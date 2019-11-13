Новый порядок медосвидетельствования: уже через неделю!

Минздрав России опубликовал приказ о внесении изменений в порядок проведения обязательного медосвидетельствования водителей транспортных средств. Эти изменения предусматривают дополнительные медицинские процедуры.

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Согласно документу водителям предстоит иметь дело не только с наркологом и психиатром. Им также придется сдавать в лабораторию свои «биологические жидкости» на предмет выявления психоактивных веществ, которые препятствуют управлению транспортными средствами. Напомним, что на сегодняшний день исследование мочи и крови проводится только в том случае, если психиатр-нарколог предварительно усмотрит у водителя симптомы заболеваний, которые связаны с приемом запрещенных препаратов (п. 6 Порядка медосвидетельствования, который утвержден 15 июня 2015 г.).

Принятые изменения детально описывают процесс лабораторного исследования. Так, при наличии оснований, выявленных в ходе предварительного химико-токсикологического исследования (далее — ХТИ), на наличие метаболитов и их аналогов: опиатов, каннабиноидов, фенилалкиламинов (амфетамина, метамфетамина), синтетических катинонов, кокаина, метадона, бензодиазепинов, барбитуратов и фенциклидинов и их производных, объект исследования будет направлен для проведения подтверждающих ХТИ, которые проводятся путем газовой и жидкостной хроматографии.

Впрочем, результаты исследований биожидкостей — не основание для постановки диагноза, а всего лишь повод направить пациента на дополнительное обследование в специализированную медорганизацию. Уж там водителем займутся более основательно. Эксперты этих медучреждений должны будут установить или опровергнуть наличие психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением различных веществ. В наиболее сложных и спорных ситуациях решение о наличии (отсутствии) таких расстройств будет приниматься врачебной комиссией в составе психиатра-нарколога, терапевта и невролога.

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