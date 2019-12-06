Москвича лишили водительских прав из-за того, что в его крови нашли запрещенное вещество фенобарбитал, но кроме корвалола за несколько дней до того, как его остановили, он ничего не принимал.

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Аркадий Мирошниченко возвращался поздно вечером домой и на повороте не заметил машину ГИБДД, проехав слишком близко к ней. Когда инспектор потребовал у него остановиться, автовладелец занервничал и неловко припарковался, заехав на бордюр. Неуверенное вождение стало причиной того, что его отправили на медосвидетельствование. Алкотестер ничего не выявил, а вот проверка на запрещенные вещества дала положительный результат, пишет «Коммерсант». В организме мужчины обнаружили остатки фенобарбитала. Аркадий утверждает, что даже не слышал про это вещество, пока ему не рассказали, что оно содержится во многих медицинских препаратах, в том числе в корвалоле, который он действительно употреблял за пять-шесть дней до ситуации. Юристы отмечают, что определенного порога содержания наркотического вещества в крови нет, и чтобы лишить прав, достаточно факта наличия того же фенобарбитала, который может оставаться в организме в течение месяца.

В результате мужчину лишили водительских прав на год и семь месяцев, а также оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Фенобарбитал содержится не только в Корвалоле, но и в Валокордине, «Пенталгине», «Коделаке» и других препаратах. При этом запрещенные вещества, из-за которых в теории можно лишиться прав, есть в большом количестве транквилизаторов, седативных препаратов, нейролептиков и антидепрессантов.

Причем когда человек стабилизируется с помощью некоторых препаратов, он становится уравновешенным, но сотрудники ГИБДД этого не принимают: по формальным причинам наличие препарата уже говорит о нарушении. Нет препарата — состояние автомобилиста, его нервозность и неуравновешенность никого не волнует: пока не попадешь в аварию, тебя скорее всего не остановят. Ранее общественники предлагали установить определенный порог успокоительных препаратов, после которого начиналась бы ответственность, но это не нашло поддержки.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников рассказал о специальных приборах для выявления наркотических веществ в организме, которые должны появиться уже в этом году.

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