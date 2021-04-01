Блогер на встречке и с подложными номерами: крупное ДТП в Москве

Столкнулись пять автомобилей, одна женщина-водитель серьезно пострадала и находится в реанимации.

Материалы по теме Известны марки авто, водители которых чаще виновны в ДТП

За рулем выехавшей на встречку на Новинском бульваре в Москве находился блогер Эдвард Бил, он и спровоцировал аварию с пятью машинами. В ДТП попали две Audi, Volkswagen, Range Rover и Mitsubishi. Сам виновник аварии был на Audi RS6. Машина эта скандальная, с начала года на ней было совершено более 400 нарушений, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Штрафы не были выписаны, так как машина была снята с учета, парень ездил по подложным номерам и делал это сознательно, отметили в Депрансе. Уже готовится обращение в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело на водителя. Депранс требует, чтобы виновник получил реальный срок.

Согласно информации Телеграм-канала Mash, в аварии были задействованы две машины, принадлежавшие проекту Эдварда Била. На месте находится менеджер блогера Влад Кертиев, он признался, что участвовал в съемках очередного ролика. Однако этот факт предстоит проверить следствию.

В результате аварии серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем одного из автомобилей. Она была госпитализирована и находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Адвокаты Элман Пашаев и Александр Добровинский уже вызвались быть юристами по этому делу. И это не «первое апреля», только вот интересно, одну или разные стороны они собираются защищать?

Самого Била отправили на медосвидетельствование в больницу. Движение в районе ДТП затруднено.

Справка

Эдвард Бил (Эдуард Биль) — известный YouTube-блогер, прославившийся в интернете благодаря скандальным пранкам. На его канал подписано более 4 млн человек.

Ранее другие блогеры ради шутки угнали такси, но полиция их шутку не оценила.



Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС