За ДТП Ефремова придется заплатить всем нам

Набор обстоятельств впечатляет: центр Москвы, многополоска, встречка, лобовое столкновение, пьяный в стельку.

Жаль погибшего в аварии Сергея Захарова. На его месте мог оказаться кто угодно из нас и наших близких. Уберечься от этого можно, но очень дорого.

Разъяснительная работа

Проводить с алкоголиками разъяснительную работу пытался еще Шурик из «Операции Ы…». У него получилось, но это была комедия. А вот демократия требует каких-то иных решений. Поэтому самое время обрушиться с критикой на инженеров и дорожников. Мол, когда же вы сделаете так, чтобы никакая личность, как заслуженная, так и не очень, не могла убивать людей? И эта критика уже вовсю звучит.

Три очевидных решения

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Начнем с автомобилей. Самое простое решение известно — оно давно применяется в современных бензовозах. Пока водитель, под присмотром видеокамер, самолично не докажет бортовому контроллеру пригодность к управлению машиной, мотор не запустится. Снабдить все выпускаемые автомобили подобной опцией — проще простого.

Другое решение вообще безупречно: оно называется «автопилот». Пассажир плюхается в салон, а всегда трезвый робот везет его по маршруту, строго соблюдая ПДД. И такие решения уже не выглядят фантастичными: они ждут отмашки свыше.

Третий пункт — дорога. Чтобы никто не вылетал на встречные полосы, надо сделать это физически невозможным. Тросовые заграждения, бетонные барьеры, крепкие ограды — что там еще?

Плохо в перечисленных пунктах одно: их стоимость. Автомобили мгновенно и сильно подорожают, а новые дороги обойдутся бюджету в такую копеечку, что невольно захочется объявить их платными. Внедрение же автопилотов для борьбы с пьяными водителями сработает лишь в том случае, если они полностью заменят собой обычные машины, что сегодня нереально.

Меньшинство и большинство

Как часто и бывает в истории, обычным гражданам вновь диктует правила игры неадекватное меньшинство. Ради него нам приходится вытаскивать брючный ремень и поддерживать штаны, чтобы получить добро на посадку в самолет. Ради него мы продираемся через рамки металлоискателей, чтобы попасть в Третьяковку или на праздничное гулянье в центре города. Ради него мы тратим миллиарды на бесконечные камеры слежения, системы распознавания физиономий и вандалоустойчивые банкоматы.

Все это мешает людям жить нормально. На те же средства можно было бы строить новые автострады, повышать пенсии и т. п. А мы озабочены постоянной защитой от наглого меньшинства, которое угоняет самолеты, подкладывает бомбы в торговые центры и превращает автомобили в смертоносные снаряды.

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Меньшинство диктует правила игры. И речь, к сожалению, не только о криминальных элементах. Их, хотя бы теоретически, можно изолировать, обезвредить и т. п. Но дело хуже, когда речь идет не о них — в общем, смотри пункт первый. С этими-то что делать? Ответ не радует: вновь платить деньги за собственную безопасность.

А самое глупое заключается в том, что когда на всех автомобилях установят алкозамки, то очередной поддатый лицедей вздумает угнать трамвай или развести мост через Неву, или придумает еще что-то неординарное. Интересно, как в эпоху гужевого транспорта предки умудрялись обходиться без кодов доступа? Наверное, полагались на наличие мозгов у лошади.