Известны марки авто, водители которых чаще виновны в ДТП

Самая высокая частота убытков, по статистике страховщиков, у владельцев марок Datsun, Peugeot и Hyundai.

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Эксперты проанализировали статистику в сегменте ОСАГО за 2020 год и выяснили, водители каких легковых автомобилей становились виновниками аварий чаще всего.

Самая высокая частота убытков у водителей автомобилей марки Datsun — 10%. Второе место по аварийной езде у владельцев французских Peugeot (6,3%) и третье место — у Hyundai (6%), свидетельствуют данные страховой компании «Согласие».

Частоту убытков аналитики определяли по формуле: число убытков по ОСАГО у водителей этой марки легковых автомобилей за 2020 год, поделенное на число договоров ОСАГО на машины этой же марки, действовавших в этом периоде.

В топ-10 по аварийности вошли также водители автомобилей Fiat, Ford, Kia, Skoda, Mazda, Subaru и Daewoo.

Средняя выплата по ОСАГО этой конкретной компании в 2020 году составила 66,7 тыс. руб., увеличившись за год на 10%. Всего в прошлом году по «автогражданке» автовладельцы получили возмещения на 5 млрд рублей.

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