, но полиция их шутку не оценила.

Фото: Михаил Джапаридзе,ТАСС