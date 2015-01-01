Пьяный за рулем? Отдай и права, и машину!

Алкозамки, говорите? Есть метод лучше!
Вы слышали об идее устанавливать на автомобили алкозамки? Это ерунда. Дорого, сложно и бесполезно. Встроенные в замок зажигания алкотестеры стоят немалых денег (до 100 тысяч рублей), не украшают интерьер и требуют ежегодной поверки (это тоже расходы). Массовое внедрение алкозамков потребует разработки стандарта, сертификации этих систем и самих автомобилей — по аналогии с системой ЭРА-ГЛОНАСС. А расплачиваться за это будут не виновники пьяных ДТП, а все водители — даже те, кто капли в рот не берет. Обмануть же алкозамок легко: перепрошивкой электроники или резиновой медицинской грушей, с помощью которой можно «дунуть» в любой мундштук.
Я предлагаю более действенный метод — конфискацию автотранспорта у пьяных водителей. Чтобы исключить «ложные срабатывания», можно поднять критический порог: 0,3 промилле — лишение прав (как и сейчас), а если 0,5 промилле — еще и конфискация транспорта, как это практикуется в некоторых странах. С наркотиками сложнее, поскольку сейчас действует фактически нулевой порог, но это лишь вопрос «тонкой настройки». Важен сам принцип: сел за руль подшофе или «под кайфом» — прощайся с машиной.
Моя идея проста и очевидна: за езду подшофе человек должен отвечать не только лишением прав. Не можешь контролировать себя добровольно — будешь очень долго расплачиваться рублем. Другого пути нет.
Да, нюансов много. Правозащитники скажут о проглядывающей коррупционной составляющей: отмазаться в случае поимки станет дороже. И что делать, если автомобиль принадлежит не частному лицу, а организации или государственной структуре? А если инвалиду? Или многодетной семье? Тоже конфисковывать? Да! Механизм должен быть однозначным. Исключение может быть лишь одно — если автомобиль числился в угоне.
Пьяные ДТП в России. Общее количество погибших в ДТП в последние годы снижается, а уровень смертности в «пьяных» авариях практически заморожен. Нужны действенные меры!
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2015
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2016
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2017
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2018
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2019
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Общее количество ДТП
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184 000
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173 694
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169 432
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168 099
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164 358
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Количество пьяных ДТП
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16 358
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16 836
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16 265
|
16 458
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15 760
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Общее число погибших в ДТП
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23 114
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20 308
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19 088
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18 214
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16 981
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Погибших в пьяных ДТП
|
3997
|
4851
|
4647
|
4645
|
4314
Отягчающие обстоятельства
Наличие пассажиров в автомобиле, которым управляет пьяный водитель, должно быть отягчающим обстоятельством: срок лишения права управления в этом случае нужно увеличить — например, до двух лет. Если несовершеннолетние в машине, надо поступать еще жестче — лишать прав на пять или на десять лет. Столь же суровым должно быть наказание в случае пьяных ДТП, особенно с пострадавшими и погибшими. Само собой, с конфискацией машины. Стоны о том, что человек надолго может остаться без профессии (если работает водителем) и без средств к существованию, считаю несостоятельными: такие водители на дороге не нужны. Если они не в состоянии позаботиться о собственных детях, то на наших им тем более начхать.
Страна должна знать своих «героев»
Необходимо создать единую и общедоступную российскую базу водителей, лишенных прав «за пьянку», - на портале госуслуг или на сайте ГИБДД. Чтобы любой мог глянуть на эту «доску почета». Работодатель при приеме на работу сможет в течение минуты «пробить» водителя «на пьянку» — достаточно имени, фамилии и данных водительского удостоверения. Страховые компании должны дневать и ночевать в этой базе. Пришел человек за полисом ОСАГО — пробили его по базе. Был в течение последних лет лишен прав за пьянку? Получи коэффициент 10 или 20 к стоимости полиса, а снижать его надо постепенно — допустим, в течение десяти лет. Конечно, для этого полис ОСАГО надо привязать к водителю, а не к машине. То же самое с полисом каско. Причем драконовские коэффициенты должны быть закреплены законодательно.
А поскольку у нас водительские удостоверения обмениваются каждые десять лет, еще и на самих правах хорошо бы делать отметку о том, что они выданы человеку, ранее лишенному права управления за пьянку. Отъездил десять лет «сухим» — получишь при обмене «чистые» права, без пометки. Только предварительно пройдешь усиленную медицинскую комиссию — да, тоже за деньги.