5 случаев, когда за руль нельзя: спорим, вы помните не все?

1. Под градусом
Нетрезвый водитель ставит под угрозу безопасность дорожного движения и может спровоцировать серьезное ДТП, поэтому пьяное вождение недопустимо. (пп. 2.7. гл. 2 ПДД) Автомобилистов, решивших несмотря на выпитое отправиться в путь, ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. (ч. 1 ст. 12.8. КоАП РФ).
2. На таблетках
Далеко не каждый препарат можно принимать, находясь за рулем. Так, нельзя употреблять:
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Так что перед приемом лекарства внимательно изучите инструкцию и проверьте, нет ли в его составе спирта, запрещенных или влияющих на реакцию и внимание веществ. Подробно о лекарствах, которые нельзя употреблять за рулем, можно прочитать здесь.
3. На больничном
Трудно сосредоточиться на дороге, если поднялась температура, тошнит или охватил озноб. В болезненном состоянии риск угодить в аварию стремительно растёт, поэтому садиться за руль нельзя (п. 2.7. гл. 2 ПДД).
Почувствовав недомогание, лучше остаться дома и заняться лечением.
4. Без сил
Ситуация на дороге может измениться за считаные секунды, поэтому водитель должен быстро ориентироваться в новых обстоятельствах. Но оперативно перестроиться, развернуться или остановиться тяжело, когда глаза слипаются от усталости. Поездки в утомленном состоянии могут привести к неприятным последствиям, из-за чего находятся под запретом (п. 2.7. гл. 2 ПДД):
2.7. Водителю запрещается:
управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения;
5. Неисправен
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Машина, в которой барахлит тормозная система или рулевое управление, опасна не только для самого водителя, но и для других участников дорожного движения. Нельзя передвигаться на автомобиле с неисправностями или условиями, при которых эксплуатация ТС запрещена. (п. 2.3.1. гл. 2 ПДД; ч. 1, ст. 12.5. КоАП РФ):
- неисправна рабочая система тормозов;
- неисправно рулевое управление;
- неисправно сцепное устройство в составе автопоезда;
- не горят или отсутствуют фары и задние габаритные огни в темное время суток или в условиях недостаточной видимости;
- со стороны водителя в дождь или снегопад не работает стеклоочиститель.
Важно знать
Инспектор ДПС может отстранить водителя от управления ТС, если:
- есть достаточные основания полагать, что водитель находится в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 27.12 КоАП РФ)
- если водитель едет на машине с заведомо неисправной тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением (ч. 1 ст. 27.12 КоАП РФ)
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Если водитель едет в утомленном, болезненном состоянии или принял вещество, вызывающее алкогольное или наркотическое опьянение, либо психотропное или иное вызывающее опьянение вещество (или лекарства, которые повлияли на реакцию и внимание и это визуально заметно, к примеру, как вариант, выражается в заторможенной реакции при ответе на вопрос) и сотрудник ДПС обнаружит хотя бы один из 4 критериев:
- запах алкоголя изо рта;
- неустойчивость позы и шаткость походки;
- нарушение речи;
- резкое изменение окраски кожных покровов лица
— он может отстранить водителя от управления и отправить на медицинское освидетельствование (п. 6 гл. 2 Приказ Минздрава России от 18.12.2015 N 933н).
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