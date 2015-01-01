Пьяный за рулем? Отдай и права, и машину! — журнал За рулем

Пьяный за рулем? Отдай и права, и машину!

Конфискация автомобилей — действенная мера в борьбе с пьющими водителями.

Алкозамки, говорите? Есть метод лучше!

Вы слышали об идее устанавливать на автомобили алкозамки? Это ерунда. Дорого, сложно и бесполезно. Встроенные в замок зажигания алкотестеры стоят немалых денег (до 100 тысяч рублей), не украшают интерьер и требуют ежегодной поверки (это тоже расходы). Массовое внедрение алкозамков потребует разработки стандарта, сертификации этих систем и самих автомобилей — по аналогии с системой ЭРА-ГЛОНАСС. А расплачиваться за это будут не виновники пьяных ДТП, а все водители — даже те, кто капли в рот не берет. Обмануть же алкозамок легко: перепрошивкой электроники или резиновой медицинской грушей, с помощью которой можно «дунуть» в любой мундштук.

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Я предлагаю более действенный метод — конфискацию автотранспорта у пьяных водителей. Чтобы исключить «ложные срабатывания», можно поднять критический порог: 0,3 промилле — лишение прав (как и сейчас), а если 0,5 промилле — ­ еще и конфискация транспорта, как это практикуется в некоторых странах. С наркотиками сложнее, поскольку сейчас действует фактически нулевой порог, но это лишь вопрос «тонкой настройки». Важен сам принцип: сел за руль подшофе или «под кайфом» — прощайся с машиной.

Моя идея проста и очевидна: за езду подшофе человек должен отвечать не только лишением прав. Не можешь контролировать себя добровольно — будешь очень долго расплачиваться рублем. Другого пути нет.

Да, нюансов много. Правозащитники скажут о проглядывающей коррупционной составляющей: отмазаться в случае поимки станет дороже. И что делать, если автомобиль принадлежит не частному лицу, а организации или государственной структуре? А если инвалиду? Или многодетной семье? Тоже конфисковывать? Да! Механизм должен быть однозначным. Исключение может быть лишь одно — если автомобиль числился в угоне.

Пьяные ДТП в России. Общее количество погибших в ДТП в последние годы снижается, ­а уровень смертности в «пьяных» авариях практически заморожен. Нужны действенные меры!

2015

2016

2017

2018

2019

Общее количество ДТП

184 000

173 694

169 432

168 099

164 358

Количество пьяных ДТП

16 358

16 836

16 265

16 458

15 760

Общее число погибших в ДТП

23 114

20 308

19 088

18 214

16 981

Погибших в пьяных ДТП

3997

4851

4647

4645

4314

Отягчающие обстоятельства

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Наличие пассажиров в автомобиле, которым управляет пьяный водитель, должно быть отягчающим обстоятельством: срок лишения права управления в этом случае нужно увеличить — например, до двух лет. Если несовершеннолетние в машине, надо поступать еще жестче — лишать прав на пять или на десять лет. Столь же суровым должно быть наказание в случае пьяных ДТП, особенно с пострадавшими и погибшими. Само собой, с конфискацией машины. Стоны о том, что человек надолго может остаться без профессии (если работает водителем) и без средств к существованию, считаю несостоятельными: такие водители на дороге не нужны. Если они не в состоянии позаботиться о собственных детях, то на наших им тем более начхать.

Страна должна знать своих «героев»


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И еще один штраф — 50 тысяч рублей. Но правильный


Необходимо создать единую и общедоступную российскую базу водителей, лишенных прав «за пьянку», - на портале госуслуг или на сайте ГИБДД. Чтобы любой мог глянуть на эту «доску почета». Работодатель при приеме на работу сможет в течение минуты «пробить» водителя «на пьянку» — достаточно имени, фамилии и данных водительского удостоверения. Страховые компании должны дневать и ночевать в этой базе. Пришел человек за полисом ОСАГО — пробили его по базе. Был в течение последних лет лишен прав за пьянку? Получи коэффициент 10 или 20 к стоимости полиса, а снижать его надо постепенно — допустим, в течение десяти лет. Конечно, для этого полис ОСАГО надо привязать к водителю, а не к машине. То же самое с полисом каско. Причем драконовские коэффициенты должны быть закреплены законодательно.


А поскольку у нас водительские удостоверения обмениваются каждые десять лет, еще и на самих правах хорошо бы делать отметку о том, что они выданы человеку, ранее лишенному права управления за пьянку. Отъездил десять лет «сухим» — получишь при обмене «чистые» права, без пометки. Только предварительно пройдешь усиленную медицинскую комиссию — да, тоже за деньги.


Автомобили у пьяных водителей надо отбирать! Поддерживаете инициативу «За рулем»?

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