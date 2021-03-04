3000 руб. за +21 км/ч: вы готовы к таким штрафам?

Проект нового КоАП РФ, о котором много говорили два года, обрел третью, доработанную версию (2.1).

Нас больше всего волнует содержание «любимой» главы «Административные правонарушения в области дорожного движения» — в новом документе она значится как глава 21.

Появились и новые статьи, и новые формулировки.

Например, в статье 21.5 (бывшей 12.5) «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена…» слова «лишение права управления транспортными средствами на срок такой-то» заменены словами «лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок такой-то».

И далее эта красная мысль идет по всему тексту. Так, перелицовано название статьи 21.7 (бывшей 12.7). Было «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», стало «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами».

Получается, что тому, у кого нет прав, ни на каком транспортном средстве ездить нельзя. Зачем изменили формулировку? Судя по всему, для терминологической унификации КоАП с УК РФ.

Новые нарушения (и наказания)

«Нетрезвая» статья, где оговорены санкции за езду в пьяном виде, дополнилась новым пунктом. Если в машине присутствует несовершеннолетний (до 16 лет), штраф возрастает с 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а срок лишения прав — с двух до трех лет.





Воспитательное значение такого подхода очевидно — его предлагал осенью наш главный редактор. Но непонятно, почему среди всего множества нарушений для самых суровых мер выбрана именно и только пьяная езда с детьми. Проезд на красный, выезд на встречку или, скажем, превышение скорости на 80 км/ч — тоже очень плохие и опасные нарушения, могущие повлечь… всё что угодно. Однако в этих ситуациях возможное наличие детей в машине законодателей почему-то не смущает — хотя и уровень ответственности водителя столь же высок, и пример детям он подает не менее дурной.

Идея конфискации автомобиля (тоже инициатива главреда) за «пьянку» пока не прошла. Здесь пока не понятно, как конфисковать арендованное такси у пьяного таксиста или казенную машину у персонального водителя. Каршеринг — тоже. Без изменения законодательства под конфискацию попал бы исключительно частный автотранспорт, что не совсем справедливо.

Рекордсмены по «нетрезвому вождению» В 2012 г. водитель из волости Ольшево-Борки врезался лоб в лоб с грузовиком и погиб на месте. Посмертный анализ крови показал содержание алкоголя в 22,3 промилле (смертельной дозой считается 4,5 промилле). Правда, не исключено, что образец из открытой раны был загрязнен. Достоверно зафиксированный рекорд принадлежит другому поляку, некоему Тадеушу C., который в 1995 г. попал в аварию под Вроцлавом с 14,8 промилле алкоголя в крови и через несколько дней скончался от полученных в результате ДТП травм.





Новые тарифы

Материалы по теме КоАП снова поправят — мало не покажется. Никому

Прежде всего — за превышение скорости. В отношении самого распространенного превышения (20–40 км/ч) штраф хотят поднять сразу в шесть раз! А для диапазона 40–60 км/ч — только в четыре. Почему не в два и не в десять? По идее, у законотворцев должны быть ориентиры наподобие средних зарплат по регионам или прожиточного минимума...

Быструю езду, вопреки известной поговорке, любят не только русские. Рекорд по скорости на дорогах общего пользования в Европе и, вероятно, в мире в апреле 2011 г. поставил 28-летний страховой агент на автобане между аэропортом Женевы и местечком Коппе на берегу Женевского озера. В 3:30 ночи он выжал из Bentley Continental 324 км/ч, снимая достижение на камеру мобильного телефона. Рекорд обошелся гонщику в €1865 штрафа и шесть месяцев тюрьмы. Самый большой в истории штраф за превышение скорости, по версии Книги рекордов Гиннесса, в январе 2010 г. получил не названный по имени лихач в кантоне Санкт-Галлен (Швейцария). Водитель за рулем красного Ferrari Testarossa разогнался до 137 км/ч на участке дороги с ограничением скорости в 80 км/ч. Суд, приняв во внимание размер личного состояния нарушителя (более $20 млн) и то, что он оказался рецидивистом, выписал штраф на умопомрачительные $290 000.

Из Кодекса незаметно исчезла норма (бывшая статья 32.2), позволявшая уплачивать только половину суммы многих дорожных штрафов, если оплата производится не позднее 20 дней со дня вынесения постановления . Скорее всего, решение по скидке (или ее отсутствию) отдадут на усмотрение муниципальных властей.

За что будут лишать прав

В новом КоАП заложена статья (21.29 «Систематическое нарушение правил…»). Лицо, подвергнутое три и более раз административному наказанию за ряд нарушений, подлежит «лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок от одного года до полутора лет». Трижды за какой период — день, месяц, год? — в проекте не написано.





Список нарушений:

превышение на 60 км/ч и более

нарушения на железнодорожных переездах

проезд на красный

нарушения при повороте налево, развороте и езде задним ходом

выезд через сплошную

непредоставление преимущества на перекрестке

непропуск пешехода на зебре.





По большому счету, по этой статье на лишение можно наездить за пять секунд — причем не потребуется какой-то ужасной непрухи или заметенной снегом разметки. Достаточно при выезде со второстепенной дороги создать помеху движению трех транспортных средств — на глазах у гаишника.





В текст закона наверняка еще внесут коррективы. Но КоАП точно не останется прежним.





КОГДА НОВЫЙ КОАП ВСТУПАЕТ В СИЛУ? Первоначально оглашенный срок — 1 января этого года. Прошлым летом, по выходу второй редакции документа, эксперты говорили, что при очень благоприятном раскладе КоАП примут в конце 2021 года. Сегодня понятно, что и эта дата утопична. Можно предположить, что в силу Кодекс вступит не ранее, чем летом 2022‑го. Тем более что в сегодняшнем состоянии документ в ряде глав требует доработки. Однако это тот самый случай, когда чем позже, тем лучше. Правда, за это время кого-нибудь снова может посетить «актуальная» идея проиндексировать штрафы… Перед очередным ТО (либо приобретая новый автомобиль) вспоминают о наборе автомобилиста. В среднем, он сопровождает нас от 3 до 5 лет. Интернет-магазин «За рулем» предлагает 8 различных комплектов, отобранных экспертами.

В ситуации, когда, казалось бы, запустить мотор невозможно, выручат пусковые провода. Комплект должен быть совместим с характеристиками вашего автомобиля.

Фото: depositphotos