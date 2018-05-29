5 случаев, когда за руль нельзя: спорим, вы помните не все?

В состоянии опьянения (алкогольного или наркотического — не важно) управлять машиной запрещено. Об этом знают все, хоть и не все соблюдают. Но есть и другие несовместимые с вождением состояния и ситуации, о чем многие из нас не задумываются, когда садятся за руль. В результате можно попасть на крупный штраф или лишиться прав.

1 . Под градусом

Нетрезвый водитель ставит под угрозу безопасность дорожного движения и может спровоцировать серьезное ДТП, поэтому пьяное вождение недопустимо. (пп. 2.7. гл. 2 ПДД) Автомобилистов, решивших несмотря на выпитое отправиться в путь, ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. (ч. 1 ст. 12.8. КоАП РФ).

2 . На таблетках

Далеко не каждый препарат можно принимать, находясь за рулем. Так, нельзя употреблять:

лекарства , ухудшающие реакцию и внимание ( п. 2.7. гл. 2 ПДД )

вещества , вызывающие алкогольное или наркотическое опьянение , либо психотропные или иные вызывающие опьянение вещества ( Примечание к статье 12.8. КоАП РФ )

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Так что перед приемом лекарства внимательно изучите инструкцию и проверьте, нет ли в его составе спирта, запрещенных или влияющих на реакцию и внимание веществ. Подробно о лекарствах, которые нельзя употреблять за рулем, можно прочитать здесь.

3 . На больничном

Трудно сосредоточиться на дороге, если поднялась температура, тошнит или охватил озноб. В болезненном состоянии риск угодить в аварию стремительно растёт, поэтому садиться за руль нельзя (п. 2.7. гл. 2 ПДД).

Почувствовав недомогание, лучше остаться дома и заняться лечением.

4 . Без сил

Ситуация на дороге может измениться за считаные секунды, поэтому водитель должен быстро ориентироваться в новых обстоятельствах. Но оперативно перестроиться, развернуться или остановиться тяжело, когда глаза слипаются от усталости. Поездки в утомленном состоянии могут привести к неприятным последствиям, из-за чего находятся под запретом (п. 2.7. гл. 2 ПДД):

2.7. Водителю запрещается:

управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения;

5 . Неисправен

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Машина, в которой барахлит тормозная система или рулевое управление, опасна не только для самого водителя, но и для других участников дорожного движения. Нельзя передвигаться на автомобиле с неисправностями или условиями, при которых эксплуатация ТС запрещена. (п. 2.3.1. гл. 2 ПДД; ч. 1, ст. 12.5. КоАП РФ):

неисправна рабочая система тормозов;

неисправно рулевое управление;

неисправно сцепное устройство в составе автопоезда;

не горят или отсутствуют фары и задние габаритные огни в темное время суток или в условиях недостаточной видимости;

со стороны водителя в дождь или снегопад не работает стеклоочиститель.

Важно знать Инспектор ДПС может отстранить водителя от управления ТС, если: есть достаточные основания полагать, что водитель находится в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 27.12 КоАП РФ)

если водитель едет на машине с заведомо неисправной тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением (ч. 1 ст. 27.12 КоАП РФ) Материалы по теме 6 незаконных требований инспектора: вот как на них отвечать!

В указанных случаях или если водитель не выполняет требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения, ТС задерживают и отправляют на специализированную стоянку. (ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ)