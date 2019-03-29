Научиться можно всему. Но это отнюдь не означает, что каждый человек получит в результате одинаковые навыки и станет профессионалом. ЗР объясняет, как бороться с главными причинами плохого вождения.

Формулировка «не дано» в полной мере применима к управлению автомобилем. Дело тут не в обретении базовых навыков. Честно сдать экзамены на водительские права (даже после всех реформ и «усложнений») в России нетрудно. А с документом в кармане закон не чинит никаких препятствий для поездок. Даже с нулевым стажем у нас можно ездить в ливень и снегопад, днем и ночью, по мегаполису и автомагистралям.

Хочу учиться

Российская автошкола помогает получить права, но не учит водить автомобиль. Пригоден ли конкретный человек для этого, становится понятно уже позднее.

Совсем другой момент — реальная уверенность при езде. У некоторых она проявляется еще на стадии обучения в автошколе. Это хорошо, если не перерастет в самоуверенность. В сочетании с отсутствием опыта получится страшная смесь, чреватая печальными последствиями.

Бывает, что уверенность в себе помогает раскрыть грамотный инструктор. В автошколах, увы, такие встречаются редко. Главная задача российской системы обучения водителей — «натаскать» на сдачу экзамена. Нередко уже после обретения заветного документа начинающие автомобилисты дополнительно занимаются с инструктором. Грамотный подход: не ограниченный рамками обязательной программы наставник будет вести себя по-другому, и пользы от такого обучения окажется больше.

Но случается, что и в этом случае человек садится за руль и едет «через силу». Ничего удивительного! Как и любое другое дело, вождение требует определенного таланта, комплекса умений. Без них процесс будет раздражать и вас самих, и соседей по потоку. Учитывая, что автомобиль является источником повышенной опасности, продолжать эксплуатировать машину при подобном раскладе, наверное, не стоит. Рано или поздно это обязательно закончится аварией. Дай бог, если несерьезной.

Главное — здоровье

Некоторым не дано водить в любом возрасте. Для многих это состояние наступает с годами, когда становятся хуже реакция, зрение и здоровье в целом.

Помимо общей формулировки «не дано» проблемы с вождением могут возникать по другим причинам, каждая из которых тоже достаточно важна. Первым приходит на ум зрение. За рулем нужно непрерывно воспринимать массу информации. Что-то пропустите — и в лучшем случае заплатите штраф за нарушение ПДД. Не пренебрегайте очками или линзами, если чувствуете в них потребность. Бывает, что неприятные ощущения проявляются только в темноте или в дождь. Полностью исключить их сложно, но постарайтесь хотя бы минимизировать шансы попасть в некомфортные для себя условия.

Если зрение проверяют на медкомиссии, то плохой глазомер водителя никого не интересует. А зря! Полбеды, если он мешает парковаться или протискиваться в заставленных машинами дворах. Но ведь встречаются за рулем и такие люди, которые и на просторе улицы явно не чувствуют габаритов собственной машины. Тут тоже есть выход: глазомер можно натренировать. Причем необязательно делать это для всех жизненных ситуаций, достаточно освоиться со своим автомобилем.

Быстрая реакция имеет решающее значение в экстренной дорожной ситуации, однако и при штатном движении «тугодумность» недопустима. В лучшем случае будете всем мешать и тормозить поток. В худшем — ДТП. Увы, пожилым автомобилистам уже ничем не помочь: скорость реакции и принятия решений с возрастом ухудшаются. Но молодые просто обязаны реагировать быстро.

Чему не учат в автошколе

Движение в современном мегаполисе можно назвать перманентным стрессом. Победить его или абстрагироваться — обязанность хорошего водителя. Не получается? Удовольствия от сидения за рулем вы не получите, да и остальным это будет заметно.

Чтобы считаться безопасным и опытным водителем, необходимо «читать» дорожную обстановку наперед. Строгое следование Правилам дорожного движения отнюдь не гарантирует вам безопасность и безаварийную езду. В ряде ситуаций вы просто обязаны учитывать возможные ошибки или нарушения со стороны других. Самый яркий пример — начало движения после включения зеленого сигнала светофора. Посмотреть по сторонам, чтобы убедиться в отсутствии «долетающего» лихача, будет нелишним. Понимание ситуации приходит с опытом, и если у вас его нет, автомобиль под вашим управлением никогда не будет безопасным.

Наконец, банальная боязнь. За рулем она проявляется разными способами. Можно опасаться попасть в ДТП, пропустить поворот, запутаться на сложном перекрестке. Некоторые просто боятся дорогих машин по соседству. Не получается перебороть — плохо. Страха за рулем быть не должно, иначе на его преодоление уйдут все силы и внимание. В этом случае единственный выход — перебороть себя и сконцентрировать внимание на дорожной обстановке. Представьте... нет, убедите себя в том, что на дороге вас окружают только бюджетные автомобили, да еще и у всех имеется каско.

Груз ответственности

И каждый водитель обязан понимать физику на самом примитивном уровне. Еще как-то можно понять, когда ни разу не управлявший машиной пешеход свято верит в то, что полторы-две тонны железа способны остановиться за мгновение. Для автомобилиста аналогичное поведение неприемлемо. А между тем выезжающих со второстепенной дороги или перестраивающихся прямо перед носом соседа по потоку хватает. Особенно опасны такие маневры на скользком асфальте. Не осознаете этого — доверьте руль кому-нибудь другому: таксисту или водителю автобуса.

Вождение через силу, преодолевая себя, — отнюдь не геройство. Такой автомобилист не понимает степень опасности своих действий, что ставит под удар не только его самого. Если с вами за рулем постоянно возникают нештатные ситуации, лучше не искушать судьбу и рассмотреть иные способы перемещения в пространстве.