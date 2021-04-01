Сегодня днем напротив Lotte Hotel на Садовом кольце блогер Эдвард Бил выехал на встречную полосу, из-за чего в ДТП попали пять машин.

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Глава адвокатской конторы «Добровинский и партнеры» Александр Добровинский хочет бесплатно представлять интересы потерпевшей стороны в связи с произошедшей сегодня аварией на Садовом кольце в Москве. Напомним, что в результате выезда на полосу встречного движения Audi блогера Эдварда Била серьезно пострадала женщина, которая была за рулем Фольксвагена. Она до сих пор находится в реанимации.

«Если ко мне обратится пострадавшая или ее семья, я, конечно, готов им помочь. И сделаю это бескорыстно», — передает слова Добровинского РИА Новости.

Ранее он представлял интересы родственников погибшего курьера в ДТП с актером Михаилом Ефремовым.

Дептранс будет просить возбуждения дела на виновника ДТП в центре Москвы

ДТП, которое устроил Ефремов 8 июня 2020 года, произошло неподалеку от сегодняшней аварии — тоже на Смоленской площади. Виновник уже отбывает свой 7,5-летний срок в колонии.

Наш юрист прокомментировал обстоятельства этой аварии.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС