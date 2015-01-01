Идея обязательной проверки водителей на пристрастие к веществам и жидкостям — это история о больших, очень больших деньгах, уверен Петр Шкуматов.

Проверять — всех!

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В сентябре 2019 года Минздрав России выпустил скандальный приказ № 731н, согласно которому все водители, получающие водительское удостоверение в первый раз или при обмене через десять лет, должны сдавать анализ мочи на запрещенные вещества и анализ крови на наличие фермента (CDT), якобы показывающего страсть к алкоголю.

Обычный водительский медосмотр обходится в 2000–3000 рублей, а вместе с анализом крови на CDT стоимость должна была подскочить до 10 000 рублей. И люди встали в километровые очереди, чтобы успеть получить медсправку по старой схеме. В ситуацию даже вмешался президент России, который «узнал об этом из средств массовой информации» и охарактеризовал ситуацию коротко: «Чушь какая-то».

Нет, выборочно!

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После вмешательства президента Минздрав отложил ввод новой процедуры до 1 июля 2020 года и начал разработку проекта изменений в приказ № 344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств». Проект изменений был выложен на портал regulation.gov.ru для общественного обсуждения: он, по сути, дезавуировал необходимость каждому из 60 миллионов российских водителей сдавать сложные и дорогие тесты, определяя, что подобное тестирование будет осуществляться выборочно — по направлению врача-нарколога, если тот заподозрит неладное. Эту идею поддержали все профильные специалисты и общественники, хотя неожиданно проект был отозван самим Минздравом, и вместо него новый порядок с анализом крови на CDT был отложен до 1 января 2021 года. Почему?

Причина подобной настойчивости чиновников кроется в потенциально мощных финансовых потоках, которые легко «оседлать».

Расклад по деньгам

Водителям необходимо сдать спе­цифический анализ мочи. Согласно приказу Минздрава № 804н, это «комплексное определение психоактивных веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов: алкоголь, никотин, психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные вещества в моче, качественное исследование». Стоимость такого анализа от 3000 до 5000 рублей — в зависимости от города и медицинского центра, который его проводит. Исследование проводится на дорогом и сложном в эксплуатации газовом хромато-масс-спектрометре и может длиться до пяти рабочих дней — быстро медсправку не получишь .

Для тех, кто «не употребляет»: это исследование качественное, а не количественное. Если вы вдруг применяете разрешенный корвалол или валокордин, то есть риск обнаружения у вас «психоактивного» лекарственного вещества, после чего вы будете объяснять врачу-наркологу, откуда оно у вас появилось.

Затем нужно сдать кровь из вены на «количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии». Стоимость этого анализа составляет от 3200 до 5500 рублей и проводится до семи дней ! Вокруг этого анализа и идет основная дискуссия, в том числе среди специалистов. Поможет ли он выявить алкоголиков, которые не должны иметь право управлять автомобилем?

Тест на CDT выявляет длительное и регулярное употребление алкоголя в количестве более 60 г/день в течение двух недель. Это равносильно употреблению двух банок пива вечером после рабочего дня . Можно ли считать такого человека, выпивающего летним вечером две банки пива, опасным пьяницей?

Но это не точно

Чувствительность исследований CDT при выявлении алкогольной зависимости достигает 60%. Это означает, что у 40% регулярно употребляющих алкоголь этот тест не покажет ничего .

Если водитель — женщина, применяющая гормональную контрацепцию или, наоборот, беременная, то уровень CDT может оказаться сильно повышенным.

Максимальный допустимый уровень наличия CDT, установленный приказом Минздрава в 1,2%, может наблюдаться у здоровых людей, никогда в жизни не употреблявших алкоголь, просто в силу генетических особенностей. По данным ученых, диагностическую ценность имеет значение уровня CDT больше 2,5%, но Минздрав почему-то обозначил норму вдвое меньше.

Наконец, если человек перед сдачей анализа две недели не употребляет регулярно алкоголь, то уровень CDT снижается до естественного для этого человека уровня (который все равно может быть выше разрешенных 1,2%).

Зачем?

Зачем проводить такой анализ, который может записать в хронические алкоголики тех, кто никогда алкоголь не употреблял, и не сможет выявить почти половину реальных хронических алкоголиков, которые переждут пару недель «перед экзаменом»?

Ответ простой — деньги. Большие деньги. Ежегодно около шести миллионов российских водителей получают медсправку. Каждый отдаст за проведение бессмысленных анализов от 6200 до 10 500 рублей. Ежегодный денежный поток от этого «тестирования» составит от 37 до 63 миллиардов рублей !

От управления такими финансами по доброй воле едва ли кто откажется. И, как мы видим, не отказывается. Просто открытие этого медицинского «клондайка» переносится на новый, 2021‑й год.

Автор: Петр Шкуматов