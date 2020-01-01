Новый порядок медосмотра водителей: проверят не всех — журнал За рулем

Новый порядок медосмотра водителей: проверят не всех

Минздрав согласился направлять на анализы во время прохождения медкомиссии только тех, кого заподозрят в пристрастиях.

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Как заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, анализы должны будут сдавать только те водители, у которых нарколог во время осмотра выявит симптомы пристрастия к алкоголю или наркотикам. Такой порядок медосмотра может быть введен в 2021 году.

«Позиции ведомств близки по ключевым вопросам. Я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем этот вопрос обсуждать на уровне конкретного нормативного акта», — рассказал РИА «Новости» Олег Салагай.

В прошлом году предложенные новые правила прохождения медосмотра были раскритикованы именно из-за обязательных анализов, которые бы сделали процедуру дороже в несколько раз. Кроме того, многие люди были бы признаны алкозависимыми, так как предлагавшийся анализ определял бы таковыми даже тех, кто изрядно выпил за неделю до теста.

Это привело к тому, что правила вернули на доработку, которая ведется до сих пор. Но уже скоро представят новый проект поправок. Нынешние же правила проведения медосмотра будут действовать минимум до конца 2020 года.

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Фото: Unsplash

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