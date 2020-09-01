Новая редакция перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, появилась на сайте regulation.gov.ru.

Материалы по теме Курьеров Delivery Club заставят учить ПДД

Инспекторы ГИБДД получат новые основания для вынесения штрафов, следует из разработанных в МВД поправок к Правилам дорожного движения, сообщает «Коммерсант».

Проект перечня неисправностей, размещенный ведомством, является приложением к Правилам: если инспектор при проверке найдет нарушения из списка, он выпишет штраф по ст. 12.5 КоАП, а минимальная санкция по этой статье — 500 рублей.

Впервые появляется запрет на несезонное использование покрышек, то есть езду с июня по август на зимних шипованных шинах, с декабря по февраль — на летних. Наказание последует и за установку шипованных шин только на одну ось.

Нарушением будет считаться и установка в фаре источника света «класса или с цоколем, мощностью, цветовой температурой», не соответствующим «эксплуатационной документации». Это упростит инспекторам задачу по выявлению автомобилей с нештатным ксеноном.

Штраф можно будет получить, если на машине не работают фароочистители или автоматический корректор наклона фар. Сейчас водители часто сами отключают штатные очистители фар, чтобы уменьшить расход омывайки.

Нарушениями будут считаться «подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления», а также «самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя» (такая неисправность может возникать из-за дефекта или поломки гидроусилителя руля). За отсутствие противосолнечных козырьков также могут выписать штраф в 500 рублей.

Уточняется применение тонировки — ветровое и боковые стекла должны будут пропускать не менее 70% света (сейчас не менее 75%), причем у бронированных машин этот показатель мягче — в них стекла должны пропускать не менее 60% света.

Общественное обсуждение изменений в перечень неисправностей продлится до 16 октября.

Масштабные изменения в ПДД предлагает и Минтранс. Причем д овольно большой блок поправок посвящен СИМ — законодатели стараются идти в ногу со временем.



Фото: Depositphotos