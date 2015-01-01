Пьяный за рулем? Отдай и права, и машину!

Конфискация автомобилей — действенная мера в борьбе с пьющими водителями.

Алкозамки, говорите? Есть метод лучше!

Вы слышали об идее устанавливать на автомобили алкозамки? Это ерунда. Дорого, сложно и бесполезно. Встроенные в замок зажигания алкотестеры стоят немалых денег (до 100 тысяч рублей), не украшают интерьер и требуют ежегодной поверки (это тоже расходы). Массовое внедрение алкозамков потребует разработки стандарта, сертификации этих систем и самих автомобилей — по аналогии с системой ЭРА-ГЛОНАСС. А расплачиваться за это будут не виновники пьяных ДТП, а все водители — даже те, кто капли в рот не берет. Обмануть же алкозамок легко: перепрошивкой электроники или резиновой медицинской грушей, с помощью которой можно «дунуть» в любой мундштук.

Я предлагаю более действенный метод — конфискацию автотранспорта у пьяных водителей. Чтобы исключить «ложные срабатывания», можно поднять критический порог: 0,3 промилле — лишение прав (как и сейчас), а если 0,5 промилле — ­ еще и конфискация транспорта, как это практикуется в некоторых странах. С наркотиками сложнее, поскольку сейчас действует фактически нулевой порог, но это лишь вопрос «тонкой настройки». Важен сам принцип: сел за руль подшофе или «под кайфом» — прощайся с машиной.

Моя идея проста и очевидна: за езду подшофе человек должен отвечать не только лишением прав. Не можешь контролировать себя добровольно — будешь очень долго расплачиваться рублем. Другого пути нет.

Да, нюансов много. Правозащитники скажут о проглядывающей коррупционной составляющей: отмазаться в случае поимки станет дороже. И что делать, если автомобиль принадлежит не частному лицу, а организации или государственной структуре? А если инвалиду? Или многодетной семье? Тоже конфисковывать? Да! Механизм должен быть однозначным. Исключение может быть лишь одно — если автомобиль числился в угоне.

Пьяные ДТП в России. Общее количество погибших в ДТП в последние годы снижается, ­а уровень смертности в «пьяных» авариях практически заморожен. Нужны действенные меры!

2015 2016 2017 2018 2019 Общее количество ДТП 184 000 173 694 169 432 168 099 164 358 Количество пьяных ДТП 16 358 16 836 16 265 16 458 15 760 Общее число погибших в ДТП 23 114 20 308 19 088 18 214 16 981 Погибших в пьяных ДТП 3997 4851 4647 4645 4314